На Харківському шосе відкриється новий спортпростір: що пропонує APOLLO NEXT мешканцям району

22 жовтня 2026 року на Харківському шосе, 144 відкриється новий спортпростір APOLLO NEXT. Площа клубу — 1 150 м², тут будуть тренажерна зала, зона вільних ваг і власний розклад групових занять.

Клуб стане п’ятнадцятим у столичній мережі APOLLO NEXT і продовжить її лівобережну частину: спортпростори мережі вже працюють на Троєщині, Позняках і Дарниці.

Де і коли відкриється клуб

Адреса — Харківське шосе, 144. Відкриття заплановано на 22 жовтня 2026 року.

Локація розрахована передусім на мешканців сусідніх кварталів Дарницького району. Їм не доведеться їхати на тренування через пів міста після роботи — саме довга дорога найчастіше перетворює абонемент на невикористану покупку.

Що буде всередині

Площа спортпростору — 1 150 м². У залі встановлять 120 тренажерів і 256 одиниць вільних ваг — гантелі, штанги та диски займуть окрему зону.

З гостями працюватимуть 20 тренерів. Розклад групових занять міститиме 48 тренувань на тиждень — стільки ж, скільки в APOLLO NEXT 025, який мережа наводить як приклад масштабу свого клубу.

Побутова частина розрахована на 280 окремих шафок і 20 персональних сейфів. Останні стануть у пригоді тим, хто заходить у зал дорогою з роботи й не хоче залишати документи чи техніку в загальній шафці.

Для кого з мешканців району формат може бути зручним

Найбільше від нової локації виграють ті, хто тренується до або після роботи. Ранкова зміна починається о 06:30, тож повноцінне тренування вкладається в проміжок перед виїздом у центр.

Для вечірніх вікон після роботи добре підходять групові заняття. Тренування триває 45–60 хвилин, а загалом у новому клубі їх проходитиме 48 щотижня — від авторських програм до міжнародних класів Les Mills.

Якщо потрібен контроль техніки або швидкий результат, можна працювати персонально з тренером. Коучі мережі мають європейську сертифікацію EREPS, а деякі фахівці спеціалізуються на роботі з людьми з інвалідністю. Залежно від тарифу, перше 30-хвилинне заняття для складання індивідуального плану вже входить у підписку.

Новачки, які не знають, з чого почати, можуть узяти програму STARWAY: план тренувань, раціони харчування, супровід тренера та контроль результату в одному пакеті.

Графік роботи

Новий клуб працюватиме за стандартним для мережі графіком:

понеділок — п’ятниця: з 06:30 до 23:00;

субота — неділя: з 08:00 до 22:00.

У будні клуб працює 16,5 години поспіль, тож тренуватися можна і о сьомій ранку, і о десятій вечора. У вихідні зал відчиняється о 08:00.

Робота під час відключень електроенергії

Клуб отримає резервний генератор і резервне освітлення. Обидві системи потрібні для того, щоб графік не залежав від віялових відключень — зал працює за розкладом, а групові заняття не переносять.

Такі системи мережа встановлює в усіх своїх клубах.

Робота під час повітряної тривоги

У разі ракетної загрози чи масованої атаки дронів клуб тимчасово зачиняється, тренування переривається, а гості виходять із приміщення, доки небезпека не мине. Під час дронової загрози зал не зачиняють. Команда клубу стежить, куди рухаються дрони, і призупиняє роботу, якщо вони наближаються до Харківського масиву.

Чи є зараз тривога в місті та чи працює клуб, видно на його сторінці на сайті мережі, тож перевірити це можна ще до виходу з дому.

Основні формати підписок

APOLLO NEXT працює за моделлю підписки на 4 тижні. Купувати річний абонемент у спортзал не обов’язково — гість оплачує чотиритижневий період і продовжує його, якщо вважає за потрібне.

Для тих, кому важливо зафіксувати ціну наперед, діють річні формати з чіткою вартістю та можливістю оплати частинами. Підписку можна заморозити: у SuperPass і MultiPass тиждень заморозки входить у базову вартість, в інших тарифах цю послугу купують окремо.

Залежно від тарифу, до підписки входять:

доступ до тренажерної зали;

перше персональне тренування з коучем на 30 хвилин;

стартова перевірка складу тіла на аналізаторі Accuniq BC380;

індивідуальний тренувальний план;

мобільний застосунок APOLLO NEXT;

клубна картка та доступ до сейфів.

Самі підписки мережа поділяє на кілька форматів:

GymPass — тренажерна зала вибраного клубу без обмежень за часом;

SuperPass — те саме плюс групові програми й повноцінний сейф;

MultiPass — рівень SuperPass плюс доступ до всіх клубів мережі;

DailyPass — разовий візит без підписки.

Ціни різняться від клубу до клубу. У київському спортпросторі в ТРЦ DREAM чотиритижнева підписка коштує 1349 грн на GymPass, 1649 грн на SuperPass і 2199 грн на MultiPass, разовий візит — 539 грн. Мінімальний вік відвідувача в мережі — 12 років.

Окремі послуги тарифікуються додатково. Разове персональне тренування коштує 999 грн, у пакеті з 14 занять з Альфа-коучем ціна одного тренування становить 949 грн. Групові програми поза підпискою — 399 грн за 4 тижні.

Записуватися на групові заняття потрібно заздалегідь — через застосунок або сайт. Без реєстрації тренер має право не пустити в зал навіть за наявності вільних місць, тому розклад варто перевіряти в застосунку.

Які інші клуби APOLLO NEXT працюють у Києві

До відкриття на Харківському шосе APOLLO NEXT має 14 тренажерних залів у Києві — на Оболоні, Троєщині, Позняках, Дарниці, Борщагівці, Теремках, у Голосіївському районі та в центральній частині міста. На сайті мережі зібрані адреси й розклади, за якими працюють клуби APOLLO NEXT у Києві .

Найближчий спортзал на Дарниці працює в ТЦ «Уніцентр» на Дарницькій площі, ще один — у ТЦ DOMA Center на вулиці Будівельників біля метро «Дарниця», а на Позняках клуб мережі відкритий у ТРЦ «Аладдін». Останній київський клуб мережа відкрила 25 червня цього року на Троєщині, у ТЦ ЕКО МАРКЕТ на проспекті Червоної Калини.

Поза столицею мережа представлена в Одесі, Львові, Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Білій Церкві та Борисполі.

Тренування при цьому не обов’язково прив’язувати до однієї адреси. Формат MultiPass відкриває доступ до всіх клубів мережі, а власники GymPass і SuperPass можуть докупити мережевий доступ окремою послугою — 499 грн за 4 тижні.