"Ябко" імпортувала понад 7 тисяч нових iPhone 18, сплативши 84,4 млн грн ПДВ

Мережа "Ябко", що входить до державного переліку великих платників податків, ввезла в Україну та здійснила митне оформлення 7 212 пристроїв нових моделей iPhone 18, при імпорті яких сплачено 84,4 млн грн ПДВ.

Загалом за дев'ять місяців 2026 року обсяг імпорту «Ябко» становив 1,65 млрд грн без ПДВ, а сума сплачених податків при імпорті – 326,9 млн грн.

Окрім власного імпорту, для задоволення високого попиту на нові моделі мережа пропонує клієнтам послугу викупу техніки, зокрема нових смартфонів у непошкодженому заводському пакуванні. Викуплені таким чином пристрої також можуть надходити у продаж у мережі.

«Ябко» наголошує, що ситуацію з імпортом електроніки необхідно оцінювати в масштабах усього ринку. Поряд із великими постачальниками, такими як «Ябко», які самостійно імпортують техніку, в Україні працює значний розпорошений ринок інших постачальників і приватних продавців. Саме тут держава втрачає значні податкові надходження та має здійснювати необхідний контроль.

Мережа «Ябко» виступає за прозорі та однакові правила для всіх учасників ринку. Державний контроль має враховувати всі канали надходження техніки, а висновки щодо діяльності конкретних компаній – грунтуватися на перевірених фактах і документах.