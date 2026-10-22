Ринок іграшок в Україні під час війни: як змінився попит і що купують українці у 2026 році

Ринок іграшок в Україні одночасно відчуває вплив війни, міграції, зміни каналів продажу та розширення дорослої аудиторії. У звіті Euromonitor, опублікованому в серпні 2026 року, зазначено: у 2025-му роздрібна вартість продажів ігор та іграшок в Україні зросла на 17% і досягла 25,207 млрд грн, а електронна комерція сформувала 70% продажів.

Ці показники відображають фінансове зростання ринку, а не реальне збільшення кількості проданих товарів. Досвід мережі «Чудо Острів», яка наразі об'єднує 43 магазини у 29 містах України, дає змогу наочно порівняти зміни у поведінці покупців із різних регіонів.

Як війна змінила географію та середній чек

За даними мережі «Чудо Острів», географія попиту на українському ринку іграшок зазнала суттєвих змін: споживання зросло у великих міських центрах та західних областях країни, тоді як у регіонах, що сильніше постраждали від бойових дій, спостерігається його зниження.

Зокрема, за 2022–2024 роки середній чек у магазинах мережі збільшився на 40%. Ця цифра ілюструє зростання вартісного вираження покупки через інфляцію та логістичні витрати, а не фізичне збільшення кількості проданих товарів.

Якщо раніше значну частку продажів формували базові категорії – товари для найменших та дитячий транспорт, то сьогодні високий попит мають іграшки під найрізноманітніші потреби: від розвивальних STEM-наборів та сімейних настільних ігор до колекційних серій.

Які популярні іграшки 2026 року формують попит

Популярні іграшки 2026 року – це вже не одна категорія або персонаж сезону. За даними мережі, серед помітних напрямів є:

Категорія Мотив покупки Формат використання STEM-набори Розвиток та дослідження Конструювання, досліди, програмування Настільні ігри Спільне дозвілля Родинні вечори, ігри в компанії Колекційні фігурки Захоплення та хобі Збирання серій, оформлення інтер'єру Кідалт-товари Відпочинок та психологічне занурення Доросле хобі, антистрес, моделювання

Чому кідалт-сегмент став окремою частиною ринку

Кідалтами називають дорослих, які купують конструктори, фігурки, настільні ігри та інші товари для себе – як хобі, колекцію або спосіб дозвілля. Euromonitor серед змін 2025 року в Україні окремо відзначає зростання преміальних пропозицій для дорослих і посилення інтересу цієї аудиторії до іграшок.

Для мережі « Чудо Острів » це розширює коло покупців за межі батьків із маленькими дітьми. Дорослий колекціонер частіше орієнтується на конкретну серію, персонажа чи можливість продовжити колекцію, тому поряд із віком значення мають тематика й формат товару.

Що тренди іграшок говорять про ринок у 2026 році

Тренди іграшок у 2026 році поєднують сильний онлайн-канал, ширшу аудиторію та високу залежність від імпорту. За оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, оприлюдненій 27 травня 2026 року, 95% товарів на українському ринку іграшок у 2025 році були імпортними, а майже 70% імпорту припадало на Китай.

Ця залежність робить асортимент чутливим до логістики, валютних коливань і стабільності постачання. Водночас сильна частка e-commerce означає, що покупець дедалі частіше порівнює товари й наявність онлайн ще до контакту з фізичним магазином.

Що це означає для продавців і виробників

Ринок у 2026 році вже складно описувати через одну «головну іграшку сезону». Сьогодні іграшки купують під зовсім різні завдання: для розвитку дитини, сімейних вечорів, свята, колекціонування чи дорослого хобі – і в кожному випадку покупець шукає щось своє.

Для ритейлу це означає потребу точніше працювати з мотивом покупки, а для виробників – враховувати не лише дитячий вік, а й формат використання товару. Така сегментація краще пояснює сучасний попит, ніж традиційний поділ асортименту лише за віковими групами.