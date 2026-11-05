Agentic commerce: як підготувати товарний каталог до покупок через ШІ

Покупець доручає ШІ-агенту знайти холодильник із системою No Frost для ніші завширшки 60 см і заввишки 185 см, до 25 000 гривень і з доставкою до вихідних. Щоб підібрати модель, агентові потрібно перевірити характеристики, ціну, наявність і строки доставки. При цьому важливі не лише габарити холодильника, а й рекомендовані виробником зазори та простір для відкривання дверцят.

Якщо картка обмежується загальним описом без точних розмірів і технічних параметрів, агент не може підтвердити, що модель відповідає запиту. У такому разі він віддає перевагу пропозиції, де ці дані вказані, і магазин втрачає покупця ще на етапі порівняння.

Підготовка до agentic commerce починається з точних і структурованих товарних даних. Доповнювати й перевіряти характеристики допомагає HootCore - платформа управління товарною інформацією з AI-збагаченням каталогу.

Вимоги agentic commerce до товарного каталогу

Agentic commerce, або агентна комерція, це формат, у якому ШІ-агент виконує частину купівельного процесу за дорученням людини. Він може знаходити товари, порівнювати пропозиції, формувати кошик, а за наявності відповідних інтеграцій і дозволу покупця - оформлювати замовлення.

Рівень делегування буває різним: один покупець хоче отримати список відповідних моделей, інший очікує готовий кошик, який залишиться лише підтвердити. Але навіть коли агент лише складає список, він обирає товари за даними каталогу, тому готувати магазин варто ще до того, як агенти почнуть самостійно оплачувати покупки.

Уже на етапі добору агентові потрібні дані, за якими можна перевірити вимоги покупця. Частина порівняння відбувається поза сайтом магазину, і там продавець не має змоги пояснити неоднозначний опис чи уточнити комплектацію через менеджера.

Як пояснює Анатолій Даньков, CTO IT Hoot / HootCore:

«ШІ-агент може витягувати характеристики з текстового опису, але структуровані поля зменшують неоднозначність і спрощують перевірку вимог покупця. Наприклад, для холодильника важливо розрізняти габарити корпусу, розміри упаковки та вимоги до монтажної ніші. Якщо ці параметри змішані або наведені без одиниць виміру, порівняння стає менш надійним.

Тому, на мою думку, основа готовності до agentic commerce - продумана структура характеристик каталогу: які параметри обов'язкові для кожної категорії, як вони називаються і в яких одиницях зберігаються. Значення мають стосуватися конкретної модифікації товару та бути узгодженими між каналами продажу».

З цього випливає практичний спосіб перевірити каталог: взяти типовий запит покупця й з'ясувати, чи достатньо наявних даних, щоб підтвердити кожну його вимогу.

Обов'язкові характеристики товарів у кожній категорії

У роботі з контентом легко орієнтуватися на кількість підготовлених карток. Проте картка з довгим описом може залишатися непридатною для точного добору, якщо в ній бракує одного критичного параметра.

Для вбудованої посудомийної машини важливі не загальні слова про компактність, а габарити виробу й вимоги до ніші, для акумулятора до електроінструменту - платформа, з якою він сумісний, а для ноутбука - конфігурація саме тієї модифікації, яка продається.

Тому ми радимо починати з визначення обов'язкових характеристик товарів для кожної категорії. Основою мають бути запитання, від яких залежить рішення покупця:

Чи підходить товар за розмірами та робочими параметрами?

Чи сумісний він з обладнанням, яке вже є у покупця?

Що входить у комплект і вартість?

Які компоненти потрібно придбати окремо?

Чим ця модифікація відрізняється від інших у серії?

Такий підхід допомагає визначити пріоритети збагачення. Якщо з картки неможливо перевірити сумісність, додатковий рекламний абзац цієї прогалини не закриє.

Ідентифікація товару перед збагаченням характеристик

Автоматичне доповнення характеристик починається з ідентифікації. Помилка на цьому етапі може призвести до того, що в картці з'являться правдоподібні дані іншої моделі або модифікації.

Для зіставлення варто використовувати бренд, точну модель, артикул виробника та GTIN/EAN, якщо його присвоєно товару. Внутрішній артикул магазину допомагає керувати власним асортиментом, але сам по собі не забезпечує зіставлення з документацією виробника або каталогом іншого продавця.

