Клітковина відіграє важливу роль у роботі травної системи, проте в щоденному раціоні її часто недостатньо. Один зі способів збільшити кількість харчових волокон – додати до меню псиліум, який отримують із лушпиння насіння подорожника. Він містить розчинну клітковину, що поглинає воду та утворює гелеподібну масу. Розглянемо, які варіанти пропонують різні бренди та на що звернути увагу під час вибору.

Псиліум і розчинна клітковина: що варто знати новачку

Псиліум – це природне джерело клітковини, яке отримують із лузги насіння подорожника, переважно Plantago ovata. Його основа – розчинна клітковина, яка за контакту з водою утворює гелеподібну масу. На відміну від нерозчинної клітковини, що переважно збільшує об’єм кишкового вмісту, розчинна поглинає воду, сповільнює травлення та довше зберігає відчуття ситості.

Здебільшого псиліум додають до раціону для:

підтримки травлення;

довшого відчуття ситості;

збалансованого харчування.

Вибираючи клітковину псиліум, варто дивитися не лише на назву. Склад допоможе оцінити кількість псиліуму та інших компонентів, форма випуску – підібрати зручний варіант для щоденного вживання, а рекомендації виробника – правильно визначити порцію та спосіб використання.

5 брендів псиліуму для знайомства з розчинною клітковиною

У різних брендів псиліум може відрізнятися не лише ціною. Під час вибору варто подивитися на склад, форму випуску, фасування та спосіб застосування, а ціну зручніше порівнювати в перерахунку на 100 г. Це допоможе побачити відмінності між продуктами без орієнтації лише на вартість упаковки.

Green Leaf – greenleaf.com.ua

Псиліум Green Leaf – подрібнена лузга насіння подорожника. Завдяки дрібному помелу її зручно розводити у воді, а також додавати до йогуртів, смузі чи випічки.

Продукт містить 100 % лузги насіння подорожника. На 100 г припадає 87 г рослинних волокон. Псиліум продається у герметичному пакованні масою 150 г.

Кому підійде:

людям із чутливим травленням;

тим, хто контролює вагу та апетит;

веганам і вегетаріанцям;

тим, хто використовує псиліум у безглютеновій випічці.

Продукт може стати зручним варіантом для першого знайомства з псиліумом завдяки простому складу та універсальному способу використання.

GreenFood

Псиліум GreenFood – це розсипна лузга насіння індійського подорожника. Такий формат зручно додавати до напоїв, страв або використовувати у випічці, де псиліум допомагає формувати потрібну консистенцію тіста.

Продукт містить 100 % лузги насіння подорожника, без ароматизаторів, цукру, консервантів, ГМО та сторонніх домішок. Доступний у трьох варіантах: 250, 500 і 1000 г, тому можна підібрати упаковку як для першого знайомства, так і для регулярного використання.

Кому підійде:

людям, які хочуть збільшити кількість клітковини в раціоні;

тим, хто контролює вагу та дотримується кето- або low-carb харчування;

прихильникам веганського та вегетаріанського раціону;

тим, хто шукає інгредієнт для безглютенової випічки;

людям, які хочуть урізноманітнити джерела рослинної клітковини.

Смак Життя

Смак Життя пропонує псиліум у вигляді розсипного порошку дрібного помелу. Серія Premium має супердрібну текстуру та підвищені гелеутворювальні властивості, тому може бути зручною для використання в напоях і кулінарії.

Продукт містить 100 % лушпиння насіння подорожника Plantago ovata, сировина походить з Індії. У складі немає ароматизаторів, цукру, глютену, консервантів чи ГМО. Фасують у герметичні крафтові дойпаки по 100 г.

Псиліум Смак Життя може бути зручним вибором для тих, хто хоче збільшити кількість клітковини в раціоні, контролює вагу або дотримується кето- та low-carb харчування. Підходить для приготування безглютенової та веганської випічки.

Biotus

Бренд Biotus пропонує псиліум у формі капсул. Такий варіант підійде тим, кому незручно розмішувати порошок у воді або додавати його до страв.

Основний компонент – порошок лушпиння насіння подорожника Plantago ovata. Одна капсула містить 500 мг псиліуму, а рекомендована виробником порція становить 4 капсули (2 г). Оболонка капсул рослинна, без додавання глютену, молочних продуктів та штучних добавок. Продукт випускається у пластикових банках по 100 і 200 капсул.

Псиліум Biotus може бути зручним варіантом для дорослих, які хочуть збільшити кількість клітковини в раціоні, зокрема за недостатнього споживання овочів і зелені. Капсульна форма також підійде тим, хто контролює вагу або шукає простий спосіб додати рослинні волокна до щоденного харчування без окремого приготування напоїв і страв з порошком.

Живи Здорово

Бренд Живи Здорово пропонує псиліум високого очищення у вигляді подрібненого лушпиння насіння подорожника. Порошок можна додавати до напоїв і використовувати як загусник для тіста та безглютенової випічки.

Основний компонент – лушпиння насіння подорожника. Продукт продається в упаковці масою 200 г. Виробником зазначена Польща.

Псиліум Живи Здорово може зацікавити тих, хто хоче збільшити кількість клітковини в раціоні, контролює вагу або дотримується низьковуглеводного харчування. Також стане у пригоді прихильникам безглютенової випічки.

Як вибрати псиліум під свої потреби

Порошок чи лузга

Лузга має більш виражену зернисту консистенцію, тоді як клітковина у формі порошку швидше змішується з рідиною та утворює більш однорідну масу. Лузгу зручно додавати до каш або йогурту, а порошок – до напоїв та складних страв. Важливо враховувати дозування, зазначене виробником.

Капсули

Капсули підійдуть тим, хто не хоче розмішувати псиліум у воді або страві. Під час вибору варто перевірити склад оболонки, кількість псиліуму в одній порції, а також число капсул в упаковці – це допоможе оцінити зручність регулярного використання.

Саше та смакові варіанти

Індивідуальні саше зручно брати в дорогу, оскільки їх не потрібно відміряти. Смакові варіанти можуть бути приємнішими для регулярного вживання, але варто перевіряти, чи наявні у складі ароматизатори, підсолоджувачі та інші додаткові компоненти.

Псиліум для першого знайомства: який варіант підійде саме вам

Купити псиліум можна в різних формах, універсального варіанта не існує. Порошок і лузга підійдуть тим, хто звик самостійно додавати добавки харчових волокон до напоїв чи страв, а капсули та саше можуть бути зручнішими для регулярного використання або подорожей.

Під час вибору варто враховувати склад продукту, фасування, спосіб застосування та власні уподобання. Якщо форма зручна саме для вас, дотримуватися рекомендованого режиму вживання буде простіше.

Починати вживання краще з невеликих порцій, поступово збільшуючи їх відповідно до інструкції та не забуваючи про достатню кількість води. Так можна підібрати комфортний варіант і зробити споживання клітковини частиною збалансованого харчування.