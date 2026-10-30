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МРТ для клініки: як вибрати томограф і не переплатити

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Відкриття кабінету магнітно-резонансної томографії потребує значних інвестицій, тому помилка у виборі апарата може коштувати медичному закладу надто дорого. Щоб купити МРТ, варто попередньо оцінити потреби лікарів, витрати на підготовку приміщення та подальше обслуговування. Слід визначити й орієнтовну кількість обстежень. Тоді можна придбати систему відповідно до наявних потреб та не переплачувати за функціонал, який клініці не знадобиться.

1,5 чи 3 Тесла і чому важлива не лише потужність магніту

Напруженість магнітного поля — одна з головних характеристик томографа. Для більшості стандартних досліджень головного мозку, хребта, суглобів, органів малого таза та черевної порожнини успішно використовують системи 1,5 Тл. Апарати з напруженістю в 3 Тл забезпечують вищий рівень сигналу і мають надвисоку роздільну здатність. Фахівці, котрі мають доступ до такого обладнання, можуть вивчати найдрібніші анатомічні структури. Воно швидше збирає дані, але протипоказане пацієнтам з певними видами імплантів через сильне магнітне поле. Така техніка гучніша та дорожча, але вона більш інформативна в складних ситуаціях й активно використовується:

  • в нейрохірургії та неврології;
  • для дослідження судин і суглобів;
  • в онкології і для планування високоточного хірургічного втручання.

Втім, якість МРТ-зображень залежить не лише від напруженості магнітного поля, а також від градієнтної системи, радіочастотних котушок, програмного забезпечення та особливостей сканування. Тому перед придбанням неодмінно потрібно перевірити фактичну комплектацію апарата.

Скільки насправді коштує встановлення МРТ

Вартість томографа — лише один із пунктів списку обов’язкових витрат. Під час планування бюджету потрібно врахувати:

  • підготовку приміщення та радіочастотне екранування;
  • вимоги до електроживлення, охолодження й вентиляції;
  • транспортування, монтаж і затрати на введення в експлуатацію;
  • облаштування системи безпеки МРТ-зони та навчання персоналу;
  • технічне обслуговування й необхідність ремонту.

Щоб встановити томограф — недостатньо витратитися на його придбання. Бюджет має бути достатнім для введення обладнання в експлуатацію, тож можливо краще купити вживаний томограф? Це мінімізує витрати клініки й дійсно є гарним рішенням. Проте, перед його придбанням необхідно перевірити технічний стан:

  • магніту;
  • градієнтів;
  • радіочастотного тракту;
  • системи охолодження.

Крім цього слід звернути увагу на історію сервісного обслуговування, а також поцікавитися доступністю запасних частин, програмних ліцензій і технічної підтримки. Дешевший апарат не завжди вигідніший, якщо його обслуговування потребує значних додаткових витрат.

Де придбати МРТ для медичного закладу? Наприклад, в компанії Deliver Medical. Фахівці нададуть практичну допомогу у виборі медичного обладнання, а згодом організують його доставку, установку та запуск — повний пакет потрібних опцій від одного виконавця.

 

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