Fotbo AI запускає конструктор сайтів, яким можна керувати через звичайний діалог

Команда Fotbo запускає Fotbo AI — конструктор, у якому сайт можна створити, відредагувати та опублікувати за допомогою текстових запитів. Замість вибору готового шаблону або ручного налаштування кожного блоку користувач описує в чаті, який результат хоче отримати.

Наприклад, підприємець може попросити створити сучасний сайт для кав’ярні з меню, інформацією про заклад і формою бронювання. На основі цього опису AI формує структуру сторінки, готує тексти, підбирає зображення та створює візуальне оформлення.

Подальші зміни також вносяться через діалог. Користувач може попросити змінити кольори, переписати окремий текст, додати новий блок або сторінку, перебудувати структуру чи змінити загальний стиль. Це дозволяє працювати із сайтом без знання коду та без необхідності опановувати складний редактор.

Fotbo AI охоплює не лише етап генерації.

Готовий сайт можна одразу опублікувати на інфраструктурі сервісу, тому окремо шукати та налаштовувати сервер не потрібно. У конструкторі сайтів також доступні підключення власного домену та інструменти для базової SEO-оптимізації.

Продукт орієнтований на малий бізнес, підприємців, фрилансерів і невеликі команди, яким потрібно швидко запустити бізнес-сайт, лендинг або портфоліо. Основна ідея сервісу - скоротити шлях від задуму до опублікованої сторінки та залишити технічні процеси всередині платформи.

Спробувати Fotbo AI можна безкоштовно.

Free-тариф дозволяє створити один проєкт і протестувати генерацію. Live-тариф коштує €15 на місяць та включає 1500 кредитів, необмежену кількість проєктів, публікацію сайтів, підключення власного домену, GitHub-інтеграцію й експорт коду.

Для читачів interfax.com.ua діє промокод FOTBO20, який надає знижку 20% на підписку протягом перших трьох місяців.