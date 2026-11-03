Розробка інтернет-магазину: етапи, строки та інтеграції від MEGASITE

Розробка інтернет-магазину: етапи, строки та рішення, які впливають на результат
Інтернет-магазин рідко запускають за кілька днів: за зовнішнім виглядом вітрини стоять каталог, кошик, оплата, доставка й облік залишків, які мають працювати як одна система. Студія megasite має 16 років досвіду у веброзробці, і цей досвід показує, що затримки в таких проєктах часто виникають не через програмування, а через нечітке завдання на старті. Нижче розглянуто, з яких блоків складається магазин, які етапи проходить проєкт і на що звернути увагу перед запуском. Коротко:
- Проєкт проходить сім етапів: від аналізу ніші до тестування й запуску.
- В Україні запуск у середньому займає від 2 до 8 місяців залежно від кількості товарів і функціоналу.
- Оплату, доставку й облік у 1С краще закладати в технічне завдання, а не додавати після запуску.
Із чого складається інтернет-магазин
Базовий набір функцій визначає, наскільки зручно користуватися сайтом і покупцеві, і менеджерові. Покупцю потрібні каталог зі зрозумілими фільтрами, швидкий кошик, особистий кабінет та просте оформлення замовлення. Власникові — керування товарами, імпорт і експорт через Excel або XML, вивантаження на маркетплейси, акційні мітки, блог і SEO-модуль. Адаптивна верстка за принципом mobile-first потрібна, бо значна частина замовлень надходить зі смартфонів.
|
Блок
|
Що входить
|
Каталог
|
фільтри, картки товарів, акційні мітки
|
Замовлення
|
кошик, особистий кабінет, оформлення покупки
|
Оплата
|
LiqPay, Fondy, WayForPay, PayPal
|
Доставка
|
Нова пошта, Meest Express, Укрпошта
|
Облік
|
двостороння синхронізація з 1С, імпорт і експорт через Excel або XML
|
Просування
|
SEO-модуль, мікророзмітка, експорт на Rozetka, Prom, Hotline
З яких етапів складається проєкт
Якість результату залежить від послідовності: розробка інтернет магазину йде від аналізу до запуску, і кожен етап закінчується підтвердженим підсумком. Спершу вивчають нішу, ринок і конкурентів, потім погоджують технічне завдання. Ще на першому етапі готують прототип: він показує структуру сторінок до того, як почнеться робота над дизайном.
- Аналіз ніші, ринку й конкурентів.
- Погодження технічного завдання.
- Прототип структури сторінок.
- Дизайн інтерфейсу.
- Верстка й програмування.
- Наповнення контентом.
- Тестування перед запуском і запуск.
Дизайн можна отримати в кількох варіантах, до трьох, тому напрям обирають до верстки, а не після неї. Такий порядок економить час: змінити схему на прототипі значно дешевше, ніж переробляти готові сторінки.
Від чого залежать строки й вартість
В Україні запуск у середньому займає від 2 до 8 місяців. Нижня межа, як правило, відповідає невеликому каталогу зі стандартним функціоналом, верхня — великій кількості товарів, складним інтеграціям і нестандартній логіці. Вартість теж не фіксована: вона залежить від складності дизайну, обсягу функціоналу, сторонніх сервісів і способів просування.
Остаточну суму визначають після погодження технічного завдання, тому порівнювати пропозиції підрядників краще за переліком робіт, а не за загальною цифрою. На старті зазвичай вносять передоплату; у megasite вона становить 10%. Окремо варто уточнити, що входить у гарантії: ціна, строки й рівень якості мають бути зафіксовані в договорі.
Інтеграції: оплата, доставка, облік
Інтеграції перетворюють сайт на робочий інструмент. Три напрями найчастіше визначають зручність для покупця й навантаження на команду:
- Оплата. Сервіси на кшталт LiqPay, Fondy, WayForPay чи PayPal підключають до оформлення замовлення; вибір залежить від ринку та моделі бізнесу.
- Доставка. Нова пошта, Meest Express і Укрпошта інтегруються в кошик, тож клієнт одразу обирає відділення чи кур'єра під час покупки.
- Облік. Двостороння синхронізація з 1С оновлює залишки й ціни без ручного перенесення, що знижує ризик продати товар, якого вже немає на складі.
Інтеграції краще тестувати на реальних сценаріях: замовлення з оплатою, повернення, зміна ціни в обліковій системі.
Що перевірити перед запуском і після нього
Перед запуском перевіряють логіку кошика, оформлення замовлення на різних пристроях, оплату, передачу даних у службу доставки й коректність фільтрів. Окремо — SEO-основи: заголовки й мета-теги, зручні адреси сторінок, мікророзмітку та швидкість індексації. Без цього навіть якісний магазин стартує з нульовою видимістю в пошуку.
Після запуску проєкт не залишають без підтримки. У megasite діють 90 днів преміальної підтримки: консультації, допомога з первинним наповненням і виправлення технічних помилок. Для магазину це особливо важливо, бо перші тижні показують, які сторінки та кроки замовлення потребують доопрацювання.
Інтернет-магазин складається з окремих рішень: каталогу, оплати, доставки, обліку й SEO-основи, і найкраще працює, коли вони продумані ще на етапі технічного завдання. Чіткі етапи, реалістичні строки та перевірені інтеграції дають передбачуваний результат без зайвих переробок після запуску.