Як налаштувати великий екран для читання дрібного тексту

Довгу новину важко читати, коли доводиться підносити телефон до обличчя. Зі збільшенням діагоналі шрифт у застосунку може залишитися дрібним. Під час читання Айфон 18 Про Макс дає змогу збільшити літери окремо від масштабу всього інтерфейсу. Починати варто з одного налаштування, щоб одразу побачити його вплив на звичний матеріал.

Які налаштування змінюють розмір літер

У Параметрах потрібно знайти регулювання розміру тексту й пересунути повзунок на одну-дві поділки. Після цього краще повернутися до тієї самої новини або листування. Так легше зрозуміти, чи достатньо виросли літери та скільки рядків тепер поміщається на дисплеї.

Якщо стандартного діапазону бракує, у меню доступності є додаткові налаштування дисплея й тексту. Там можна збільшити шрифт сильніше та ввімкнути жирне накреслення. Варто змінювати параметри поступово, адже товстіші літери можуть уже забезпечити потрібну читабельність без подальшого збільшення.

Масштабування дисплея також укрупнює елементи керування. Воно корисне, коли важко натискати маленькі кнопки або розрізняти іконки. В iPhone 18 Pro Max встановлено OLED-екран діагоналлю 6,9 дюйма з підтримкою системного масштабування. Після зміни вміст варто перевірити у власних програмах.

Системний розмір тексту впливає на застосунки, які підтримують відповідну функцію. У сканованому документі літери залишаються частиною зображення, тому його потрібно збільшувати жестом. Якщо сторінка після цього не поміщається по ширині, горизонтальне положення телефона може полегшити перегляд.

Де перевірити результат на власних матеріалах

Одна вдала зміна в меню ще не показує, як виглядатиме щоденне читання. Для перевірки варто відкрити кілька різних матеріалів:

довгу новину – прочитати два абзаци й перевірити, чи не доводиться прокручувати екран після кожного рядка;

листування – набрати відповідь та подивитися, скільки попередніх повідомлень залишається над клавіатурою;

документ – знайти дрібний підпис, збільшити його й повернутися до повного аркуша;

форму з кнопками – переконатися, що назви дій поміщаються й натискати на них зручно.

Якщо проблема є лише в одному застосунку, спершу варто пошукати його власне регулювання шрифту. Змінювати весь інтерфейс через одну невдало оформлену сторінку немає потреби. Для браузерного тексту також може допомогти режим читання, якщо конкретна публікація його підтримує.

Перевірку краще повторити зі звичної відстані, за якої ви читаєте на дивані або за столом. Саме вона покаже, чи налаштування справді зручне для тривалої статті. Знайома стаття або документ допоможуть визначити бажаний масштаб ще до остаточного вибору смартфона. З цим орієнтиром на comfy.ua можна придивитися до моделі, екран якої підходить для вашого читання.