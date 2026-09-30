Кому платити борг після закриття МФО чи продажу кредиту

Кількість фінансових компаній в Україні за вісім місяців 2026 року скоротилася з 411 до 378, і частину з них вивели з ринку примусово. Але закриття компанії, яка видала вам позику, не скасовує борг, а лише може змінити того, кому ви платите.

Як перевірити МФО в реєстрі НБУ

Назва МФО на сайті й назва компанії у вашому договорі майже ніколи не збігаються. Вивіска з обіцянкою швидких грошей — це торгова марка, а гроші видає юридична особа з іншою назвою, зазвичай товариство з абревіатурою «ФК».

Ліцензію отримує саме юридична особа, тому перевірку починайте з восьмизначного коду ЄДРПОУ. Його зазвичай вказують у реквізитах унизу останньої сторінки договору, поруч з адресою.

За цим кодом у Комплексній інформаційній системі НБУ можна знайти картку компанії. У ній видно статус ліцензії (чинна, зупинена чи анульована) і перелік послуг, які компанії дозволено надавати.

Анульована ліцензія не скасовує ваш борг. Компанія втрачає право видавати нові позики, але раніше укладені договори діють далі. Також перевірте компанію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб — там видно, чи почалася її ліквідація і хто ліквідатор.

Під час перевірки зверніть увагу на чотири речі:

Код ЄДРПОУ — він має збігатися в договорі та в картці компанії

Перелік послуг — у ньому має бути надання коштів у кредит

Статус ліцензії — дата й підстава, якщо він змінився

Реквізити для оплати — чи ті самі, на які ви платили раніше

Список усіх МФО України

Ринок змінюється постійно, тому одна перевірка не дає гарантії надовго. Швидше зорієнтуватися допомагає повний каталог компаній, який бере дані з реєстру регулятора. Поряд із назвою кожної МФО там вказані її юридична особа та код ЄДРПОУ.

Умови кредитування в таких каталогах наведені сухими цифрами, без реклами. Перевіряти сайт кожної компанії окремо — це години роботи, і повної картини все одно не буде. Профільні агрегатори збирають всі МФО України в один список із позначкою статусу. Біля кожного запису є дата оновлення, тож видно, наскільки свіжі дані.

Порівняти відсоткові ставки в такому форматі можна за кілька хвилин. Реєстр НБУ такі списки не замінюють, але допомагають швидко звузити вибір. Деякі сервіси також складають рейтинг мікропозик за відгуками позичальників. Такі оцінки суб'єктивні, але показують, як компанія поводиться у разі прострочення. Легальні компанії видно одразу, а фірми без чинної ліцензії зі списку зникають.

Кому МФО може продати борг

30 липня 2026 року введено в дію Закон України «Про факторинг» від 03.06.2025 № 4466-IX. Того ж дня запрацювали зміни до Цивільного кодексу за Законом № 4863-IX, які перенесли регулювання факторингу до окремого закону.

Факторинговим компаніям тепер заборонено купувати права вимоги за договорами споживчого кредиту. Вони працюють лише з боргами бізнесу, а позики громадян з-під факторингу виведено. Компаніям, які вже мають такі портфелі, закон дав шість місяців перехідного періоду.

Тому МФО, яка закривається, може продати ваш борг лише фінансовій компанії з ліцензією на видачу позик громадянам. Поєднувати таку ліцензію з факторингом одна компанія більше не може.

Закон також створив Реєстр відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу. Це публічна система, де пріоритет має той, хто першим зареєстрував перехід боргу. Проте позик громадян у ньому не буде, бо їхній продаж під факторинг не підпадає, тож шукати там свій кредит немає сенсу.

Для позичальника з цього випливає кілька практичних висновків:

Купити ваш борг може лише компанія з ліцензією на кредитування

Факторингова компанія не може стати вашим новим кредитором

Нового кредитора перевіряють так само — за кодом ЄДРПОУ в системі НБУ

Ліквідація компанії не скасовує графік платежів і не списує основну суму боргу

Кому платити, якщо МФО ліквідована

Компанія, яка закривається, може взагалі не продавати борги й збирати платежі через ліквідаційну комісію аж до виключення з реєстру. Реквізити тоді не змінюються, тому лист про «нового власника» боргу з іншим рахунком у такому разі — ознака шахрайства.

