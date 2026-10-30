МРТ для клініки: як вибрати томограф і не переплатити

Відкриття кабінету магнітно-резонансної томографії потребує значних інвестицій, тому помилка у виборі апарата може коштувати медичному закладу надто дорого. Щоб купити МРТ, варто попередньо оцінити потреби лікарів, витрати на підготовку приміщення та подальше обслуговування. Слід визначити й орієнтовну кількість обстежень. Тоді можна придбати систему відповідно до наявних потреб та не переплачувати за функціонал, який клініці не знадобиться.
1,5 чи 3 Тесла і чому важлива не лише потужність магніту
Напруженість магнітного поля — одна з головних характеристик томографа. Для більшості стандартних досліджень головного мозку, хребта, суглобів, органів малого таза та черевної порожнини успішно використовують системи 1,5 Тл. Апарати з напруженістю в 3 Тл забезпечують вищий рівень сигналу і мають надвисоку роздільну здатність. Фахівці, котрі мають доступ до такого обладнання, можуть вивчати найдрібніші анатомічні структури. Воно швидше збирає дані, але протипоказане пацієнтам з певними видами імплантів через сильне магнітне поле. Така техніка гучніша та дорожча, але вона більш інформативна в складних ситуаціях й активно використовується:
- в нейрохірургії та неврології;
- для дослідження судин і суглобів;
- в онкології і для планування високоточного хірургічного втручання.
Втім, якість МРТ-зображень залежить не лише від напруженості магнітного поля, а також від градієнтної системи, радіочастотних котушок, програмного забезпечення та особливостей сканування. Тому перед придбанням неодмінно потрібно перевірити фактичну комплектацію апарата.
Скільки насправді коштує встановлення МРТ
Вартість томографа — лише один із пунктів списку обов’язкових витрат. Під час планування бюджету потрібно врахувати:
- підготовку приміщення та радіочастотне екранування;
- вимоги до електроживлення, охолодження й вентиляції;
- транспортування, монтаж і затрати на введення в експлуатацію;
- облаштування системи безпеки МРТ-зони та навчання персоналу;
- технічне обслуговування й необхідність ремонту.
Щоб встановити томограф — недостатньо витратитися на його придбання. Бюджет має бути достатнім для введення обладнання в експлуатацію, тож можливо краще купити вживаний томограф? Це мінімізує витрати клініки й дійсно є гарним рішенням. Проте, перед його придбанням необхідно перевірити технічний стан:
- магніту;
- градієнтів;
- радіочастотного тракту;
- системи охолодження.
Крім цього слід звернути увагу на історію сервісного обслуговування, а також поцікавитися доступністю запасних частин, програмних ліцензій і технічної підтримки. Дешевший апарат не завжди вигідніший, якщо його обслуговування потребує значних додаткових витрат.
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