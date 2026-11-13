Shandong Heavy Industry представляє комплексні рішення у сфері нових джерел енергії для великовантажних автомобілів на виставці IAA Transportation 2026

Група Shandong Heavy Industry та її дочірні компанії Sinotruk, Weichai Power і Hande Axle представили на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері (Німеччина) рішення у сфері нових джерел енергії для комерційного транспорту, що охоплюють готові транспортні засоби, силові системи та електричні ведучі мости.

На фото зображено презентацію нових продуктів групи Shandong Heavy Industry на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері (Німеччина). (Фото надане групою Shandong Heavy Industry.)

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Під час виставки Sinotruk представила електричний сідельний тягач нового покоління, призначений для логістичних перевезень на середні та далекі відстані з нульовими викидами. Автомобіль привернув увагу іноземних відвідувачів завдяки орієнтації на розв’язання ключових завдань електрифікації великовантажних автомобілів, зокрема збільшення запасу ходу та підвищення енергоефективності.

У сегменті силових установок Weichai Power представила три нові продукти, зокрема передові рішення на природному газі, гібридну систему на базі водневого двигуна внутрішнього згоряння та акумуляторну систему нового покоління для великовантажних автомобілів. Ці технології, розроблені з урахуванням вимог європейського ринку, спрямовані на розв’язання ключових завдань електрифікації комерційного транспорту та скорочення викидів вуглецю. Вони пропонують кілька шляхів переходу до екологічнішого транспортування — від перевезень зі зниженим рівнем викидів вуглецю до пересування з нульовими викидами.

Як ключовий компонент силових установок великовантажних автомобілів, електричні ведучі мости відіграють важливу роль у підвищенні ефективності та надійності вантажівок на нових джерелах енергії. Hande Axle представила свої найновіші технології електричних ведучих мостів, що вирізняються високою вантажопідйомністю, ефективністю та потужністю. Ці рішення можна інтегрувати із системами керування транспортним засобом та акумуляторними системами, що допомагає зменшувати втрати енергії, збільшувати запас ходу й забезпечувати надійність в умовах високих навантажень. Представлені технології зацікавили міжнародних фахівців галузі, які відвідали виставку.

Виставка IAA Transportation 2026, що проходила під гаслом «WE DELIVER» («Ми доставляємо»), відкрилася 14 вересня 2026 року. Це один із провідних світових заходів у сфері комерційного транспорту, який об’єднує виробників, постачальників технологічних рішень і галузевих фахівців з усього світу.

Група Shandong Heavy Industry заявила, що й надалі розширюватиме глобальну присутність своїх профільних технологій і продукції.

Компанія: Shandong Heavy Industry Group Co.,LTD.

Контактна особа: Xiaojing Ma

Email: [email protected]

Сайт: https://www.shig.com.cn/index.html