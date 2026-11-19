Гуртова ціна без мінімального замовлення і доставка в день оформлення дають змогу тримати на полиці те, що справді піде в роботу. Показуємо, як побудувати тижневий цикл закупівель і що для нього потрібно з боку самого салону

У підсобці майже кожного салону є коробка, про яку воліють не згадувати. У ній лежать відтінки, куплені під клієнтку, яка більше не прийшла, маска з акції, що не прижилася в майстрів, і окисник, термін якого спливає навесні. Кожна така позиція колись здавалася розумною покупкою. Разом вони складають суму, якої закладові бракує на оренду чи нове крісло. Причина зазвичай одна: закуповували рідко й великими партіями, бо так вимагав постачальник або так було заведено.

Інтернет-магазин «Дім Стиліста» працює з професіоналами на умовах, за яких ця звичка втрачає сенс. Далі йдеться про те, як користуватися ними системно.

Дві умови, на яких тримається тижневий цикл

Перша стосується ціни. Салони й майстри купують у «Домі Стиліста» за гуртовими цінами, і мінімального замовлення немає. Гуртова ціна діє і на три тюбики фарби, і на тридцять, тож головний аргумент на користь великої партії зникає.

Друга стосується часу. Компанія має два склади, у Києві та Білій Церкві, і в цих містах замовлення, оформлене до 10:00, привозить того самого дня. Доставка працює з понеділка до п’ятниці, власним транспортом і «Новою поштою». Для столичного салону полиця постачальника фактично стає продовженням власної підсобки.

Крок перший: читати журнал записів як список матеріалів

Плануючи тиждень, адміністратор бачить у журналі імена й години. Для закупівлі той самий журнал треба прочитати інакше: скільки в ньому фарбувань, скільки освітлень, скільки доглядових процедур. Колорист знає свою норму витрати на коротке й довге волосся, тому з кількості записів досить точно виходить кількість тюбиків, окисника й пудри.

З постійними клієнтками простіше, бо їхні формули записано в картках. Якщо в четвер прийдуть три клієнтки з відомими відтінками, ці відтінки мають бути на полиці в середу. Купувати їх на місяць наперед нема потреби.

Крок другий: поділити асортимент на три групи

Не все варто замовляти під запис. Зручно розкласти позиції салону на три групи.

До першої належить те, що витрачається щодня незалежно від журналу: шампунь і маска біля мийки, окисники основних концентрацій, знебарвлювальна пудра, рукавички. Тут потрібен страховий запас, і поповнюють його тоді, коли відкрито останню упаковку.

Друга група складається з матеріалів під конкретну послугу. Це рідкісні відтінки, мікстони, ампули для курсу, засоби для процедур на зразок розгладження. Їх замовляють після того, як клієнтка записалася.

Третя група — роздрібна полиця. Домашній догляд беруть невеликими кількостями й дозамовляють, коли з вітрини пішов передостанній флакон.

Крок третій: обрати дні замовлення

Цикл працює, коли має постійний ритм. Один зі зручних варіантів — два замовлення на тиждень. У понеділок уранці адміністратор замовляє матеріали на записи до четверга. У четвер або в п’ятницю до десятої години він замовляє те, що потрібне на кінець тижня й суботу. Доставка в «Домі Стиліста» працює в будні, тому все для вихідних має приїхати не пізніше п’ятниці.

Термінове дозамовлення лишається можливим, але стає винятком. Якщо воно трапляється щотижня, переглядати слід страховий запас, а не дорікати майстрам.

Що попросити в менеджера

За кожним салоном у «Домі Стиліста» закріплено персонального менеджера. У тижневому циклі він корисний насамперед тим, що підтверджує наявність позицій, без яких запис не відбудеться. Якщо відтінок чи засіб тимчасово закінчився, менеджер попереджає про це заздалегідь, і майстер має час підібрати заміну в межах тієї самої системи фарбування.

Список постійних позицій варто один раз скласти й надіслати менеджерові: марка, назва, об’єм, звична кількість. Далі замовлення зводиться до короткого повідомлення про те, що цього тижня змінилося.

Роздріб під конкретну клієнтку

Відсутність мінімального порога змінює і продаж домашнього догляду. Курс ампул для шкіри голови чи пару з шампуню та маски можна замовити для однієї клієнтки й віддати їй під час наступного візиту. Салонові не доводиться тримати на вітрині всю серію в надії, що хтось її купить.

Так само зручно пробувати нові марки. Одну-дві позиції беруть на пробу, майстри працюють ними кілька тижнів, і лише після цього заклад вирішує, чи потрібна серія на полиці постійно.

Облік, без якого нічого не вийде

Замовляти під запис може лише той салон, який знає свою витрату. Для початку досить зошита або файла, де майстри позначають відкриті тюбики й флакони. Через місяць із цих позначок видно, які відтінки йдуть щотижня, які раз на квартал і скільки окисника припадає на одне фарбування.

Ті самі записи показують слабкі місця. Якщо шампуню біля мийки йде вдвічі більше, ніж очікували, причина може бути у звичці набирати його повною долонею. Якщо після кожного освітлення в мисочці лишається третина суміші, майстрові варто точніше її зважувати.

Чого цей підхід не скасовує

Малий запас робить салон чутливим до збоїв. Свята чи негода можуть зсунути доставку, і тоді відсутній відтінок означає перенесений запис. Тому базові тони, якими перекривають сивину, і окисник основної концентрації мають лежати з запасом завжди.

Салонам за межами Києва й Білої Церкви цикл доведеться розтягнути. Пошта везе довше, ніж водій компанії, і замовляти треба з поправкою на дорогу. Сам принцип від цього не змінюється: спершу журнал, потім кошик.

Портфель, з якого збирають замовлення

Компанія «Дім Стиліста» працює в Києві з 2018 року як дистриб’ютор професійної косметики та обладнання. На сторінці про себе вона наводить такий перелік марок:

• Coiffance (Франція)

• Erayba (Іспанія)

• Kleral System (Італія)

• Elea Artisto (Болгарія)

• Lovien (Італія)

• Abril et Nature (Іспанія)

• Somnis&Hair (Іспанія)

• Glynt (Німеччина)

• Graham Hill (Німеччина)

• Termix (Іспанія)

• Gamma+ (Італія)

• Stylecraft (США)

• Jean Paul Mynè (Італія)

• Lothmann (Франція)

• Segle (Іспанія)

• Pleasure (Італія)

Регулярні замовлення враховує програма лояльності: накопичувальну знижку видно в кошику після входу в особистий кабінет, а щомісяця магазин оголошує акції. Майстрів компанія навчає на семінарах з колористики й доглядових процедур, і там-таки можна розпитати технологів брендів про норми витрати конкретної фарби чи пудри.

Перевірити наявність позицій на найближчий тиждень і оформити замовлення можна на stilista.kyiv.ua.