Ринок ігрових ПК в Україні 2026: що купують геймери перед Чорною п’ятницею і як змінилися ціни на компоненти

Осінь традиційно асоціюється зі знижками, адже в листопаді Чорна п’ятниця — найбільший розпродаж року. Проте у 2026-му ціни на комп’ютерне залізо змінюються у зворотному напрямку. Переорієнтація фабрик на чипи для штучного інтелекту підштовхнула роздрібні цінники вгору ще до старту листопадових розпродажів. З’ясуємо, як змінилася вартість деталей і який ігровий ПК вибирають українські геймери цієї осені.

Як дефіцит чипів змінив вартість пам’яті та платформ

Найбільше подорожчали модулі оперативної та флеш-пам’яті. За прогнозом TrendForce, у четвертому кварталі 2026 року контрактна вартість комп’ютерної DRAM зросте ще на 13–18%, а NAND — на 15–20%. На 5 жовтня набір Kingston FURY Beast Black DDR5 6000 МТ/с на 32 ГБ коштував в середньому 29 899 грн, тоді як аналогічний обсяг DDR4 3200 МТ/с обходився у 15 279–15 599 грн — у 1,9 раза дешевше.

Процесори залишаються єдиним вузлом, який дешевшає: Ryzen 7 9800X3D у роздробі США на кінець жовтня знизився зі стартових $479 до 444іпродававсязанижчоюціною,ніж32ГБпам’ятіDDR56000МТ/с(459).

Відеокарти восени: чому доплата за 16 ГБ відеопам’яті зламала ієрархію лінійок

Нестача мікросхем GDDR7 та GDDR6 призвела до подорожчання відеокарт у світі на 35% за три місяці, за даними звіту Hardware Unboxed та TechSpot, а середня переплата над рекомендованим рівнем сягнула 44%.

Націнка залежить від обсягу відеобуфера: у США RTX 5060 Ti на 16 ГБ продавалася на 84% дорожче за старт і 22 жовтня зрівнялася з RTX 5070 на позначці $789, тоді як версія на 8 ГБ перевищувала базу на 40%.

В Україні з 22 липня до 17 серпня роздрібні ціни карт у Telemart також зросли: Asus Dual RTX 5060 OC 8 ГБ подорожчала з 18 199 до 22 899 грн, Asus Dual RTX 5060 Ti OC 8 ГБ — з 20 999 до 23 499 грн, а Gigabyte RTX 5070 Ti GAMING OC 16 ГБ — з 55 999 до 65 999 грн. За такої динаміки на окрему карту припадає непропорційна частка бюджету.

Що вибирають геймери: частки пам’яті в Steam і готові системи в Україні

Світова статистика та локальний асортимент демонструють адаптацію гравців до нових цін. У жовтневому звіті Steam системи з 16 ГБ ОЗП зайняли 41,42% проти 37,06% у 32 ГБ, у відеопам’яті зрівнялися частки 8 ГБ (26,92%) та 16 ГБ (26,35%) при 12,91% у 12 ГБ, а лідерство розділили RTX 3060 та RTX 5070 (по 3,78%).

В ігровому каталозі Telemart станом на 17 серпня 83% ПК було оснащено 32 ГБ ОЗП і 87% — SSD на 1 ТБ, чверть зібрано на DDR4, а 35% укомплектовано доступними 8-гігабайтними RTX 5050, RTX 5060 та RTX 5060 Ti.

До 17 вересня 51% збірок зберегли вартість, а медіанний приріст для решти склав лише 6,4%:

хіт для Full HD на DDR4 HEXO Gaming TwinFront Pro+ (Ryzen 5 5600, RTX 5060, 32 ГБ) подорожчав з 55 599 до 59 999 грн;

вартість конфігурації на AM5 із тією самою картою HEXO Mainstream Pro (Ryzen 5 7500F, 32 ГБ DDR5) зросла з 69 999 до 74 499 грн;

система під 1440p Dragon Lucky Spectre (Ryzen 7 7800X3D, RTX 5070, DDR5) додала в ціні зі 109 999 до 117 799 грн.

Готові системні блоки дорожчали повільніше за окремі деталі почасти завдяки гуртовим закупівлям. Різниця у 14 500 грн між двома вересневими ПК на RTX 5060 становить доплату за платформу AM5 із DDR5.

Відкладати покупку на 2027 рік невигідно через графік релізів і дефіцит пам’яті

Очікування весняного зниження цін не підкріплене релізами: до Чорної п’ятниці 27 листопада нового покоління десктопних CPU чи GPU не вийде, лінійку RTX 50 Super, за повідомленнями преси, відклали через брак чипів GDDR7, анонс Intel Nova Lake-S призначено на січневу виставку CES 2027, а показ AMD Zen 6 очікується там само за чутками.

Водночас у TrendForce та Samsung прогнозують дефіцит пам’яті на весь 2027 рік. Купівля готового ПК у Telemart із трирічною гарантією та обміном старого заліза в шоурумах дозволяє зафіксувати поточну вартість конфігурації.