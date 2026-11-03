Розробка інтернет-магазину: етапи, строки та інтеграції від MEGASITE

Розробка інтернет-магазину: етапи, строки та рішення, які впливають на результат

Інтернет-магазин рідко запускають за кілька днів: за зовнішнім виглядом вітрини стоять каталог, кошик, оплата, доставка й облік залишків, які мають працювати як одна система. Студія megasite має 16 років досвіду у веброзробці, і цей досвід показує, що затримки в таких проєктах часто виникають не через програмування, а через нечітке завдання на старті. Нижче розглянуто, з яких блоків складається магазин, які етапи проходить проєкт і на що звернути увагу перед запуском. Коротко:

Проєкт проходить сім етапів: від аналізу ніші до тестування й запуску.

В Україні запуск у середньому займає від 2 до 8 місяців залежно від кількості товарів і функціоналу.

Оплату, доставку й облік у 1С краще закладати в технічне завдання, а не додавати після запуску.

Із чого складається інтернет-магазин

Базовий набір функцій визначає, наскільки зручно користуватися сайтом і покупцеві, і менеджерові. Покупцю потрібні каталог зі зрозумілими фільтрами, швидкий кошик, особистий кабінет та просте оформлення замовлення. Власникові — керування товарами, імпорт і експорт через Excel або XML, вивантаження на маркетплейси, акційні мітки, блог і SEO-модуль. Адаптивна верстка за принципом mobile-first потрібна, бо значна частина замовлень надходить зі смартфонів.

Блок Що входить Каталог фільтри, картки товарів, акційні мітки Замовлення кошик, особистий кабінет, оформлення покупки Оплата LiqPay, Fondy, WayForPay, PayPal Доставка Нова пошта, Meest Express, Укрпошта Облік двостороння синхронізація з 1С, імпорт і експорт через Excel або XML Просування SEO-модуль, мікророзмітка, експорт на Rozetka, Prom, Hotline

З яких етапів складається проєкт

Якість результату залежить від послідовності: розробка інтернет магазину йде від аналізу до запуску, і кожен етап закінчується підтвердженим підсумком. Спершу вивчають нішу, ринок і конкурентів, потім погоджують технічне завдання. Ще на першому етапі готують прототип: він показує структуру сторінок до того, як почнеться робота над дизайном.

Аналіз ніші, ринку й конкурентів. Погодження технічного завдання. Прототип структури сторінок. Дизайн інтерфейсу. Верстка й програмування. Наповнення контентом. Тестування перед запуском і запуск.

Дизайн можна отримати в кількох варіантах, до трьох, тому напрям обирають до верстки, а не після неї. Такий порядок економить час: змінити схему на прототипі значно дешевше, ніж переробляти готові сторінки.

Від чого залежать строки й вартість

В Україні запуск у середньому займає від 2 до 8 місяців. Нижня межа, як правило, відповідає невеликому каталогу зі стандартним функціоналом, верхня — великій кількості товарів, складним інтеграціям і нестандартній логіці. Вартість теж не фіксована: вона залежить від складності дизайну, обсягу функціоналу, сторонніх сервісів і способів просування.

Остаточну суму визначають після погодження технічного завдання, тому порівнювати пропозиції підрядників краще за переліком робіт, а не за загальною цифрою. На старті зазвичай вносять передоплату; у megasite вона становить 10%. Окремо варто уточнити, що входить у гарантії: ціна, строки й рівень якості мають бути зафіксовані в договорі.

Інтеграції: оплата, доставка, облік

Інтеграції перетворюють сайт на робочий інструмент. Три напрями найчастіше визначають зручність для покупця й навантаження на команду:

Оплата. Сервіси на кшталт LiqPay, Fondy, WayForPay чи PayPal підключають до оформлення замовлення; вибір залежить від ринку та моделі бізнесу.

Доставка. Нова пошта, Meest Express і Укрпошта інтегруються в кошик, тож клієнт одразу обирає відділення чи кур'єра під час покупки.

Облік. Двостороння синхронізація з 1С оновлює залишки й ціни без ручного перенесення, що знижує ризик продати товар, якого вже немає на складі.

Інтеграції краще тестувати на реальних сценаріях: замовлення з оплатою, повернення, зміна ціни в обліковій системі.

Що перевірити перед запуском і після нього

Перед запуском перевіряють логіку кошика, оформлення замовлення на різних пристроях, оплату, передачу даних у службу доставки й коректність фільтрів. Окремо — SEO-основи: заголовки й мета-теги, зручні адреси сторінок, мікророзмітку та швидкість індексації. Без цього навіть якісний магазин стартує з нульовою видимістю в пошуку.

Після запуску проєкт не залишають без підтримки. У megasite діють 90 днів преміальної підтримки: консультації, допомога з первинним наповненням і виправлення технічних помилок. Для магазину це особливо важливо, бо перші тижні показують, які сторінки та кроки замовлення потребують доопрацювання.

Інтернет-магазин складається з окремих рішень: каталогу, оплати, доставки, обліку й SEO-основи, і найкраще працює, коли вони продумані ще на етапі технічного завдання. Чіткі етапи, реалістичні строки та перевірені інтеграції дають передбачуваний результат без зайвих переробок після запуску.