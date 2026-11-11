AI-агенти в інтернет-магазині: хто відповідає, коли штучний інтелект помиляється

Що буде, якщо AI-агент надішле клієнту вигадану знижку або чужу ціну? Це одне з перших питань бізнесу до штучного інтелекту. Український розробник Elbuz, який автоматизує онлайн-торгівлю з 2006 року, будує AI-агентів для бізнесу так, щоб важливе підтверджувала людина. На його хмарній платформі власник магазину отримує не чат-бота, а штат за напрямами: продажі, підтримка, каталог, телефон і чат на сайті. Вони працюють із даними магазину, виконують задачі й звітують.

Навіщо це магазину

Автоматизація бізнесу починається з рутини. Навіть невеликий онлайн-магазин щодня робить одне й те саме: відповідає на листи про доставку, наповнює картки товарів, нагадує про себе клієнтам, які давно не купували. Великий бізнес стикається з тим самим, але в іншому масштабі: сотні тисяч товарів, десятки постачальників і кілька відділів, де кожна помилка коштує дорого.

Звичайний чат-бот для бізнесу відповідає за сценарієм у вікні розмови. AI-співробітник бачить товари, клієнтів і замовлення та робить роботу до кінця:

Продажі знаходять клієнтів, про яких забули, пропонують дотики й готують відповіді.

Підтримка розбирає звернення й готує відповіді за політикою магазину.

Каталог наповнює картки й рахує товари без фото, опису чи категорії.

Голосовий співробітник приймає дзвінки й сам телефонує клієнтам.

Консультант у чаті відповідає покупцям на сайті за каталогом магазину.

Задачу можна поставити звичайними словами: «доручи Продажам знайти клієнтів без дотику й запропонувати дотики». Робота йде у фоновому режимі, прогрес видно, а зупинити її можна однією кнопкою.

Хто контролює AI

Кожну дію AI підписано іменем співробітника, а напрям вимикається одним перемикачем.

Окремий AI-контролер нічого не робить сам, а перевіряє відповіді клієнтам перед надсиланням. Лист із вигаданою знижкою, чужою ціною чи не тією мовою затримується й чекає на людину. Зміни даних проходять через розділ «Пульс», для кожного напряму можна задати денний бюджет, а бачить AI лише те, що дозволено йому як працівнику. Повернення коштів і скасування він не проводить.

Технології й масштаб

Платформа працює на мовних моделях OpenAI та Google, а зовнішні асистенти, зокрема Claude і ChatGPT, можна підключити до даних магазину через MCP-сервер. Кількість постачальників і товарів не обмежена, на платформі працюють каталоги на сотні тисяч позицій, а доступ до даних налаштовується за ролями й відділами.

Про компанію. Elbuz — хмарна платформа для автоматизації інтернет-магазинів: CRM для інтернет-магазину, прайси постачальників, каталог, ціни й залишки, замовлення та клієнти, вивантаження на сайт і маркетплейси. Продукт розробляється з 2006 року, з 2017-го працює в браузері. Офіс у Харкові, у команді 24 людини. Клієнти — в Україні, країнах Європейського Союзу та США. Сайт: elbuz.com.