Офіси Дніпра: де обрати найкраще приміщення для свого бізнесу

Вибір офісу давно перестав бути питанням кількості квадратних метрів. Для компанії це водночас робочий простір, адреса для зустрічей із клієнтами, частина корпоративної культури та елемент репутації. У Дніпрі офісна нерухомість особливо концентрується в центральній частині міста, де поруч знаходяться транспортні магістралі, ресторани, готелі, торгові центри та міська інфраструктура.

За останні два десятиліття тут сформувалося кілька помітних ділових локацій, створених різними девелоперами. Серед них є як спеціалізовані бізнес-центри, так і багатофункціональні комплекси, де офіси поєднуються з торгівлею, житлом та сервісами.

Центральна локація: офіс як частина міського середовища

Один із найвиразніших прикладів комплексного підходу до створення ділової нерухомості в Дніпрі дала Alef Estate. Компанію у 2001 році заснував Вадим Єрмолаєв, а її рання спеціалізація була пов'язана саме з комерційним будівництвом. Серед реалізованих у Дніпрі проєктів компанії - «Новий центр», МОСТ-сіті, «Каскад Плаза», «Босфор», «Енігма» та «Призма».

Особливість підходу Alef Estate полягає в тому, що офісні будівлі тут не існують ізольовано від міста. Вони стають частиною цілих кварталів із торговою, ресторанною, житловою та публічною інфраструктурою. Саме так змінювалася центральна частина Дніпра навколо Кельнського (Катеринославського) бульвару, розвиток якого пов'язують з інвестиціями Вадима Єрмолаєва.

БЦ «Призма»

Один із найбільш впізнаваних офісних об'єктів Alef Estate - бізнес-центр «Призма» на вул. Королеви Єлизавети II, 7.

14-поверхова будівля має близько 7400 м² загальної площі, з яких 4000 м² припадає на офісну зону. Проєкт відкрили у 2007 році, а офіси позиціонуються як клас А.

Головна перевага «Призми» - розміщення в центрі та поєднання ділового формату з міською інфраструктурою. Для компаній, яким важливі статусна локація та зручність зустрічей із клієнтами, це один із найлогічніших варіантів.

ТДК «Босфор»

Ще один знаковий проєкт Єрмолаєва - торговельно-діловий комплекс «Босфор» на Кельнському бульварі.

Комплекс відкрився у 2005 році. Його загальна площа становить понад 14 тис. м², офісна зона займає 5680 м², а для працівників і відвідувачів передбачено 90 паркомісць. Офіси класу А розташовані на 3–5 поверхах, тоді як нижні рівні відведені під торгову функцію.

Це хороший приклад того, як офіс може бути інтегрований у середовище, де люди не лише працюють, а й проводять час: поруч - магазини, ресторани та пішохідний Катеринославський бульвар.

БФК «Енігма»

«Енігма» на вулиці Шевченка, 53 - ще один великий офісний об'єкт Alef Estate. Комплекс відкрили у 2012 році. Загальна площа будівлі становить 16 216 м², з яких 8300 м² - офісна зона. Доступні площі стартують від 24 м².

«Енігма» цікава компаніям, яким потрібен саме сучасний офісний формат у центральній частині міста, але без необхідності займати величезний простір.

Cascade Plaza та Ermolaev Center

Офісна нерухомість Alef Estate не обмежується класичними бізнес-центрами. У багатофункціональному комплексі CASCADE PLAZA офісні площі поєднані з преміальною житловою та торговою функціями.

Ще масштабніший приклад - Ermolaev Center, названий на честь засновника девелоперської компанії. Він знаходиться в процесі будівництва. Це багатофункціональний комплекс у центральній частині Дніпра, де передбачені офіси класу А, житлова та комерційна складові. Проєкт став продовженням тієї концепції, яку Вадим Єрмолаєв послідовно розвиває в місті: створювати не окрему будівлю, а повноцінне міське середовище.

Сьогодні портфель офісної нерухомості Alef Estate також включає «Новий Центр», БЦ «Клин» та інші об'єкти. Компанія пропонує офісні площі різного масштабу - від невеликих приміщень до великих просторів у кілька тисяч квадратних метрів.

«Менора»: офіс у багатофункціональному центрі

Окреме місце серед ділових адрес Дніпра займає культурно-діловий центр «Менора» на вулиці Шолом-Алейхема.

Це вже не типовий бізнес-центр: у комплексі поєднані офіси, готель, ресторани, конференц-майданчики та культурна інфраструктура. Ідеологія та фінансування створення комплексу пов'язані з Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським, які взяли на себе фінансування будівництва та реалізацію проєкту. Концепцію центру також пов'язують із бізнесменом і девелопером Геннадієм Аксельродом.

Для компаній, які регулярно проводять зустрічі, конференції або приймають партнерів з інших міст, формат «Менори» може бути особливо зручним: робочий простір тут фактично інтегрований у великий сервісний комплекс.

«Кудашевський»: сучасний офіс у реконструйованому просторі

Ще одна помітна ділова адреса центру - торгово-офісний комплекс «Кудашевський» на Барикадній, 16.

Семиповерховий комплекс позиціонується як бізнес-центр класу А. Тут передбачені окремі входи до офісної частини, охоронювана територія, паркінг, дизайнерські лобі, сучасні системи вентиляції та кондиціонування.

Цікава історія самого проєкту: його реалізувала Daytona Group, перетворивши багаторічний довгобуд на функціональний офісний комплекс. За інформацією самого бізнес-центру, саме «Кудашевський» став флагманським проєктом для нового будівельного напряму Daytona Group.

У 2019 році «Кудашевський» отримав нагороду EE Real Estate Awards у номінації «Офісний центр року».

Для підприємців важливо й те, що в будівлі працюють різні формати орендарів, а частину площ займають сучасні коворкінгові простори Creative State.

Civilization та інші ділові центри

Серед помітних офісних будівель Дніпра - бізнес-центр Civilization на вулиці Мечникова. Це 18-поверховий комплекс бізнес-класу із підземним паркінгом, який був зданий в експлуатацію у 2010 році. Забудовником зазначена компанія «Консоль-Строй ЛТД».

У різних частинах міста працюють і інші бізнес-центри - від великих комплексів до компактних офісних будівель. Наприклад, серед актуальних ділових адрес можна знайти БЦ «Куб» на Набережній Перемоги, «Континент» на вулиці Ніла Армстронга та інші об'єкти.

Бізнес-центр Кудашевский, Civilization та Куб показують, наскільки різними можуть бути формати сучасного офісу в Дніпрі.

То де шукати офіс у Дніпрі?

Універсальної відповіді немає. Для невеликої команди може бути достатньо компактного офісу в центральному бізнес-центрі. Для великої компанії важливішими стануть паркінг, інженерія та можливість зайняти цілий поверх. Для бізнесу, який працює з клієнтами преміального сегмента, особливого значення набуває сама адреса та архітектура будівлі.

Втім, якщо подивитися на історію розвитку ділового центру Дніпра, важко не помітити роль Alef Estate. Заснована Вадимом Єрмолаєвим компанія протягом десятиліть створювала не лише окремі офіси, а цілі фрагменти міського середовища - від «Босфору» та «Призми» до «Енігми», Cascade Plaza, МОСТ-сіті та Ermolaev Center.

Саме тому вибір офісу в Дніпрі сьогодні - це багато в чому вибір між різними моделями ведення бізнесу. Можна орендувати просто приміщення. А можна обрати ділову адресу, яка працюватиме на компанію щодня - своєю локацією, архітектурою, сервісами та середовищем навколо.