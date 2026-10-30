Художня література у 2026 році на Чорну п'ятницю у MEGOGO BOOKS

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Приклади художньої літератури зі знижками до Чорної п’ятниці від MEGOGO BOOKS

Манґа-серія «Берсерк», Кентаро Міура — монументальна класика темного фентезі, яка задала стандарти жанру на десятиліття наперед. У центрі оповіді — похмурий і самотній мечник Ґатс, який мандрує безжальним світом, де межа між людською жорстокістю та демонічним злом майже стерта. Серія «Персі Джексон і олімпійці», Рік Ріордан — переосмислення античної міфології в декораціях нашого світу. Тут давньогрецький пантеон оживає в мегаполісах XXI століття, а стародавні пророцтва стають основою динамічних гостросюжетних пригод. Манґа-серія «Gachiakuta», Кей Урана — динамічний твір жанру сьонен, що занурює читачів у світ соціальної нерівності. Головного героя Рудо, мешканця нетрів, несправедливо звинувачують у злочині й скидають у Безодню — гігантське звалище, куди потрапляє міське сміття. Щоб вижити та помститися кривдникам, хлопцеві доведеться навчитися використовувати приховані властивості викинутих речей і битися з монстрами, породженими чужою недбалістю. «Блакитний Замок», Люсі Мод Монтгомері — це затишний і натхненний класичний роман. Головна героїня, двадцятидев'ятирічна Валансі, все життя жила під тиском суворої родини, рятуючись від сірих буднів у своєму уявному світі — Блакитному замку. Однак несподівана звістка змушує її відкинути умовності, вийти за межі чужих очікувань і вирушити на пошуки справжнього дому та щирого кохання серед мальовничої канадської природи. Це світла й тонка історія про незалежність, право на власний вибір і вміння цінувати теперішнє. «Нечуй. Немов. Небач», Петро Яценко — ця книга пропонує незвичний погляд на життя одного з найвідоміших українських письменників — Івана Нечуя-Левицького, показаний в жанрі стимпанк-біографії. Автор перетворює біографічну прозу на чарівну романтичну історію з елементами наукової фантастики та альтернативної історії. «Портрет Доріана Грея», Оскар Вайлд — захопливий філософський роман, який перетворив тему вічної молодості та спокуси на один з найяскравіших сюжетів світової літератури. Це глибока історія про ціну бажань, подвійне життя та моральне падіння, написаний з притаманним авторові тонким гумором і витонченим стилем. Серія «Академія Данбрідж», Сара Шпрінц — атмосферні молодіжні романи з естетикою dark academia. Головна героїня Емма вирушає до Академії Данбрідж із чітким наміром розкрити давню сімейну таємницю — з'ясувати, що сталося з батьком, який колись залишив родину. Проте її плани руйнуються, коли в житті Емми з'являється харизматичний Генрі й зароджуються перші серйозні почуття.

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