Як вибрати смартфон у 2026 році: поради експертів Алло

Цикл заміни смартфона розтягнувся до трьох-чотирьох років, а вартість зростає: середня ціна пристрою у світі піднялася до рекордних $550, за оцінкою IDC. Водночас навіть недорогі моделі виконують більшість повсякденних потреб. Тому головне питання перед покупкою: які можливості справді знадобляться щодня.

Починаємо зі сценарію: для чого потрібен смартфон

Пріоритетні характеристики залежать від щоденних завдань:

для дзвінків і соцмереж достатньо екрана з високою частотою оновлення та автономності;

для фотографії необхідний великий сенсор;

для ігор — продуктивний чип і потужне охолодження;

для подорожей — надійний захист корпусу.

У каталозі маркетплейсу інноваційних товарів Алло смартфони розподілені на флагмани, середній сегмент і бюджетний саме за сценаріями: масові пристрої оснащуються AMOLED-екранами та акумуляторами від 5000 мА·год, а топові комплектуються максимумом продуктивності й передовою оптикою.

Дисплей: діагональ — далеко не єдиний параметр

Незалежно від сценарію, користувач найчастіше взаємодіє з екраном, і діагональ тут не є єдиним фактором. Бюджетні моделі оснащуються IPS, середній сегмент — AMOLED зі 120 Гц, а топові пристрої — LTPO AMOLED зі змінною частотою від 1 Гц. Перехід із 60 на 120 Гц помітний одразу, тоді як різниця зі 144 Гц важлива хіба що у змагальних іграх.

Яскравість є критичною для використання на вулиці: під сонцем екран на 500 нітів складно читати, тоді як 1000–1500 нітів забезпечують чіткість. Для флагманів 2026 року, зокрема лінійки Xiaomi 17, заявлено пікову яскравість до 3500 нітів. Фахівці Алло радять перевіряти показники захисту зору: наприклад, у Xiaomi 17T рівень ШІМ-мерехтіння становить комфортні 3840 Гц.

Процесор і продуктивність: скільки потужності потрібно

Продуктивність — параметр, за який найлегше переплатити: показники синтетичних тестів зростають швидше за вимоги застосунків. Для браузера, месенджерів і відео достатньо чипів середнього класу (Helio G-серія чи Snapdragon 6-го покоління з 600 000 балів AnTuTu). Купівля флагманів виправдана для важких ігор і монтажу: наприклад, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), за даними Qualcomm, забезпечує на 35% вищу енергоефективність.

Градацію чітко видно в лінійках одного виробника: смартфони Xiaomi охоплюють як доступні моделі Redmi із чипами середнього класу, так і серію на Snapdragon 8 Elite Gen 5. У соцмережах і картах різниця у швидкодії залишається непомітною.

Скільки оперативної та вбудованої пам’яті потрібно у 2026 році

Оперативна пам’ять потрібна для утримання застосунків у фоні: 8 ГБ достатньо для стандартного використання, а 12–16 ГБ — для монтажу відео й великої кількості вкладок.

Вимоги до обсягу накопичувача постійно зростають: для інсталяції Genshin Impact необхідно 60 ГБ, а година відео у 4K займає близько 45 ГБ. З огляду на це, 256 ГБ сьогодні є розумним мінімумом. Спеціалісти Алло звертають увагу, що слот для карток відсутній у сучасних флагманах.

Камера: чому кількість мегапікселів не визначає якість фото

Камера залишається параметром із великою кількістю міфів, і кількість мегапікселів часто є лише маркетинговим орієнтиром. Показово, що в найдорожчих моделях характеристики основного модуля можуть бути скромнішими: у Xiaomi 17 Ultra це 50 Мп на дюймовому сенсорі Light Fusion 1050L. Саме фізичний розмір матриці визначає здатність сенсора вловлювати світло у сутінках.

Не менш важливими є оптика, стабілізація та програмна обробка. Телефотооб’єктив забезпечує оптичне наближення: у Xiaomi 17 Ultra застосовано перископ на 200 Мп із механічною зміною фокусної відстані від 75 до 100 мм для збереження високої деталізації. Оптичні системи Xiaomi розробляють спільно з компанією Leica, а у 2026 році було презентовано нову генерацію лінз Summilux.

Батарея та швидке заряджання: що важливіше

Автономність значно зросла завдяки новим хімічним складам батарей. Довгий час графітовий анод обмежував ємність до 5000 мА·год. Застосування кремнію дозволяє утримувати приблизно вдесятеро більше літію, проте цей матеріал сильніше розширюється при заряджанні. Тому в нових батареях (наприклад, у Xiaomi 17 Ultra) використовують суміш із 16% кремнію.