Особливої уваги потребують варіанти товару. Одна серія ноутбуків може включати моделі з різними процесорами, обсягами пам'яті й типами екранів, а інструмент може продаватися окремо або в кількох комплектах, тому загальна назва серії не підтверджує характеристик окремої позиції.

Окремо варто розрізняти відсутню інформацію та підтверджену відсутність компонента. Якщо в документації виробника чи даних постачальника не згадано зарядний пристрій, це ще не означає, що він не входить у комплект.

Непідтверджене значення має залишатися невідомим до перевірки, інакше припущення перетворюється на факт, який далі потрапляє в описи, фільтри й канали продажу. Тому для кожної характеристики корисно зберігати не лише значення, а й його статус і походження, щоб було видно, що підтверджено, чого в товарі немає, а що ще потребує перевірки.

Різна періодичність оновлення характеристик товару та умов продажу

У каталозі поєднуються дані з різним строком актуальності. Матеріал корпусу, габарити чи технічні параметри можна доповнювати за документацією виробника й перевіреними даними постачальника, а ціна, залишок на складі та можливість відвантаження потребують регулярного оновлення із систем обліку й замовлень магазину.

Ці процеси варто розділяти. Дані виробника чи постачальника не можуть бути джерелом актуальної ціни продавця, а загальна обіцянка швидкої доставки не підтверджує, що покупець отримає товар до потрібної дати.

Повернімося до запиту про холодильник. Щоб перевірити, чи модель поміститься в нішу і чи має систему No Frost, агентові потрібна товарна інформація, для перевірки бюджету - актуальна ціна, а для доставки до вихідних - дані про наявність, адресу отримання та доступні способи доставки.

Агент може підтвердити, що пропозиція відповідає запиту, лише тоді, коли товарні дані й умови продажу узгоджені між собою та актуальні на момент добору.

Передавання товарних даних у канали продажу і ШІ-сервіси

Правильні дані в PIM чи обліковій системі магазину ще не означають, що вони доступні в каналі продажу. Комплектація може залишитися в коментарі менеджера, сумісність - у прикріпленому документі, а одиниці виміру можуть загубитися під час експорту. У результаті канал отримає лише загальний опис, якого недостатньо для точного порівняння.

Тому підготовка каталогу передбачає перевірку того, як дані передаються зовнішнім сервісам: через сторінки товарів, структуровану розмітку, товарні фіди або API, залежно від вимог кожного сервісу.

Під час перевірки варто з'ясувати:

Чи передаються всі обов'язкові характеристики товару?

Чи зберігаються значення разом з одиницями виміру?

Чи правильно розрізняються модифікації?

Чи збігаються ціна й наявність із даними магазину?

Чи доступні умови доставки, гарантії та повернення?

Єдиного набору налаштувань, який гарантує роботу з усіма ШІ-агентами, немає. Якісний каталог створює основу для інтеграцій, але можливість оформлення та оплати замовлення потрібно перевіряти окремо для кожного каналу.

AI-збагачення товарних даних у HootCore

Коли асортимент налічує тисячі позицій, пошук характеристик стає значною частиною роботи контент-команди. Для кожного товару потрібно визначити модифікацію, знайти документацію чи дані постачальника, перенести значення та переконатися, що вони правильні.

AI Enrichment сервіс від HootCore автоматизує пошук і доповнення відсутньої товарної інформації. Наявні записи можна передати через Excel, CSV, XML, API або інтеграцію з обліковою системою.

Система знаходить джерела з характеристиками й доповнює товарні записи. Для кожного доданого значення вказано посилання на джерело та оцінку впевненості, а непідтверджені поля залишаються порожніми. На основі перевірених даних можна готувати назви й описи з урахуванням мови та вимог каналу.

Перед публікацією команда переглядає й затверджує результат. Оцінка впевненості допомагає визначити черговість перевірки, але критичні параметри, зокрема сумісність і комплектацію, варто контролювати незалежно від неї.

Практична цінність такого процесу в тому, що команда переходить від пошуку кожного параметра до перевірки підготовлених значень із доступними джерелами. Наскільки це скоротить роботу команди, доцільно оцінити на її власному асортименті.

