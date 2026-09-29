Третій закордонний культурний тиждень Шаосіна запрошує мандрівників з усього світу "стати китайцями в Шаосіні"

З травня по жовтень 2026 року Муніципальне управління культури, радіо, телебачення і туризму Шаосіна проводить третій закордонний культурний тиждень Shaoxing Cultural Tourism Overseas Culture Week на чотирьох основних соціальних платформах — Instagram, X, YouTube та Facebook — через свою закордонну мережу нових медіа «Шаосін: ворота в історію Китаю» (Study Shaoxing · Understand China). У межах заходу мандрівник з Європи прибув до Шаосіна, щоб взяти участь у дводенній культурній програмі з однією ночівлею та зануритися в місцеву культуру.

Під час подорожі мандрівник вирушив у захопливу мандрівку культурою Юе вздовж тисячолітнього каналу Чжедун (Східночжецзянського каналу); прогулявся історико-культурним кварталом Бацзицао, познайомившись із його стародавніми мостами та традиційними будинками на березі води; відвідав мавзолей Великого Юя, щоб доторкнутися до давньої легенди про боротьбу з повенями; побував у Залі царя Юе, де дізнався історію правителя Гоуцзяня; а також дослідив батьківщину Сі Ши, щоб відкрити для себе історію легендарної красуні. Подорож продовжилася біля археологічної пам’ятки Фенхуаншань, де можна було на власні очі познайомитися з витоками цивілізації Юе; у культурному містечку Циюань, відомому чарівністю селадонової кераміки юеських печей; та в містечку Юеської опери, де повітря наповнювали мелодійні звуки цього традиційного мистецтва. З настанням ночі мандрівник вирушив у нічний круїз «П’яна подорож: Довгі пісні, мрії про Шаосін», занурившись у вражаюче поєднання світла, води та сценічних вистав і відкриваючи для себе тисячолітню історію цього стародавнього міста.

У майбутньому Shaoxing Cultural Tourism продовжить запрошувати мандрівників із країн цільових туристичних ринків унікальну подорож «Становлення китайцем», даючи змогу дедалі більшій кількості іноземних гостей особисто познайомитися з цим стародавнім містом, відчути чарівність Цзяннані та самобутню атмосферу Китаю.

У межах третього закордонного культурного фестивалю Шаосіна проводиться низка заходів, зокрема тематичні відеоролики, туристичний маршрут «48 годин у Шаосіні», міжнародна фотовиставка «Hello Shaoxing» та інтерактивні челенджі в соціальних мережах для закордонної аудиторії. Завдяки цим ініціативам захід представляє глядачам у всьому світі багатогранний образ Шаосіна — його каліграфію, оперу, хуанцзю (китайське рисове вино) та поетичний спосіб життя, передаючи сучасне втілення самобутньої східної естетики стародавнього міста.

YouTube: https://youtu.be/w5p6E1K4m9E

Компанія: Shaoxing Municipal Bureau of Culture, Radio, Television and Tourism

Контактна особа: Liu Huanzhen

E-mail: [email protected]

Вебсайт: https://sxwg.sx.gov.cn/