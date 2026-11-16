IamForexTrader оновив інтерактивний розклад торгових сесій Форекс для українських трейдерів

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Інформаційний портал IamForexTrader оновив україномовний онлайн-інструмент для відстеження торгових сесій Forex. Сервіс показує години роботи основних фінансових центрів світу за київським часом, поточний статус сесій та зміни розкладу через перехід на літній і зимовий час.

Чому важливо знати години торгових сесій

Валютний ринок Forex працює майже цілодобово впродовж робочого тижня. Активність послідовно переміщується між Сіднеєм, Токіо, Лондоном і Нью-Йорком, проте інтенсивність торгів протягом доби неоднакова. На неї впливають робота банків, вихід економічних новин і перетин сесій.

Для українських користувачів додаткова складність — різниця в часових поясах. США, Велика Британія, Австралія й Україна переходять на сезонний час у різні дати, тому звичайні таблиці з фіксованими годинами можуть вводити в оману.

Можливості оновленого сервісу

Розклад торгових сесій IamForexTrader об'єднує кілька функцій:

Інтерактивний годинник: показує, які сесії відкриті або закриті за розкладом, і час наступної зміни статусу.

Часова шкала: відображає години Сіднея, Токіо, Лондона та Нью-Йорка, зокрема періоди їхнього перетину.

Календар і часові пояси: дає змогу вибрати дату й переглянути години роботи ринків за Києвом або іншим містом.

Розклад NYSE: окремо показує основну сесію Нью-Йоркської фондової біржі, святкові й скорочені торгові дні.

Сервіс доступний українською мовою на комп'ютерах і мобільних пристроях.

Коли працюють основні сесії Forex

Сесія Базові години за місцевим часом Особливість Сідней 08:00–17:00 Початок торгового тижня, увага до AUD Токіо 09:00–18:00 Активність азійських учасників, увага до JPY Лондон 08:00–17:00 Робота європейських фінансових центрів Нью-Йорк 08:00–17:00 Торги в США, публікація макростатистики

Це орієнтовні регіональні інтервали, а не обов'язковий графік усіх брокерів. Години за Києвом залежать від дати. Особливу увагу трейдери часто приділяють перетину лондонської та нью-йоркської сесій, хоча він не гарантує певної волатильності чи ліквідності.

Як враховуються сезонні зміни часу

Навесні США зазвичай переходять на літній час раніше за європейські країни. Упродовж кількох тижнів різниця між Нью-Йорком і Києвом змінюється. Восени виникає схожа ситуація при поверненні до стандартного часу.

Інструмент враховує часові пояси на вибрану дату й допомагає уникнути ручних перерахунків. Користувач може перевірити не лише сьогоднішній розклад, а й години роботи ринків у майбутній день.

Знання торгового розкладу не дозволяє передбачити рух цін, але допомагає планувати час і не пропускати важливі події.

Окремий календар американської біржі

Основна сесія NYSE зазвичай триває з 09:30 до 16:00 за нью-йоркським часом. У свята біржа може не працювати або закриватися раніше. Календар у сервісі допомагає перевіряти такі дні. Водночас графік NYSE не визначає режим роботи всього ринку Forex.

Як користуватися інструментом

Достатньо відкрити сторінку, вибрати київський часовий пояс, перевірити активні сесії та за потреби змінити дату. Для планування угод варто додатково звіряти розклад з економічним календарем і торговими умовами брокера: години доступності конкретного інструмента можуть відрізнятися від загальних часових меж сесій.

Про IamForexTrader

IamForexTrader — інформаційно-освітній портал з аналітичними матеріалами, довідковими даними та інтерактивними інструментами для вивчення фінансових ринків

Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Торгівля фінансовими інструментами пов'язана з ризиком втрати капіталу.