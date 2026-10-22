Ринок іграшок в Україні під час війни: як змінився попит і що купують українці у 2026 році

Ринок іграшок в Україні одночасно відчуває вплив війни, міграції, зміни каналів продажу та розширення дорослої аудиторії. У звіті Euromonitor, опублікованому в серпні 2026 року, зазначено: у 2025-му роздрібна вартість продажів ігор та іграшок в Україні зросла на 17% і досягла 25,207 млрд грн, а електронна комерція сформувала 70% продажів.
Ці показники відображають фінансове зростання ринку, а не реальне збільшення кількості проданих товарів. Досвід мережі «Чудо Острів», яка наразі об'єднує 43 магазини у 29 містах України, дає змогу наочно порівняти зміни у поведінці покупців із різних регіонів.
Як війна змінила географію та середній чек
За даними мережі «Чудо Острів», географія попиту на українському ринку іграшок зазнала суттєвих змін: споживання зросло у великих міських центрах та західних областях країни, тоді як у регіонах, що сильніше постраждали від бойових дій, спостерігається його зниження.
Зокрема, за 2022–2024 роки середній чек у магазинах мережі збільшився на 40%. Ця цифра ілюструє зростання вартісного вираження покупки через інфляцію та логістичні витрати, а не фізичне збільшення кількості проданих товарів.
Якщо раніше значну частку продажів формували базові категорії – товари для найменших та дитячий транспорт, то сьогодні високий попит мають іграшки під найрізноманітніші потреби: від розвивальних STEM-наборів та сімейних настільних ігор до колекційних серій.
Які популярні іграшки 2026 року формують попит
Популярні іграшки 2026 року – це вже не одна категорія або персонаж сезону. За даними мережі, серед помітних напрямів є:
|
Категорія
|
Мотив покупки
|
Формат використання
|
STEM-набори
|
Розвиток та дослідження
|
Конструювання, досліди, програмування
|
Настільні ігри
|
Спільне дозвілля
|
Родинні вечори, ігри в компанії
|
Колекційні фігурки
|
Захоплення та хобі
|
Збирання серій, оформлення інтер'єру
|
Кідалт-товари
|
Відпочинок та психологічне занурення
|
Доросле хобі, антистрес, моделювання
Чому кідалт-сегмент став окремою частиною ринку
Кідалтами називають дорослих, які купують конструктори, фігурки, настільні ігри та інші товари для себе – як хобі, колекцію або спосіб дозвілля. Euromonitor серед змін 2025 року в Україні окремо відзначає зростання преміальних пропозицій для дорослих і посилення інтересу цієї аудиторії до іграшок.
Для мережі «Чудо Острів» це розширює коло покупців за межі батьків із маленькими дітьми. Дорослий колекціонер частіше орієнтується на конкретну серію, персонажа чи можливість продовжити колекцію, тому поряд із віком значення мають тематика й формат товару.
Що тренди іграшок говорять про ринок у 2026 році
Тренди іграшок у 2026 році поєднують сильний онлайн-канал, ширшу аудиторію та високу залежність від імпорту. За оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, оприлюдненій 27 травня 2026 року, 95% товарів на українському ринку іграшок у 2025 році були імпортними, а майже 70% імпорту припадало на Китай.
Ця залежність робить асортимент чутливим до логістики, валютних коливань і стабільності постачання. Водночас сильна частка e-commerce означає, що покупець дедалі частіше порівнює товари й наявність онлайн ще до контакту з фізичним магазином.
Що це означає для продавців і виробників
Ринок у 2026 році вже складно описувати через одну «головну іграшку сезону». Сьогодні іграшки купують під зовсім різні завдання: для розвитку дитини, сімейних вечорів, свята, колекціонування чи дорослого хобі – і в кожному випадку покупець шукає щось своє.
Для ритейлу це означає потребу точніше працювати з мотивом покупки, а для виробників – враховувати не лише дитячий вік, а й формат використання товару. Така сегментація краще пояснює сучасний попит, ніж традиційний поділ асортименту лише за віковими групами.