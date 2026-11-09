UCSC MRKTNG AWARDS 2026. Головна маркетинг-подія для ТРЦ та ритейлу: як долучитися?

12 листопада у Києві відбудеться церемонія нагородження UCSC MRKTNG AWARDS 2026 — професійної премії, яка відзначає найкращі маркетингові кейси українських ТРЦ. На один вечір представники ринку ТРЦ та ритейлу зберуться, щоб привітати команди-переможців, відзначити їхні досягнення та провести час із колегами.

Українська Рада Торгових Центрів продовжує тематику культових закладів столиці, цього разу гостей прийматиме BarmanDictat на Хрещатику, 44Б. Реєстрація учасників розпочнеться о 17:00.

Партнерами UCSC MRKTNG AWARDS 2026 стали ParkSystem та “Вісен Україна”.

Програма заходу

Організатори підготували програму, яка поєднає професійну частину та неформальне спілкування. На гостей чекають:

оголошення переможців UCSC MRKTNG AWARDS 2026;

відеопрезентації найкращих кейсів;

фуршет;

музика та шоу-програма;

унікальний нетворкінг із представниками ринку в неформальній атмосфері.

«Запрошую колег приєднатися до UCSC MRKTNG AWARDS, підтримати український ринок і побачити, яких результатів досягають команди ТРЦ. Навіть у нинішніх умовах індустрія продовжує працювати, розвиватися та реалізовувати цікаві проєкти. І важливо, щоб ці досягнення не залишалися непоміченими», — зазначає Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торгових Центрів.

Цьогоріч на конкурс подали 38 кейсів від торговельних центрів з різних регіонів України. Учасники змагаються в чотирьох категоріях:

Corporate Social Responsibility — соціально відповідальні кампанії та проєкти ТРЦ.

Tactical Activation — маркетингові активності, спрямовані на залучення відвідувачів і збільшення товарообігу.

Best Social Media Campaign — кампанії в соціальних мережах.

Creative of the Year — найкращі візуальні креативи та рекламні рішення.

Оцінюванням займається незалежне журі з українських та європейських експертів у сферах маркетингу, ритейлу й девелопменту. Кожен кейс розглядають окремо за визначеними критеріями, а максимальна оцінка становить 50 балів. За результатами голосування учасники можуть отримати нагороди Gold, Silver або Bronze. Якщо кейс не набирає мінімального прохідного бала, відзнаку в цій категорії не присуджують.

Квитки та умови участі

Квитки на церемонію вже можна придбати на офіційному сайті. Вартість квитків:

5 000 грн — для членів УРТЦ з урахуванням знижки;

10 000 грн — для інших представників ринку.

Кількість місць обмежена, тому охочим відвідати захід варто подбати про участь заздалегідь!

Церемонія відбудеться 12 листопада у Києві. Долучайтеся до UCSC MRKTNG AWARDS 2026, щоб разом відзначити найкращі маркетингові проєкти українських торговельних центрів.