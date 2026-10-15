"Будинок української книги" передав понад 200 книжок Борівській сільській бібліотеці на Київщині

Другий рік поспіль благодійний проєкт LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) збирає сучасну україномовну літературу для публічних бібліотек у селах і селищах, фонди яких постраждали від війни. Поточний збір команда провела у партнерстві з книгарнею book.ua — і цього разу 210 книжок, серед яких сучасна художня література, дитячі книги, наукова література та світові бестселери, вирушили до Борівської сільської бібліотеки (Бучанський район, Київська область).

Бібліотека як осередок життя села

Борівську сільську бібліотеку очолює Наталія Ткаченко, яка працює тут з 1989 року. За цей час бібліотека стала культурним осередком усього села: сюди приходять діти — читати книжки й малювати, тут є спеціальний куточок для юних читачів, а до кожної ювілейної дати організовують виставки. До війни в бібліотеці проводили концерти, а зараз у її стінах жінки плетуть маскувальні сітки для військових.

Приміщення прикрашене картинами та вишиванками й зберігає цінні видання української літератури — для місцевих мешканців це не просто книгозбірня, а місце спокою, де вдається відволіктися від тривог воєнного часу.

Фонд бібліотеки поступово поповнюється й завдяки щирій підтримці суспільства: напряму закладу надсилають власні видання з підписами українські автори. Пані Наталія з теплотою приймає кожну таку посилку та власними силами продовжує розвивати й наповнювати рідну бібліотеку.

"Дякую вам за таку літературу, за те, що ви зібрали стільки книг, — це дуже цінно для нас, ми дуже раді. Думаю, діти будуть її читати, будуть приходити, і дорослі також — дуже хороша, потрібна література", — поділилася Наталія Ткаченко. Попри виклики війни, пані Наталія власними силами продовжує розвивати бібліотеку.

Як долучитися до соціальної ініціативи

Передати книги можна двома способами:

Залишити їх у спеціальному будиночку в просторі book.ua.space — ВДНГ, павільйон № 6.

Передати літературу через книгарні-партнери book.ua у Києві та Хмельницькому.