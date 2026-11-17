Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка разом із військовослужбовцями 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» представив виставу «Одіссея ~ Меотида». Постановка переносить сюжет Гомера в сучасну Україну: Ітакою, до якої прагне повернутися Одіссей, у ній постає Маріуполь. Режисер – Іван Уривський. Прем'єра відбулася 28 серпня 2026 року на головній сцені театру. Партнером постановки виступила компанія Олександра Конотопського – Ajax Systems, яка співпрацює з театром з 2025 року.

Про що вистава «Одіссея ~ Меотида»

Ідея постановки належить молодшій лейтенантці Олені Штокало: за її словами, військові не обирали міф навмисно, а впізнали в ньому власний досвід – довгий шлях, випробування й прагнення повернутися додому. П'єсу написав драматург і військовослужбовець корпусу Олексій Доричевський, поєднавши «Одіссею» в перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. У центрі вистави – право українців повернути собі імена, історію, культуру й землі.

Вибір Маріуполя як Ітаки для «Азову» невипадковий: саме в цьому місті, нині тимчасово окупованому Росією, 2014 року заснували підрозділ. Шлях азовців охоплює оборону «Азовсталі» та полон, і цей досвід військові перенесли на сцену через історію Одіссея. У квітні 2025 року на основі «Азову» сформували 1-й корпус Національної гвардії України під командуванням полковника Дениса Прокопенка. Корпус воює на сході України під постійними атаками російських дронів і артилерії. Тому вистава, де бійці грають поруч із професійними акторами, для них не лише мистецький проєкт, а й спосіб розповісти про війну, яку вони ведуть щодня.

Чому Ajax Systems підтримує культуру під час війни

Підтримка Театру імені Івана Франка для Ajax Systems має системний характер. 2025 року компанія модернізувала систему відеоспостереження для посилення безпеки закладу, а партнерство у створенні вистави «Одіссея ~ Меотида» стало продовженням цієї співпраці. Як зазначає засновник і голова наглядової ради компанії Олександр Конотопський: «Ми створюємо технології, які дбають про безпеку людей і те, що для них важливо. Українська культура – саме така цінність».

Театр Франка – не єдина культурна інституція, яку підтримує бізнес Конотопського. Після того як 15 червня 2026 року російський дрон пошкодив близько 2000 м² даху та верхніх поверхів Старого арсеналу, у вересні Ajax Systems взялася профінансувати консерваційні роботи в Мистецькому арсеналі.

Крім того, компанія другий рік поспіль підтримує театральний тиждень «7» в UNIT.City, а її пристрої захищають експонати виставки Ukraine WOW «Той день» до 35-річчя відновлення незалежності.

Підтримка «Азову» поза сценою

Постановка «Одіссея ~ Меотида» продовжує низку ініціатив на підтримку «Азову». Ще 2024 року в застосунку «Повітряна тривога», співрозробником якого є Ajax Systems Олександра Конотопського, разом із громадською організацією AZOV.ONE було запущено збір «Щит і пульс» на потреби медичної служби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Так застосунок, який попереджає про ракетні та дронові атаки, водночас дає змогу допомогти тим, хто від них захищає.

А 2026 року «Повітряна тривога» підтримала збір «Східний бар'єр». Кошти спрямовують на засоби протиповітряного захисту, зокрема дрони-перехоплювачі. Вони допомагають бригаді протидіяти російським ударним БПЛА, якими РФ щодня атакує позиції українських захисників на ключових ділянках фронту.

Про Ajax Systems

Ajax Systems – міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник охоронних систем. Станом на 2026 рік продуктам Ajax довіряють понад 4,5 млн кінцевих користувачів і 330 тис. PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія розробляє комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об'єктів різного масштабу, а її портфоліо налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки, комфорту та автоматизації.