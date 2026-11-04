Як вибрати бойлер для помешкання без центрального гарячого водопостачання

Якщо гарячу воду вимикають зрідка, вистачитиме невеликого бойлера. Але за відсутності централізованого постачання ним користуються щодня. Тому важливо врахувати кількість людей, об’єм бака та швидкість нагрівання. Запасу має вистачати на душ, ванну й побутові потреби без тривалого очікування між купаннями.

Об’єм бака: скільки літрів потрібно

Одній людині вистачає 30 літрів для короткого душу, миття рук і посуду. Для сім’ї потрібен більший бак:

Доступний за посиланням https://www.moyo.ua/ua/bt/klimaticheskaya-tekh/vodonagrevately/boylery/obem_baka_l_01_do_50/ бойлер на 50 л – для двох;

Для трьох достатньо 80-100 літрів.

Для чотирьох і більше варто вибрати 100-150 літрів.

Після використання запасу доведеться чекати повторного нагрівання. Якщо члени сім’ї часто приймають душ один за одним, практичніше вибрати бак із запасом 20-40 літрів. Це допоможе уникнути тривалих перерв між купаннями.

Потужність: швидкість нагрівання води

Що потужніший ТЕН, то швидше бойлер нагріває вміст бака. Модель на 2 кВт впорається бистріше, ніж на 1,5 кВт за однакового об’єму. Час також залежить від початкової та встановленої температури.

Перед купівлею варто перевірити стан електропроводки. Особливо в старих будинках. Якщо одночасно працюють кілька потужних приладів, мережа не витримує навантаження. Це призводить до спрацювання захисних автоматів.

Температурні режими: економія чи запас гарячої води

Більшість приладів нагрівають воду до 75-80 °C. Що вища температура в баку, то більше теплої води після змішування з холодною. За помірного нагрівання чекати доводиться менше, але запас закінчується стрімкіше.

Під час вибору режиму варто враховувати:

Максимальний нагрів – підвищує ризик опіків. Помірний нагрів (до 65 °C) – підходить для щоденного користування. Режим Eco – допомагає зменшити витрати електроенергії.

Eco працює по-різному залежно від моделі. Він обмежуватиме температуру або змінювати час увімкнення ТЕНа.

Сухий чи мокрий ТЕН: особливості конструкції

Мокрий ТЕН контактує з водою та поступово покривається накипом. Сухий розміщений у захисній колбі. У бойлері з сухим ТЕНом відкладення осідають на колбі, а не на самому нагрівачі. Такий елемент простіше замінити за жорсткої води.

Моделі з двома нагрівачами дозволяють змінювати потужність. Якщо працює лише один, навантаження на електромережу менше. Увімкнення обох прискорює нагрівання.

Керування: механіка чи електроніка

Механічне керування просте й зрозуміле. Температуру встановлюють поворотом ручки. Такий варіант підійде тим, кому не потрібні додаткові режими та точні налаштування.

Електронні моделі мають кнопки або сенсорну панель. Залежно від оснащення можна точніше виставляти температуру, налаштовувати таймер і вибирати програми нагрівання. Але ремонт електроніки коштуватиме дорожче.

Для щоденного користування часто достатньо механічного керування. За додаткові функції варто доплачувати лише за потреби.