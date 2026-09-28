Raspberry Pi 5 8GB: огляд можливостей нового покоління мікрокомп’ютерів

Серед компактних одноплатних комп’ютерів Raspberry Pi вже давно став стандартом для розробників, інженерів та ентузіастів. Нова модель Raspberry Pi 5 8GB, доступна на Raspy.com.ua , отримала суттєве оновлення продуктивності та функціональності, що робить її одним із найпотужніших рішень у своєму класі.

У цьому огляді розглянемо ключові характеристики, реальні сценарії використання та те, чому версія з 8 GB оперативної пам’яті стала оптимальним вибором для сучасних проєктів.

Що нового у Raspberry Pi 5?

П’яте покоління Raspberry Pi отримало значний апгрейд, який відчутно підвищує швидкість роботи та розширює можливості пристрою.

Основні оновлення:

Процесор Broadcom BCM2712 (4× Cortex‑A76, 2.4 ГГц) — майже вдвічі швидший за попереднє покоління.

(4× Cortex‑A76, 2.4 ГГц) — майже вдвічі швидший за попереднє покоління. Графіка VideoCore VII з підтримкою 4Kp60 — важливо для медіацентрів та візуальних проєктів.

з підтримкою 4Kp60 — важливо для медіацентрів та візуальних проєктів. PCIe 2.0 — можливість підключення SSD та інших модулів.

— можливість підключення SSD та інших модулів. Покращена система живлення та керування температурою.

та керування температурою. Швидші порти USB 3.0, що пришвидшують роботу з периферією.

Ці зміни роблять Raspberry Pi 5 не просто мікрокомп’ютером, а повноцінною платформою для складних задач.

Переваги версії Raspberry Pi 5 з 8 GB RAM

Хоча Raspberry Pi 5 доступний у кількох конфігураціях, саме 8 GB оперативної пам’яті відкривають найбільше можливостей.

1. Робота з важкими застосунками

Великі бази даних, емулятори, графічні інтерфейси — усе це працює значно стабільніше при збільшеному обсязі RAM.

2. Багатозадачність

Можна запускати кілька сервісів одночасно: веб‑сервер, систему моніторингу, локальний хаб для IoT‑пристроїв.

3. Машинне навчання та аналітика

Для невеликих ML‑моделей Raspberry 8 GB підходить ідеально — достатньо пам’яті для обробки даних та навчання простих моделей.

4. Комфортна робота з Linux‑дистрибутивами

Графічні оболонки працюють плавно, без затримок, що важливо для користувачів, які використовують Raspberry Pi як міні‑ПК.

Реальні сценарії використання Raspberry Pi 5 8GB

Домашній сервер

Можна розгорнути NAS, Plex, Home Assistant або власний хмарний сервіс.

IoT‑проєкти

Підтримка швидких інтерфейсів та розширень дозволяє створювати розумні системи для дому чи виробництва.

Освітні та інженерні задачі

Raspberry Pi 5 підходить для лабораторних робіт, прототипування та навчання програмуванню.

Медіацентр

Підтримка 4K робить його чудовою основою для домашнього кінотеатру.

Чому варто обрати Raspberry Pi 5 8GB саме зараз

Модель стала значно продуктивнішою, а її можливості дозволяють замінити повноцінний настільний комп’ютер у багатьох задачах. Завдяки компактності, низькому енергоспоживанню та широкій екосистемі аксесуарів Raspberry Pi 5 8GB залишається універсальним інструментом для розробників і технічних ентузіастів.

Висновок

Raspberry Pi 5 8GB — це логічний крок уперед для тих, хто хоче отримати максимальну продуктивність у компактному форматі. Потужний процесор, сучасна графіка, підтримка PCIe та великий обсяг оперативної пам’яті роблять його ідеальним вибором для складних проєктів, навчання та домашніх рішень.