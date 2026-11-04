Українська пташка підкорила Мілан: креативність каблучки принесла KOCHUT відзнаку на Milano Jewelry Week

Український ювелірний бренд KOCHUT отримав відзнаку в категорії “Креативність” на Milano Jewelry Week 2026, що проходив 20–26 жовтня в Італії. Міжнародні фахівці відзначили каблучку “Пташка і квіти” із золота та діамантів.

Цьогоріч Milano Jewelry Week зібрав понад 400 експонентів із близько 60 країн. А програма охопила десятки подій від ексклюзивних виставок високого та вінтажного ювелірного мистецтва в історичних палацах до відкритих лекцій та панельних дискусій у Sotheby’s.

Кochut представив Україну в межах експозиції сучасного ювелірного мистецтва Artistar Jewels. І став одним із понад 200 міжнародних учасників.

Куратори відібрали шість прикрас бренду. Проте визнання отримала каблучка “Пташка і квіти” із золота з діамантами. Каблучка відтворює маленьку пташку на гілці серед квітів. Така увага до природних деталей давно стала характерною рисою KOCHUT: у прикрасах бренду можна впізнати форми листя, квітів, деревної кори та інших природних елементів.

Образ пташки вже приносив KOCHUT визнання в Україні. Раніше інша каблучка бренду — “Пташка на гілочці” — потрапила до Скарбниці Національного музею історії України.

Окрім відзначеної каблучки, до експозиції увійшли підвіска “Пташка і квіти”, каблучка та сережки “Півонії” із золотом і топазами, а також підвіска “Лісова вуаль” з білого золота та діамантів.

«Для нас велика честь представляти Україну через те, що ми вміємо робити найкраще. Особливо цінно отримати міжнародне визнання саме за креативність, адже в основі наших прикрас завжди лежить авторська ідея.

Участь у Milano Jewelry Week – це можливість показати світові не лише наші прикраси, а й культуру, традиції, майстерність та особливе українське бачення краси. Ми хочемо, щоб світ бачив Україну країною талановитих майстрів, сміливих ідей та ювелірного мистецтва світового рівня. Країною, яка береже свою спадщину й водночас створює нове».

Юрій Кочут, співзасновник ювелірного дому Kochut

Особливою новинкою в експозиції KOCHUT у Мілані став незвичний ювелірний виріб – наперсток із білого золота та діамантів. Його вперше представили публіці саме на Milano Jewelry Week. Повноцінну презентацію новинки бренд планує провести згодом.

KOCHUT заснували у 2013 році брати Юрій, Ігор та Роман Кочути. За 13 років бренд став упізнаваним в Україні та вийшов на ринки США, країн Євросоюзу та інших. Його прикраси носять українські та світові селебріті, зокрема співачка Надія Дорофєєва, засновниця гурту ONUKA Наталія Жижченко та французька виконавиця Zaz. А у 2025 році голлівудський актор Орландо Блум з'явився в ефірі BBC з браслетом, створеним KOCHUT спільно з реабілітаційним центром UNBROKEN на підтримку українських захисників.