Буває, що компанію виключають із реєстру раніше, ніж з'являється новий кредитор. Тоді платити просто нікуди, а прострочення тим часом зростає.

Вихід дає стаття 537 Цивільного кодексу: гроші можна внести в депозит нотаріуса за місцем виконання договору, і такий платіж вважається розрахунком із кредитором. Нотаріусу знадобляться копія договору, розрахунок залишку боргу та витяг про припинення компанії.

Як перевірити нового кредитора

За статтею 514 Цивільного кодексу до нового кредитора права переходять у тому обсязі й на тих умовах, які існували на момент заміни кредитора. Нові «комісії за обслуговування» чи довільні штрафи, які з'явилися після продажу боргу, не мають законних підстав. Перерахувати відсотки за минулий період за іншою ставкою новий кредитор теж не може, бо він продовжує старий договір, а не укладає новий.

Звіряйте суми з паспортом споживчого кредиту, який ви отримали перед підписанням договору. Закон «Про споживче кредитування» прямо звільняє позичальника від платежів, які не прописані в договорі й не враховані в розрахунку ставки.

Новий кредитор не може змінити дати платежів чи скоротити строк договору — діє той графік, під яким стоїть ваш підпис. Якщо суми у вимозі не збігаються з паспортом кредиту, зафіксуйте розбіжність письмово й вимагайте детальний розрахунок, де основна сума, відсотки та неустойка вказані окремими рядками.

Поки новий кредитор не надав доказів, що борг справді перейшов до нього, ви можете не платити йому — таке право дає стаття 517 Цивільного кодексу. Ідеться не про відмову платити, а про паузу, доки новий кредитор не підтвердить свої права документами.

Які документи вимагати від нового кредитора

Вимагайте від нового кредитора чотири документи:

Письмове повідомлення про заміну кредитора

Копію договору відступлення права вимоги (цесії) з датою відступлення

Розрахунок заборгованості станом на цю дату

Рахунок IBAN, відкритий на юридичну особу нового кредитора

Не довіряйте реквізитам, які надіслали у Viber чи Telegram або продиктував по телефону «новий менеджер», навіть якщо назва компанії збігається з офіційним листом. Шахраї копіюють бланки й логотипи, тож перевіряйте головне — на кого відкрито рахунок.

Платіть лише на офіційний рахунок IBAN, відкритий на юридичну особу кредитора. Квитанції зберігайте до повного закриття договору — якщо борг продадуть двічі, вони будуть єдиним доказом оплати.

Після останнього платежу одразу попросіть розписку про повне погашення боргу. За статтею 545 Цивільного кодексу кредитор зобов'язаний видати її на вимогу боржника. Через пів року в ліквідованої компанії її вже не буде в кого взяти, а вимога щодо того самого боргу іноді з'являється вдруге.

Що робити, якщо борг вимагають дві компанії

Якщо оплату вимагають одразу дві компанії, орієнтуйтеся на статтю 516 Цивільного кодексу. Поки вас письмово не повідомили про заміну кредитора, оплата за реквізитами попереднього кредитора вважається належною. Ризик у такому разі несе новий кредитор, який не повідомив вас вчасно.

Якщо повідомлення надійшли від обох компаній, платіть тій, яка надала повний пакет документів. Спір між собою компанії мають вирішувати в суді вже без вашої участі. Зміна кредитора не створює нового боргу й не скасовує старого. Якщо ви перестали платити через ліквідацію компанії, виникає прострочення, і новий кредитор стягне його разом із нарахуваннями.

Заміна кредитора не змінює перебігу позовної давності — це закріплено статтею 262 Цивільного кодексу. Продовження строків позовної давності на час воєнного стану скасували з 4 вересня 2025 року, тож загальний трирічний строк знову спливає як звичайно, незалежно від того, хто тепер ваш кредитор.

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