Такі інновації збільшили автономність: модель Xiaomi 17 оснащена акумулятором на 6330 мА·год у компактному 6,3-дюймовому корпусі, версії 17T — 6500 мА·год, 17T Pro — 7000 мА·год. За спостереженнями експертів Алло, за наявності швидкого заряджання від 67 Вт користувачі підключають смартфон до мережі лише під час коротких перерв.

AI-функції у смартфонах: за що варто платити у 2026 році

AI-інструменти інтегровані в операційні системи для виконання щоденних завдань:

синхронний переклад телефонних розмов;

генерація текстових конспектів нарад із розпізнаванням спікерів;

пошук інформації за вмістом екрана;

видалення зайвих об’єктів на фотографіях;

голосовий асистент з аналізом візуального контенту з камери.

У пристроях Xiaomi застосовується система HyperAI у складі HyperOS 3, де інструменти Gemini від Google інтегровано на системному рівні: асистент аналізує кадри через Gemini Live і генерує відео у Veo 3. Більшість базових смарт-функцій надається безкоштовно.

Операційна система та програмна підтримка

Від оболонки та строків оновлення залежить тривалість активної експлуатації смартфона. За даними Statcounter (серпень 2026 року), частка Android в Україні становить 64,2% проти 35,7% в iOS. Вибір часто зводиться до фірмових оболонок — HyperOS 3 у Xiaomi, One UI 9 у Samsung. Додатковою перевагою є інтегрована система HyperConnect, яка поєднує смартфон із планшетом і технікою для дому.

Строки програмної підтримки суттєво різняться. Компанії Samsung і Google передбачили 7 років оновлень для флагманів, тоді як Apple і Xiaomi гарантують мінімум 5 років системної підтримки.

Захист корпусу та інші характеристики, про які часто забувають

Додаткові специфікації впливають на щоденний досвід. Стандарт IP68 став нормою для середнього й флагманського сегментів: пристрій захищений від пилу та короткочасного занурення. В Алло нагадують, що гарантія не покриває пошкодження від рідини — солона й хлорована вода здатна серйозно нашкодити ущільнювачам.

Технологія eSIM підтримується всіма українськими операторами, а профіль оформлюється дистанційно. Зв’язок 5G наразі працює в пілотному режимі: Київ, Львів, Одеса, Харків, Бородянка — без додаткових оплат.

Який смартфон вибрати залежно від потреб

Для різних сценаріїв використання пріоритетними є такі параметри:

повсякдення — матриця AMOLED (120 Гц), пам’ять 8/256 ГБ, батарея від 5000 мА·год;

фото й відео — великий сенсор камери, система оптичної стабілізації та телеоб’єктив;

ігри — високопродуктивний чип, щонайменше 12 ГБ пам’яті й ефективне охолодження;

робота — діагональ від 6,7 дюйма, висока автономність та наявність AI-інструментів;

подорожі — стандарт захисту IP68, підтримка eSIM та технологія швидкого заряджання.

Типові помилки під час вибору смартфона

Більшість помилок виникає через надмірний фокус на одній характеристиці:

порівняння камер виключно за кількістю мегапікселів (200 Мп на малому сенсорі слабші за 50 Мп на дюймовому);

вибір батареї без урахування показників енергоефективності процесора;

купівля флагманських пристроїв виключно для базових завдань та месенджерів;

вибір мінімального обсягу накопичувача без запасу для застосунків;

ігнорування строків програмної підтримки та регулярності оновлень безпеки;

переплата за специфічні AI-функції, які згодом залишатимуться невикористаними;

ігнорування габаритів корпусу перед оформленням замовлення.

Що перевірити перед покупкою смартфона

Алгоритм вибору передбачає послідовну оцінку параметрів. Спочатку визначається бюджет, що одразу відсіює частину асортименту. Наступним кроком формулюється основний сценарій використання. Після цього оцінюється розмір корпусу, і лише потім порівнюються характеристики екрана, продуктивності та пам’яті.

Експерти Алло радять фіксувати мінімально достатні значення. Варто порівнювати загальний баланс характеристик: гарний екран, достатній обсяг пам’яті та надійна камера забезпечують кращий користувацький досвід, ніж рекордний показник процесора за ті ж гроші.

Висновок

У 2026 році збалансованість характеристик смартфона є важливою: параметри мають відповідати щоденним завданням. Для одного пріоритетом стане камера, для іншого — автономність, а бренди на кшталт Xiaomi розвивають усі ці напрямки комплексно.

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