Як розрахувати ресурси VPS для інтернет-магазину. Рекомендації UkrLine

Кількість відвідувачів сама по собі не показує, яка конфігурація VPS потрібна інтернет-магазину. Два сайти з однаковими 10 000 користувачів на добу можуть навантажувати сервер зовсім по-різному. В одному трафік рівномірно розподілений протягом дня, а більшість сторінок віддається з кешу. В іншому значна частина покупців приходить за дві-три години, каталог постійно звертається до бази даних, перевіряє залишки, ціни та фільтри.

Тому однієї відвідуваності недостатньо. Потрібно знати, що відбувається із сервером у робочі години.

RAM краще рахувати по складових

Пам'ять потрібна операційній системі, базі даних, кешу, процесам PHP та фоновим завданням. Причому PHP може споживати зовсім різний обсяг RAM залежно від того, скільки процесів одночасно обробляють запити.

Для грубої оцінки можна використати таку схему:

RAM = система + база даних + кеш + процеси PHP + фонові завдання + 20–30% резерву.

Окремо варто подивитися, скільки пам'яті в середньому використовує один PHP-процес і скільки таких процесів реально працює одночасно. Десять процесів по 150 МБ і сорок таких самих процесів - це вже зовсім різні цифри.

Якщо сервер у години найбільшої активності стабільно використовує 5–6 ГБ, конфігурація з 6 ГБ фактично працює без нормального запасу. Тут уже логічніше дивитися в бік 8 ГБ.

Не варто забувати і про фонові завдання. Імпорт каталогу, синхронізація залишків, оновлення цін, cron та резервне копіювання теж використовують ресурси. Неодноразово доводилося бачити, як кількість покупців не змінюється, але одночасний запуск кількох таких процесів помітно збільшує навантаження на сервер.

Середнє завантаження CPU часто обманює

Середні 20–30% завантаження CPU виглядають цілком спокійно. Але короткий період високого навантаження легко загубиться в середньому значенні за годину або день.

Тому CPU краще дивитися разом із часом відповіді сайту і чергою запитів. Якщо процесор завантажується сильніше і в цей самий момент сторінки починають відповідати повільніше, обчислювальних ресурсів уже може не вистачати.

Є й інша ситуація. CPU майже вільний, пам'яті достатньо, а пошук або складні фільтри вже помітно гальмують. Тоді додаткові ядра нічого не виправлять.

Причина може бути в дискових операціях або базі даних. Великий каталог із фотографіями та багато одночасних запитів окремо навантажують мережевий канал. Тому загальної «потужності VPS» тут немає: CPU, RAM, диск і мережу потрібно оцінювати окремо.

Перед зміною тарифу варто зіставити час відповіді сайту з тим, що в цей момент відбувається з процесором, пам'яттю, диском і мережею. Так видно, якого ресурсу серверу не вистачає.

Що робити новому магазину

У нового проєкту ще немає нормальної статистики. Тому конфігурацію беруть із резервом і перевіряють під тестовим навантаженням. Кількість одночасних запитів поступово збільшують і дивляться, коли сайт починає відповідати помітно повільніше.

Після появи стабільного трафіку цей розрахунок потрібно повторити вже за реальними даними. У UkrLine при підборі VPS орієнтуються на фактичне споживання ресурсів, поведінку сервера в години найбільшої активності та запас на подальше зростання.

Конфігурація підібрана нормально, якщо під навантаженням сайт зберігає нормальний час відповіді, CPU і RAM не працюють постійно біля межі, а на сервері залишається приблизно 20–30% резерву. Якщо запас майже зник або сайт почав працювати повільніше, конфігурацію пора переглядати.