Як щоденні звички впливають на ваше здоров’я: в Україні запустили онлайн-тест для оцінки ризиків неінфекційних захворювань

В Україні запустили онлайн-тест, який допомагає оцінити ризики для здоров’я.

Українці можуть безоплатно й анонімно пройти онлайн-тест, щоб дізнатися більше про власні ризики неінфекційних захворювань та отримати персоналізовані рекомендації. Інструмент враховує харчування, фізичну активність, вживання тютюну й алкоголю та інші фактори, які можуть впливати на здоров’я.

Українсько-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ України за фінансової підтримки Швейцарії запустили онлайн-тест для оцінки індивідуальних ризиків неінфекційних захворювань (НІЗ). Пройти його можна на сайті riskfactor.phc.org.ua

Неінфекційні захворювання — зокрема хвороби серця і судин, онкологічні захворювання, цукровий діабет та хронічні захворювання органів дихання — є однією з основних причин передчасної смертності. В Україні на них припадає близько 84% усіх смертей.

Водночас на багато факторів, які підвищують ризик розвитку таких захворювань, можна впливати. Серед них — вживання тютюну й алкоголю, недостатня фізична активність та нездорове харчування.

Онлайн-тест допомагає людині подивитися на власні щоденні звички та зрозуміти, які з них можуть негативно впливати на здоров’я і що можна змінити.

За допомогою тесту можна:

оцінити власні фактори ризику;

визначити рівень фізичної активності;

оцінити рівень споживання солі, овочів, фруктів, молочних продуктів;

розрахувати індекс маси тіла;

оцінити рівень тютюнової залежності та ризики, пов’язані з уживанням алкоголю;

за бажанням проаналізувати калорійність і склад денного раціону.

Після проходження тесту людина отримує персоналізовані рекомендації. Інтерактивні інструменти також дають змогу, наприклад, порахувати витрати на тютюн або алкоголь, отримати рекомендації щодо рухової активності та харчування, а також скористатися калькулятором очікуваної тривалості життя.

«Ми прагнули створити інструмент, який допоможе людині не просто прочитати загальну інформацію про здоровий спосіб життя, а побачити власну ситуацію: на що саме варто звернути увагу і які зміни можуть мати найбільше значення для її здоров’я. Результати тесту також можуть стати хорошою основою для розмови із сімейним лікарем. Адже профілактика починається задовго до появи діагнозу — з розуміння власних ризиків і щоденних рішень, які впливають на наше здоров’я», — Владислав Збанацький, менеджер українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».

Цитата від ЦГЗ

Тест повністю анонімний. Після його проходження користувач отримує унікальний номер або посилання на результати та рекомендації. За бажанням ними можна поділитися із сімейним лікарем.

Для медичних працівників передбачено окремий кабінет із системою рекомендацій. Залежно від виявлених у пацієнта факторів ризику лікар може отримати інформацію для мотиваційного консультування щодо відмови від тютюну, зменшення вживання алкоголю, здорового харчування, фізичної активності та контролю маси тіла.

Це дозволить лікарю заощадити час під час прийому та надати пацієнтам, зокрема вагітним жінкам, людям старшого віку та людям із наявними хронічними захворюваннями, рекомендації з урахуванням їхніх факторів ризику.

Довідково про проєкт

Українсько-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» («Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні») спрямований на зменшення тягаря неінфекційних захворювань та запобігання передчасній смертності від НІЗ в Україні. Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).