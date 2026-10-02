Недорога відпустка у В'єтнамі: тури та ціни 2026 року

Чому у В'єтнамі? У жовтні-листопаді до цієї екзотичної країни на кілька місяців повертається сухий сезон: комфортна атмосфера, багато сонця, тепле море, туристична інфраструктура працює на 100%. Тревел експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур розповіли: скільки коштують візи та тури в В'єтнам; які ціни на пляжах та ринках; на які курорти звернути увагу та чим зайнятися під час відпустки на Південно-Китайському морі.

У В'єтнамі всі туристи стають мільйонерами. На момент підготовки статті курс в'єтнамського донгу (VDN) до американського долара становив 25600 VDN/1$. При обміні 100$ отримаєте близько 2,56 млн. VDN.

Скільки коштують осінньо-зимові тури 2026/27 з відпочинком на пляжах В'єтнаму

Найпростіший варіант відпочити на найкращих курортах В'єтнаму в найближчі місяці - пакетний тур з прямим перельотом, який вже включає вартість авіаквитка (в т.ч. багаж і ручна поклажа), надійну страховку, трансфер у В'єтнамі і проживання в готелі від 8 до 12 днів. Ціни найпопулярніших турів до В'єтнаму з прямим перельотом із Варшави та Кишинева для двох дорослих туристів стартують від 110-140 тис. грн.

Скільки коштує віза для відпустки у В'єтнамі у сезоні 2026/27

Ціна візи 0$ (безвізовий режим) для українських туристів, які обрали для відпочинку готелі курортного острова Фукуок у Сіамській затоці. Острів славиться готелями високого класу, спокійними пляжами та відмінними умовами для снорклінгу. Важливо - на Фукуоці власний міжнародний аеропорт. Максимальний термін безвізової відпустки 30 днів.

Туристична одноразова E-Visa на 90 днів для відпустки на материковій частині В'єтнаму (Нячанг, Фантьет, Дананг) коштує 25 $. У містах-курортах Нячанг та Дананг довгі берегові лінії та широкий вибір розваг для туристів будь-якого віку. Курорт з унікальним «сухим» мікрокліматом Фантьет – улюблене місце змагань віндсерферів та кайтсерферів.

Які витрати варто врахувати туристам для відпустки у В'єтнамі

Недорогі пакетні тури до В'єтнаму пропонують відпочинок у готелях з концепцією ВР (проживання та сніданок). Туристам варто виділити частину відпускного бюджету на харчування:

пляшка води у Нячанзі коштує від 5000 VDN;

тайське смажене морозиво 40-75 тис. VDN;

вечеря в недорогому ресторані коштуватиме 40-150 тис. VDN;

середній чек вечері у ресторані середньої категорії 600 тис. VDN.

Окремий туристичний атракціон – нічні ринки В'єтнаму. На острові Фукуок ласувати морепродуктами та маракуєю туристи вирушають на нічний ринок Дуонг Донга. Порція креветок або кальмара гриль коштує в середньому 100 тис. VDN. Кілограм тропічних фруктів продають за 20-70 тис. VDN.

Пляжі:

більшість пляжів у В'єтнамі для туристів безкоштовні; можна сміливо купатися та прогулюватися вздовж берега;

за оренду шезлонгу та парасольки на більшості курортів туристи платять від 30 до 100 тис. VDN;

відпочинок на території елітного пляжного клубу коштує в 3-4 рази дорожче.

багато в'єтнамських готелів включають у вартість шезлонги та парасольки на пляжі; цю інформацію варто уточнити при покупці туру.

Розваги. На острові Фукуок варто відвідати величезний парк розваг VinWorders (100+ атракціонів, 6 тематичних зон, аквапарк, щоденні шоу). Квиток із правом відвідування всіх атракціонів плюс Vinpearl Safari коштує 1,5 млн. WDN для дорослого туриста та 1,1 млн. VDN для дитини.

Поїздка на канатній дорозі Фукуока з відвідинами аквапарку та парку атракціонів Exotica 700 тис. VDN, для дітей 550 тис. VDN. Джип-тури по дюн Фантьета стартують від 500 тис. VDN. У Нячанзі морська прогулянка зі снорклінгом у коралових рифів коштує від 1 млн VDN; сертифікований дайвінг від 2 млн. VDN. Середня вартість коктейлю в нічних клубах Нячанга 200 тис. VDN.

Недорога відпустка мільйонерів – це реалії В'єтнаму. Час конвертувати важку роботу в мільйон яскравих вражень на курортах Фукуока або Нячанга. Високий сезон розпочинається.