На українському ринку представлені і вітчизняні, і міжнародні виробники, чиї лінійки охоплюють суміші, пюре, каші, снеки тощо. Але батьки частіше звертають увагу не на бренд, а на склад продукту, вік, з якого його можна вводити в раціон, індивідуальні потреби та смаки малюка.

Які бренди дитячого харчування популярні в Україні?

З-поміж відомих в Україні брендів можна виділити NAN, Nestogen, Gerber, HiPP, Nutrilon, Milupa, Humana й інших, які спеціалізуються на різних напрямках. Наприклад, NAN, Nestogen і Nutrilon випускають молочні суміші для різного віку. Gerber пропонує овочеві, фруктові, м’ясо-овочеві та рибно-овочеві пюре, снеки та соки.

Дитяче харчування Nestlé: асортимент, особливості та переваги бренду

У Nestlé дитяче харчування фактично розподілене між кількома спеціалізованими брендами. На сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ можна підібрати раціон за віком і типом продукту. Харчування Nestlé не містить штучних барвників, консервантів і надлишкового цукру, що робить каші та пюре безпечним вибором для першого прикорму та щоденного раціону.

Найцікавіше тут — відмінності всередині категорій. Наприклад, Gerber випускає молочні та безмолочні каші з різноманітними злаками, збагачені залізом, кальцієм і білком. Серед пюре є овочеві, фруктові та м’ясні варіанти, причому текстура продуктів змінюється відповідно до віку — від однорідної консистенції до страв зі шматочками. Пюре випускаються в баночках і м’яких паучах, що дає змогу вибирати не лише смак, а й формат, який буде зручнішим удома чи на прогулянці.

Яке дитяче харчування краще: порівняння складу, асортименту та вікових категорій

Аби вибрати найкращого виробника, порівнювати треба продукти однієї категорії. Якщо йдеться про молочні суміші, насамперед дивіться, для якого віку вони призначені. Коли потрібні спеціалізовані формули, їх підбирайте відповідно до потреб дитини та за рекомендацією фахівця.

Під час вибору каші критерії інші:

● молочна чи безмолочна;

● один або кілька злаків;

● наявність додаткових інгредієнтів.

Для пюре важлива кількість компонентів. На початку прикорму вибирайте однокомпонентні варіанти, адже простий склад дає змогу познайомити дитину з окремими продуктами. Пізніше меню можна урізноманітнювати багатокомпонентними поєднаннями. Для старших малюків додається ще один критерій — текстура їжі.

Як обрати дитяче харчування відповідно до віку дитини?

На початку життя основою харчування малюка є грудне молоко чи його замінники. Питання вибору суміші варто обговорити з педіатром. Коли настає час вводити прикорм, продукти додаються поступово — спочатку овочі та фрукти, потім м’ясо та каші. І маркування на пакуванні відображає, для якого віку виробник призначив той чи інший раціон. Поспішати та перестрибувати на «старшу» категорію заради цікавішого смаку не варто, адже вікове маркування допомагає зорієнтуватися в консистенції, складі та форматі продукту відповідно до етапу розвитку дитини.

На що звертати увагу під час вибору виробника дитячого харчування?

Щоб оцінити виробника, роздивіться пакування. На ньому мають бути вказані:

● вікове призначення продукту;

● склад і харчова цінність;

● кількість і поєднання інгредієнтів;

● консистенція;

● спосіб приготування та зберігання після відкриття.

Орієнтуйтеся не на популярність бренду, а на те, чи підходить конкретний смак і продукт вашому малюку.