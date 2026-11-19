Сайт компанії перестав приносити заявки, відкривається повільно або виглядає застарілим – і перше, що спадає на думку власнику бізнесу, це замовити новий дизайн. Але якщо причина прихована всередині сайту – у застарілій платформі чи програмному коді, – новий вигляд нічого не змінить. Гроші буде витрачено, а проблема залишиться.

Нижче простими словами пояснюємо, чим редизайн відрізняється від повної переробки, за якими сімома ознаками можна зрозуміти, що оновлення дизайну вже не допоможе, і як перейти на новий сайт, зменшивши ризик втратити відвідувачів із Google.

Чим редизайн відрізняється від повної переробки сайту

Редизайн можна порівняти з ремонтом в офісі: стіни ті самі, але змінюються оформлення, меню, розташування кнопок і тексти. Він доречний, коли сайт технічно працює справно, а відвідувачі губляться в меню або сайт не відповідає новому образу компанії.

Повна переробка – це заміна «фундаменту й комунікацій»: платформи, на якій працює сайт, програмного коду, бази даних, зв’язків з іншими програмами компанії. За обсягом робіт вона ближча до нового проєкту: розробка вебсайтів такого рівня включає аналіз старої версії, проєктування нової структури, вибір платформи, перенесення товарів і текстів та налаштування інтеграцій. Дизайн при цьому теж зазвичай оновлюють, але він уже другорядний.

Які ознаки вказують, що сайту потрібна повна переробка

1. Платформа сайту більше не отримує оновлень безпеки

Багато сайтів працюють на мові програмування PHP, а кожна її версія підтримується лише певний час. Після цього розробники мови перестають виправляти в ній вразливості. PHP 8.1 втратив підтримку 31 грудня 2025 року, а для PHP 8.2 виправлення безпеки випускатимуть до 31 грудня 2026 року. Якщо сайт написаний під стару версію і не працює на новій, оновлення на сервері може вивести його з ладу. Новий дизайн цього не виправить: найчастіше потрібен перехід на сучасну платформу.

2. Сайтом незручно користуватися зі смартфона

З 5 липня 2024 року Google оцінює всі сайти так, як їх бачить користувач смартфона, а сайти, які на телефоні не відкриваються, у пошуку більше не з’являються. Якщо сайт створювали лише під екран комп’ютера, а на телефоні частина кнопок і форм не працює, «підлаштувати» його зазвичай не вдається: доводиться заново робити всю видиму частину сайту.

3. Сайт завантажується повільно, і прискорити його не вдається

Google вважає сторінку швидкою, якщо її головний вміст з’являється до 2,5 секунди (показник LCP), сторінка реагує на натискання до 0,2 секунди (INP), а елементи майже не зсуваються під час завантаження (показник CLS до 0,1). Стиснення зображень і кешування часто допомагають. Але якщо сайт працює повільно через свою будову – надто складні запити до бази даних чи десятки непотрібних скриптів, – такі заходи дають лише невелике покращення.

4. Кожна доробка коштує дорожче за попередню

Щоб додати фільтр у каталог, нову оплату чи англійську версію, потрібні тижні, а після запуску з’являються помилки в іншому розділі. Так буває, коли сайт роками доповнювали різні розробники без спільного плану. Простий спосіб перевірити – підсумувати, скільки компанія витратила на доопрацювання за останній рік, і порівняти з вартістю нового сайту. Якщо суми співмірні, доцільніше зробити сайт заново.

5. Сайт не обмінюється даними з CRM та обліковою програмою

Менеджери вручну переносять заявки в CRM, ціни й залишки оновлюють файлом раз на день, а підключити онлайн-оплату чи службу доставки не вдається. Зазвичай причина в тому, що стара система не вміє автоматично обмінюватися даними з іншими програмами (не має API). Редизайн цього не виправить: такі зв’язки закладають ще на етапі розробки.

6. Сайт ніхто, крім автора, не може підтримувати

Сайт написав один розробник під конкретний проєкт, без документації, і він уже не працює з компанією. Новий підрядник витрачає більше часу на те, щоб розібратися в чужому коді, ніж на самі зміни, а вразливості в такому коді важко знайти. Перехід на поширену платформу зменшує залежність від однієї людини: для таких систем легше знайти фахівців.

7. Бізнес змінився, а сайт – ні

Компанія вийшла на експорт, відкрила оптовий напрям або замість сайту-візитівки їй потрібні каталог і особистий кабінет клієнта. Якщо нові розділи доводиться «вбудовувати» у стару структуру, а меню вже не відображає реальних напрямів роботи, сайт потрібно проєктувати заново. Часто тоді ж з’ясовується, що застаріли й адреси сторінок: замість зрозумілих на кшталт /catalog/papir-a4 сайт формує адреси типу /product?id=1234, які нічого не кажуть ні людям, ні пошуковим системам.

Як переробити сайт і не втратити відвідувачів із пошуку

Під час повної переробки зазвичай змінюються адреси частини сторінок, і саме на цьому етапі компанії часто втрачають відвідувачів із Google. Щоб зменшити цей ризик, перед запуском нового сайту варто:

з’ясувати, які сторінки старого сайту приносять найбільше відвідувачів і заявок та за якими запитами сайт уже має високі позиції;

скласти таблицю відповідності старих і нових адрес та налаштувати постійну переадресацію (код 301): людина чи пошуковий робот, які відкривають стару адресу, автоматично потраплять на нову. За даними Google, така переадресація не знижує вагу сторінки в пошуку;

перевірити новий сайт на тестовому сервері, закритому від пошукових систем, і відкрити його лише в день запуску;

перенести заголовки й описи сторінок для пошуку, внутрішні посилання та оновити карту сайту (sitemap.xml);

після запуску стежити за сайтом у безкоштовному сервісі Google Search Console і не вимикати переадресацію якомога довше – щонайменше рік.

За даними Google, на сайті середнього розміру пошукова система переносить більшість сторінок на нові адреси за кілька тижнів, а на великих сайтах – довше. Тимчасові коливання позицій у цей період – звичне явище, тож запуск краще не планувати на пік сезонних продажів.

Досвід Brainlab у переробці сайтів

Переробку зі збереженням зв’язків з іншими програмами й позицій у пошуку простіше доручити команді, яка вже переносила робочі сайти на нову платформу. Brainlab – українська вебстудія повного циклу, орієнтована на середній і великий бізнес. Студія працює з 2012 року, реалізувала понад 400 проєктів і виконує як редизайн, так і розробку сайтів з нуля на OpenCart, WordPress і Laravel, а також доопрацювання та технічну підтримку наявних сайтів.

Приклад повної переробки – проєкт для PROTE, B2B-інтернет-магазину товарів для офісу. Новий сайт на Laravel, запущений у 2024 році, замінив старий, написаний на саморобному фреймворку. Команда налаштувала автоматичний обмін даними про товари з обліковою системою Axapta (Microsoft Dynamics AX) і системою управління товарною інформацією (PIM), перевірку контрагентів через Opendatabot, швидкий пошук у каталозі на базі Elasticsearch і кешування на Redis, яке прискорює роботу сайту.

Роботу оформлюють договором із гарантіями, після запуску студія навчає команду клієнта та надає безкоштовну технічну підтримку від 1 до 3 місяців залежно від складності проєкту.

Якщо сайт має дві-три з описаних ознак, новий дизайн, імовірно, лише відкладе витрати на переробку. Почати варто з технічного аудиту: він покаже, що можна зберегти, а що дешевше створити заново. Робити це краще, поки поточний сайт ще працює й на виважене технічне завдання є час.