Критерії готовності каталогу до agentic commerce

Пілотне збагачення варто проводити на одній категорії, включивши до вибірки прості товари, складні модифікації та позиції з неповними вихідними даними. Така вибірка показує, як процес працює не лише на зручних позиціях, а й там, де помилки трапляються найчастіше.

Оцінювати результат варто за кількома критеріями, оскільки кількість заповнених полів сама по собі не говорить про те, чи зможе агент перевірити запит покупця.

Повнота обов'язкових атрибутів

Повноту рахують за набором обов'язкових для категорії характеристик, а не за всіма полями картки, бо заповнені другорядні параметри створюють враження готового каталогу, тоді як ключові залишаються порожніми. Аналіз полів, які найчастіше лишаються незаповненими, показує, чи бракує даних у відкритих джерелах, чи їх потрібно запитувати в постачальника.

Точність значень для кожної модифікації

Точність оцінюють на випадковій вибірці збагачених карток, звіряючи значення з документацією виробника. Найбільше уваги потребують серії з кількома модифікаціями, де значення може виглядати коректним, але належати сусідній конфігурації.

Частка критичних помилок

Неправильні габарити вбудованої техніки, хибну сумісність чи неточну комплектацію рахують окремо від загальної точності, бо саме вони призводять до замовлення невідповідного товару й повернень. Для кожної такої помилки варто з'ясувати, де вона виникла: під час ідентифікації, пошуку джерела чи затвердження результату.

Час підготовки картки з урахуванням перевірки

Час порівнюють до і після впровадження збагачення, враховуючи весь процес разом із перевіркою та виправленнями, бо швидке автоматичне заповнення не дає економії, якщо результат доводиться довго переглядати. Цей показник допомагає оцінити, скільки ресурсів знадобиться, щоб масштабувати процес на весь асортимент.

Відповідність типовим запитам покупців

Для кожного типового запиту, як-от холодильник для ніші завширшки 60 см до 25 000 гривень із доставкою до вихідних, команда з'ясовує, чи можна за наявними даними підтвердити всі його умови. Така перевірка відтворює логіку агента й тому краще за кількість опублікованих карток показує готовність каталогу до agentic commerce.

Підготовка каталогу до agentic commerce: перші кроки для ритейлера

Крок 1. Вибір пріоритетної категорії

Почати варто з категорії, у якій характеристики найбільше впливають на рішення покупця: великої побутової техніки, електроніки, інструментів чи товарів, де важлива сумісність. Для неї визначають набір обов'язкових атрибутів і з'ясовують, яких даних бракує в поточних картках.

Крок 2. Впорядкування ідентифікаторів і модифікацій

Кожна позиція в категорії має однозначно відповідати моделі виробника, а модифікації однієї серії мають бути окремими товарами з власними характеристиками, комплектацією й ціною.

Крок 3. Узгодження назв полів і одиниць виміру

Однакові характеристики мають називатися однаково в усій категорії й зберігатися в одних одиницях, а значення, які зараз записані лише в описі, варто перенести в окремі поля.

Крок 4. Пілотне збагачення на обмеженій вибірці

Після підготовки структури можна оцінити автоматичне доповнення даних на частині асортименту й порівняти результат за критеріями з попереднього розділу.

Крок 5. Перевірка в каналах продажу

Затверджені дані варто звірити з тим, що бачать сайт, маркетплейси й товарні фіди, і перевірити категорію на кількох типових запитах покупців. Якщо всі умови запитів підтверджуються, процес можна переносити на наступні категорії.

Ми вважаємо, що готовність до agentic commerce починається зі здатності магазину точно відповісти на запит покупця. Що саме продається, кому підходить товар, що входить у ціну та коли його можна отримати - ці відповіді мають бути доступними й узгодженими ще до того, як агент почне формувати замовлення.

Консультація з підготовки каталогу

Якщо ви хочете зрозуміти, наскільки ваш каталог готовий до agentic commerce, запишіться на консультацію з командоб HootCore. Ми разом розберемо одну категорію вашого асортименту, визначимо обов'язкові характеристики, оцінимо, які дані можна доповнити автоматично, і розрахуємо вартість збагачення з урахуванням кількості товарів і каналів публікації.