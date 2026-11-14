Все про PLA філамент: як обрати та друкувати без зайвих проблем

Якщо ви тільки починаєте знайомство з 3D-друком, першою покупкою, найімовірніше, стане PLA філамент. Причина проста: цей матеріал поєднує доступну ціну, легкість друку та великий вибір кольорів. Саме тому його часто радять як універсальний стартовий пластик для аматорів, шкіл і дизайнерів, які створюють прототипи.

Що таке PLA

PLA, або полілактид, є біополімером. Його зазвичай виготовляють із кукурудзяного крохмалю або цукрової тростини, тож сировина відновлювана. У промислових умовах компостування цей матеріал розкладається значно швидше за звичайний пластик. Проте в домашньому компості він розпадається повільно, тому слово «біорозкладний» не означає, що виріб зникне на подвір'ї за кілька тижнів.

Переваги, які помітить кожен друкар

PLA подобається початківцям і досвідченим користувачам з кількох причин:

Мала усадка. Деталі майже не деформуються, а кути рідко відриваються від столу.

Деталі майже не деформуються, а кути рідко відриваються від столу. Слабкий запах. Під час друку він відчутно менш неприємний, ніж у ABS.

Під час друку він відчутно менш неприємний, ніж у ABS. Простота налаштування. У більшості випадків не потрібен закритий корпус чи обігрів столу.

У більшості випадків не потрібен закритий корпус чи обігрів столу. Естетика. Поверхня гладка, кольори насичені, а є й шовковисті та світловідбивні варіанти.

Обмеження, які варто знати заздалегідь

PLA чутливий до тепла. Температура його склування становить близько 60 °C, тому виріб, залишений улітку в розігрітому автомобілі, може деформуватися. Для деталей поруч із двигуном або для всього, що піддається нагріву, краще обрати PETG чи ASA. Крім того, PLA досить крихкий: при різкому ударі він тріскається, а не гнеться.

Оптимальні параметри друку

Точні значення залежать від виробника, але орієнтир такий:

Температура сопла: 190–220 °C.

190–220 °C. Стіл: 50–60 °C або без підігріву для більшості моделей.

50–60 °C або без підігріву для більшості моделей. Швидкість: помірна, близько 50–60 мм/с для акуратних деталей.

помірна, близько 50–60 мм/с для акуратних деталей. Зберігання: котушку тримайте в сухому місці із силікагелем. Вологий PLA дає пухирці, нестабільну екструзію та «павутиння» між частинами моделі.

Якщо з'явилися нитки між деталями, спробуйте знизити температуру на 5–10 °C. Якщо шар виходить неповним, перевірте, чи не забите сопло і чи не запрацювала котушка через вологу.

Де PLA справді виграє

Цей матеріал добре підходить для прототипів, макетів, декоративних предметів, іграшок, органайзерів, підставок для телефонів та навчальних моделей. Він дозволяє швидко перевірити ідею, перш ніж переходити до міцнішого пластику. Для предметів, які мають витримувати тепло або механічні навантаження, варто розглянути інші варіанти.

Як обрати котушку

Звертайте увагу на три параметри: діаметр (1,75 мм є найпоширенішим стандартом), допуск діаметра (краще ±0,02 мм, адже він впливає на стабільність екструзії) та вагу котушки. Рекомендовані температури завжди написані на етикетці, тож починайте з них. Для першого набору візьміть базові кольори, наприклад білий і чорний, щоб відпрацювати налаштування на тестових моделях.

Висновок

PLA є розумним вибором для тих, хто хоче друкувати швидко, акуратно й без складного обладнання. Він не підійде для термостійких деталей, але чудово працює для більшості повсякденних проєктів. Почніть із базового кольору, пройдіть калібрування на тестовому кубику, і перші успішні результати не змусять довго чекати.