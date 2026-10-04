Chernomor Cosmetics та "Дім Стиліста": два інтернет-магазини, одна європейська школа догляду за волоссям

Два інтернет-магазини професійної косметики для волосся з багатьма спільними брендами — ситуація, яка на перший погляд ускладнює вибір. Насправді вона його спрощує: коли основа асортименту однакова, рішення можна ухвалювати за конкретними критеріями, а не за назвою магазину. Ми склали чек-лист для майстрів, салонів і приватних покупців, який допоможе зрозуміти, де вам буде зручніше замовляти.

Крок перший: які бренди вам потрібні

Почніть із переліку марок, з якими ви працюєте або які вам порадив майстер. Черномор Косметікс 27 років співпрацює з європейськими виробниками і є офіційним представником в Україні одинадцяти брендів:

• Erayba (Іспанія)

• Abril et Nature (Іспанія)

• Coiffance (Франція)

• Eugene Perma (Франція)

• Lothmann (Франція)

• Kleral System (Італія)

• Lovien (Італія)

• Gamma Più (Італія)

• Glynt (Німеччина)

• Graham Hill (Німеччина)

• Artisto Elea (Болгарія)

«Дім Стиліста» пропонує десять із цих марок (Gamma Più там підписана як Gamma+, Artisto Elea — як Elea Artisto), а також Somnis&Hair, Termix, Stylecraft, Bambooki та Segle. Якщо у вашому списку є Eugene Perma, її можна знайти в Chernomor Cosmetics. Якщо потрібні щітки Termix чи засоби Segle, їх пропонує «Дім Стиліста». Для решти спільних марок підходять обидва магазини.

Крок другий: де ви працюєте або живете

Географія — другий важливий критерій. «Дім Стиліста» спеціалізується на Києві та Київській області і доставляє замовлення, оформлені до 10:00, того ж дня в Києві та Білій Церкві. Chernomor Cosmetics доставляє по всій Україні, і для покупців з інших регіонів це природний вибір.

Крок третій: що ще потрібно в кошику

Якщо разом із косметикою для волосся ви хочете купити догляд за обличчям і тілом, декоративну косметику, одноразові пеньюари, фольгу чи засоби дезинфекції, широкі суміжні розділи «Дому Стиліста» закриють ці потреби одним замовленням. Якщо ваш кошик зосереджений на волоссі, а вам потрібна детальна порада щодо фарбування, лікування чи відновлення, зручно звернутися до консультантів Chernomor Cosmetics, які також допоможуть з інструментами, аксесуарами та питаннями нігтьового сервісу.

Крок четвертий: який формат навчання вам близький

Якщо ви хочете регулярно отримувати знання без відриву від роботи, підійдуть щомісячні безкоштовні вебінари Chernomor Cosmetics у Zoom з українськими технологами. Вони доступні з будь-якого міста. Якщо вам важливо відпрацювати техніку наживо, скористайтеся семінарами «Дому Стиліста» в навчальній студії, онлайн-курсами чи індивідуальними програмами. Технологи «Дому Стиліста» доступні 24/7.

Крок п’ятий: які умови для постійних покупців

Постійні покупці Chernomor Cosmetics отримують персональні умови в межах програми лояльності. «Дім Стиліста» пропонує гуртові ціни без мінімального замовлення, накопичувальну знижку, персональні бонуси, щомісячні акції та професійні поїздки для партнерів із регулярними великими закупівлями. Оцініть свій реальний обсяг і оберіть модель, яка дає більше саме вам.

Крок шостий: спеціальні потреби

Для онлайн-продавців «Дім Стиліста» пропонує дропшипінг і персонального менеджера. Для барбершопів обидва магазини мають Graham Hill і Gamma Più, а Chernomor Cosmetics додає чоловічу крем-фарбу Eugene Perma Carmen Men’s Service. Для салонів із доглядовими процедурами в обох магазинах є Lovien, Kleral System і Abril et Nature.

Крок дев’ятий: подумайте про новинки

Якщо вам важливо першими пробувати нові продукти брендів, врахуйте, як кожен магазин працює з новинками. Chernomor Cosmetics наголошує, що новинки партнерських марок з’являються в її каталозі одними з перших. «Дім Стиліста» показує новинки на семінарах та в Instagram.

Як читати результати чек-листа

Якщо більшість відповідей вказують на один магазин, починайте з нього. Якщо відповіді розділилися, це нормально: чимало майстрів користуються обома магазинами одночасно. Спільні бренди дають запасний варіант на випадок, коли потрібна позиція тимчасово відсутня, а різні сильні сторони доповнюють одна одну.

Крок сьомий: перевірте умови повернення

Перед першим замовленням у будь-якому магазині корисно прочитати розділ про доставку, оплату й повернення. «Дім Стиліста» публікує детальні умови: товар належної якості можна повернути або обміняти протягом 14 днів відповідно до Закону «Про захист прав споживачів». Знаючи ці правила заздалегідь, ви почуваєтеся впевненіше, коли пробуєте новий засіб.

Крок восьмий: поговоріть із консультантом

Жоден чек-лист не замінить розмови з фахівцем. Опишіть консультантові свою ситуацію, і ви швидко зрозумієте, наскільки вам комфортно з цим магазином. Консультанти Chernomor Cosmetics працюють із продуктом самі й пояснюють технічні нюанси простою мовою. «Дім Стиліста» пропонує персонального менеджера й команду експертів.

Для приватного покупця коротко

Покупцеві, що живе в Києві та хоче зібрати великий кошик із доглядом для волосся, обличчя й тіла, зручно почати зі stilista.kyiv.ua. Покупцеві з будь-якого регіону, якому потрібна порада щодо догляду за волоссям і доступ до одинадцяти європейських брендів, — з chernomor-cosmetics.ua.

Для барбера коротко

Барберу з Києва зручно користуватися окремим чоловічим розділом «Дому Стиліста», широким вибором ножів і насадок та доставкою того ж дня. Барберу з регіону, якому потрібна техніка Gamma Più, засоби Graham Hill і чоловіча крем-фарба Eugene Perma з доставкою по країні, зручніше замовляти в Chernomor Cosmetics.

Для салону коротко

Київський салон отримає від «Дому Стиліста» доставку того ж дня, персонального менеджера та очне навчання. Регіональний салон отримає від Chernomor Cosmetics всеукраїнську доставку, програму лояльності та щомісячні онлайн-вебінари для всієї команди від компанії з 27-річним досвідом.

Перевірити наявність потрібних брендів, отримати консультацію й дізнатися про програму лояльності можна на chernomor-cosmetics.ua.