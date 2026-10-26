Боргове навантаження — як порахувати і знизити

Щомісяця частина ваших грошей іде не вам, а кредиторам — це і є боргове навантаження. Порахувати його можна за п'ять хвилин, і саме цей результат підказує, чи витримаєте ви ще одне зобов'язання.

Як порахувати боргове навантаження

Спершу випишіть усе, що щомісяця віддаєте за позичені гроші. Сюди належать:

Платежі за банківськими кредитами разом із комісіями за обслуговування.

Обов'язковий платіж за кредитною карткою та відсотки, нараховані поза пільговим періодом.

Внески за товарами в розстрочку — технікою, меблями, телефоном.

Погашення мікропозик і суми, які ви вносите за продовження їхнього строку.

Платежі за позиками від роботодавця чи кредитної спілки.

Додайте ці суми за місяць, поділіть на чистий дохід за той самий період і помножте результат на 100 — це і є ваш показник у відсотках.

Беріть до розрахунку лише ті гроші, які реально надходять на картку. З нарахованої зарплати ще утримують податок на доходи та військовий збір — разом 23%, тому розрахунок від нарахованої суми занижує реальне навантаження майже на чверть.

У людини з доходом 25 000 грн після утримань внесок за автокредитом становить 4 200 грн, а платіж за карткою — 1 800 грн. Разом виходить 6 000 грн, тобто 24% надходжень.

Мінімальна зарплата у 2026 році становить 8 647 грн, а на руки після утримань це 6 658 грн. На такому рівні доходу навіть скромний платіж 2 100 грн забирає понад 30% бюджету, і на їжу, комуналку й проїзд залишається значно менше.

Той самий розрахунок робить і кредитодавець. Закон «Про споживче кредитування» зобов'язує його оцінити вашу кредитоспроможність з урахуванням зобов'язань перед іншими компаніями, а якщо ви проситимете більшу суму — провести оцінку заново.

Як перевірити свої кредити

Перевірити власні зобов'язання допомагають два офіційні джерела:

Бюро кредитних історій раз на календарний рік видає звіт безоплатно. Оскільки кожна компанія передає дані щонайменше до одного бюро, інколи звіт доводиться брати в кількох, зокрема в УБКІ (ubki.ua).

Кредитний реєстр НБУ показує звіт через BankID на cr.bank.gov.ua безоплатно й без обмеження кількості запитів, але лише за боргами від 50 000 грн.

Про щойно підписаний договір бюро дізнається протягом двох робочих днів, а реєстр кредитодавці оновлюють щомісяця, тож власний підрахунок завжди свіжіший за будь-який звіт.

Яка частка доходу на кредит безпечна

Однієї безпечної цифри для всіх не існує, тож звірте свій результат із такими орієнтирами:

До 20% доходу — комфортна зона із запасом на непередбачені витрати.

Від 20% до 35% — робоча межа, за якої ще вдається відкладати гроші.

Від 35% до 50% — будь-яка затримка надходжень обертається простроченням.

Понад 50% — часто доводиться позичати нові гроші, щоб платити за старими боргами.

Чим ближче показник до 35%, тим менше вдається відкладати, а після половини доходу зникає й можливість впоратися з раптовою поломкою пральної машини чи лікуванням.

Людині з невисоким заробітком варто триматися нижчого порогу. Ціни на продукти й проїзд майже однакові для всіх, тому з 9 000 грн після обов'язкових витрат не залишається того запасу, який має людина з утричі більшим доходом.

Нерегулярні надходження рахуйте від найгіршого місяця за останній рік, а не від середнього. Витрати, які неможливо скоротити — оренда житла, ліки, утримання дитини, — віднімайте з доходу ще до того, як підставляєте цифри у формулу. Фрилансер із надходженнями від 12 000 до 40 000 грн має орієнтуватися на нижню межу, бо в провальний місяць внесок з'їсть майже весь заробіток.

Що перевірити перед новим кредитом

Прорахуйте майбутній платіж в онлайн-калькуляторі кредиту й порівняйте його з реальним залишком коштів після всіх обов'язкових витрат. Пам'ятайте, що плата за продовження строку не зменшує сам борг: гроші з бюджету йдуть, а навантаження лишається тим самим.

Розтягнутий у часі борг щомісяця тисне слабше, хоча віддати доведеться більше. Перечитайте умови договору — там прописані дата погашення, спосіб нарахування процентів і порядок дострокового повернення.

Коротке зобов'язання зникає з бюджету разом з останнім платежем. Коли бракує невеликої суми до зарплати і ви точно знаєте, коли вона надійде, розумніше оформити кредит онлайн у LoviLave і закрити його одним платежем, ніж розтягувати борг на рік.

Перед заявкою перевірте компанію в Державному реєстрі фінансових установ НБУ — kis.bank.gov.ua. Денну та реальну річну ставку ліцензований кредитодавець прописує прямо в тексті договору.

Для кредитів понад одну мінімальну зарплату компанія ще до підписання видає паспорт споживчого кредиту — стандартизовану форму, де всі платежі зведені в одну таблицю.

Зберігайте підтвердження кожного внесеного платежу. Особистий кабінет позичальника показує, скільки лишилося віддати й коли спишуть наступну суму, тож навантаження весь час на очах.

Як закрити всі кредити

Перепишіть усі борги в один список із сумами, ставками та датами платежів, а далі дійте в такому порядку:

Погашайте першим найдорожчий борг, продовжуючи вносити мінімум за рештою.

Перегляньте строки за довгими кредитами, якщо банк дозволяє змінити графік.

Відмовтеся від нових розстрочок, доки показник не опуститься нижче третини доходу.

Відкладіть фінансову подушку в розмірі місячних обов'язкових витрат.

Порівнювати пропозиції коректно лише за реальною річною ставкою. Закон обмежує вартість позики та санкції за прострочення так:

Денна процентна ставка за споживчим кредитом не перевищує 1%, причому комісії входять у розрахунок.

Сукупна неустойка за кредитом до однієї мінімальної зарплати не може бути більшою за подвійний розмір отриманих коштів, а за більшими кредитами вона обмежена половиною одержаної суми, як встановлює стаття 21 Закону «Про споживче кредитування».

За кредитами понад одну мінімальну зарплату пеня обмежена подвійною обліковою ставкою НБУ за період прострочення і водночас 15% від простроченого платежу.

За кредитами до однієї мінімальної зарплати за одне порушення нараховують або штраф, або пеню, але не обидва платежі разом.

До Кредитного реєстру НБУ дані подають за заборгованістю від 50 000 грн, а бачити відомості про боржника кредитодавець може від порога в десять мінімальних зарплат — з 1 січня 2026 року це 86 470 грн.

Як закрити кредити, якщо немає грошей

Звертайтеся до кредитодавця до того, як платіж прострочено, а не після. Розмова за тиждень до проблемної дати дає значно більше варіантів, ніж мовчання впродовж місяця, після якого справу передають колекторам. Бюро зберігає дані десять років після припинення договору, тому один пропущений внесок тягнеться за позичальником значно довше за сам борг.

Коли показник перевалив за половину доходу, подайте кредитодавцю письмове звернення й збережіть відповідь. Реструктуризацію закріплюють окремою угодою, бо усна домовленість із контакт-центром графік платежів не змінює.

Перераховуйте показник перед кожною новою заявкою і після будь-якої зміни доходу. Цифра, яка ще навесні виглядала безпечною, після втрати підробітку швидко опиняється там, де бюджетом керуєте вже не ви.

ТОВ "ФК "КІФ" ліцензія на надання коштів та банківських металів у кредит, видана Національним банком України 20.03.2024 року.