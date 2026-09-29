Ультрабук чи трансформер Lenovo: що вибрати у 2026 році

Крім ноутбуків, Lenovo пропонує ультрабуки та трансформери з поворотним екраном. Обидва формати зручно брати із собою. Але вони відрізняються конструкцією й можливостями. Вибір залежить від завдань користувача.

Ультрабук: простіша конструкція – менше обмежень

В ультрабука екран не відділяється від клавіатури й не перетворюється на планшет. Корпус залишається тонким і легким. Усередині не потрібно розміщувати складний поворотний механізм. Більше простору можна відвести під акумулятор та охолодження.

Для корпусу часто використовують алюміній або магнієві сплави. Такі матеріали допомагають зменшити вагу без втрати міцності, але збільшуватимуть ціну. Як доступнішу альтернативу в асортименті Lenovo можна розглядати Lenovo IdeaPad Slim 3 . Це тонка й легка модель, яку зручно брати із собою.

Ультрабук підійде тим, кому ноутбук потрібен для роботи у звичному форматі. Фізична клавіатура зручна для тривалого набору тексту. Відсутність поворотного механізму спрощує конструкцію.

У 2026 році під час вибору ультрабука Lenovo варто враховувати:

вагу й товщину корпусу;

продуктивність, енергоефективність процесора;

обсяг оперативної пам’яті;

місткість акумулятора та реальний час роботи без заряджання;

набір портів;

характеристики екрана.

Дисплей важливий не лише для роботи з графікою. Від яскравості залежить, наскільки добре видно зображення при різному освітленні. Роздільна здатність впливає на чіткість. Підвищена частота оновлення робить прокручування сторінок й анімації плавнішими.

Трансформер: чим зручний поворотний екран

У трансформерах Lenovo екран повертається на 360 градусів. Завдяки цьому пристрій можна використовувати як ноутбук і планшет. Або встановлювати в режимах «намет» і «стенд». Для набору тексту зручний класичний формат, для перегляду відео – «намет», а для нотаток і малювання – планшет. Сенсорний екран дає змогу керувати пристроєм без миші та тачпада. Якщо модель підтримує стилус, можна робити рукописні нотатки, малювати й працювати зі схемами.

Але поворотна конструкція має свої особливості. Шарніри складніші, ніж у ноутбука. А сенсорний дисплей додає ще один компонент, який потребуватиме ремонту. Тому перед купівлею варто перевірити:

Конструкцію шарніра. Екран має надійно фіксуватися в потрібному положенні та не хитатися під час торкань. Автономність. Варто орієнтуватися на час роботи, а не лише на місткість акумулятора. Охолодження. Вентиляційні отвори не повинні перекриватися в режимах «намет», «стенд» і «планшет». Роботу зі стилусом. Якщо він потрібен для письма або малювання, важливі точність розпізнавання натискання й мінімальна затримка введення.

Якими стали ультрабуки й трансформери у 2026 році

Мобільні процесори стали продуктивнішими та енергоефективнішими. У багатьох нових моделях з’явилися NPU – окремі блоки для роботи із завданнями штучного інтелекту. Вони можуть обробляти частину ШІ-функцій на ноутбуці, не навантажуючи центральний процесор або відеокарту.

NPU використовуються для ефектів під час відеодзвінків, обробки зображень, звуку й інших функцій Windows і сумісних програм. Для ультрабуків це важливо. Нові процесори дають більше можливостей у тонкому корпусі без різкого зростання енергоспоживання.

Трансформери отримують ті самі переваги, але доповнюють їх сенсорним керуванням і підтримкою стилуса. Тому один пристрій можна використовувати для звичайної роботи за клавіатурою, рукописних нотаток і малювання.

Кому підійде ультрабук, а кому – трансформер

Визначитися між різновидом допоможуть завдання, для яких потрібен ноутбук. Ультрабук зручний для документів, таблиць, програмування, тривалого набору тексту та роботи в дорозі. Трансформер краще підходить для рукописних нотаток, малювання, презентацій, читання й інших завдань, де потрібні сенсорний екран і стилус.

Трансформер не обов’язково використовувати як планшет. Він може працювати як ноутбук, а екран розвертають лише тоді, коли це потрібно. Якщо сенсорне керування та стилус не потрібні, ультрабук буде практичнішим. У нього простіша конструкція. Трансформер варто вибирати тоді, коли його додаткові режими будуть використовуватися.