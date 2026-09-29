Burgundy, Pro Max та оплата частинами: як українці зустріли нову лінійку iPhone 18

25 вересня в Україні стартували продажі нової лінійки iPhone 18. Перша партія новинок в Епіцентрі повністю розійшлася ще на етапі передзамовлень. Згідно з аналітичними даними компанії, українські покупці найчастіше обирали iPhone 18 Pro Max у новому кольорі Burgundy, а близько 80% покупців скористалися оплатою частинами.

Старт передзамовлень в Україні відбувся 18 вересня. Цьогорічний реліз від Apple став нестандартним: компанія вперше за кілька років відмовилася від випуску базової версії iPhone, зосередившись на моделях Pro та Pro Max. Якщо торік передзамовлення нової лінійки побило всі рекорди, то попит на новинки iPhone 18 виявився більш зваженим за показник аналогічного періоду для iPhone 17.

У компанії пов’язують динаміку, зокрема, зі зростанням цін на смартфони – щонайменше на 17% рік до року, а також нестабільною безпековою та економічною ситуацією. Покупці довше обирають, але частіше зупиняються на топовій моделі. Попри повний продаж першої партії, зараз в Епіцентрі можна оформити передзамовлення на наступні поставки.

Структура попиту: популярні моделі, кольори та пам'ять

Найпопулярнішою моделлю на старті продажів став iPhone 18 Pro Max – на нього припало 76% замовлень. Частка iPhone 18 Pro склала відповідно 24%.

За обсягом пам’яті покупці також мали чіткий фаворит: 77% віддали перевагу версії з 256 ГБ.

Цьогорічна лінійка вийшла в чотирьох кольорах – Burgundy, Black, Glacier та Silver. За підсумками передзамовлень та перших продажів новий Burgundy одразу став лідером і сформував 43% попиту. На Black припало 28% замовлень, Glacier обрали 17% клієнтів, а Silver – 12%.

За гендерним розподілом 67% передзамовлень припало на чоловіків, 33% – на жінок. Найбільше передзамовлень традиційно надійшло з Києва.

Ще одна особливість цьогорічного старту – висока частка покупок із використанням кредитних програм. Близько 80% клієнтів, які придбали iPhone 18, скористалися цим сервісом.

"На старті продажів ми запропонували клієнтам можливість придбати iPhone 18 в “Оплату частинами” до 25 платежів. Для покупців дорогої техніки можливість розподілити витрати в часі стає вирішальним фактором під час купівлі. Показово, що близько 80% клієнтів обрали саме такий формат розрахунку", – зазначив керівник департаменту "Споживча електроніка" ТОВ "Епіцентр К" Роман Івашкевич.

Разом із новими смартфонами українці найчастіше замовляли нові навушники AirPods 5, смарт-годинники Apple Watch Series 12, а також оригінальні фірмові чохли Apple.

Перший гнучкий смартфон Apple – iPhone Duo – стартує в продажу пізніше за основну лінійку. У США його продажі мають розпочатися 23 жовтня, а в Україні Епіцентр очікує новинку орієнтовно наприкінці жовтня. Попри те, що офіційна дата старту продажів в Україні поки не оголошена, компанія вже стабільно отримує запити від клієнтів щодо нов