Як знизити вартість ліда в контекстній рекламі за високої конкуренції

Коли контекстна реклама дорожчає, механічне зниження ставок чи урізання бюджетів призводить лише до падіння трафіку. Висока вартість ліда (CPL) – часто ознака проблем з якістю даних, нецільовим попитом чи конверсією сайту. Оптимізація повинна починатися з комплексної діагностики всієї лійки.

Вартість ліда CPL: які показники дивитися разом із нею

Для оцінки маркетингу недостатньо знати лише CPL (ставлення рекламних витрат до лідів). Низька ціна обігу не гарантує прибутку, якщо користувачі не купують.



Метрика Що показує Джерело даних

CPL Вартість первинного обігу Рекламний кабінет, аналітика

Вартість кваліфікованого ліда Ціна за цільовий контакт

CRM-система CPC (ціна кліка) Середня вартість переходу

Google Ads Конверсія у продаж Частка лідів, що стали угодами

CRM-система

Оцінювати метрики ізольовано не має сенсу. Наприклад, в одному з проектів ITForce за порівняння періодів зафіксовано зростання середньої ціни кліка CPC на 6,8%, а в цей же період кліки зросли на 32%, конверсії — на 134%, а рентабельність інвестицій — на 33,94%. Це ілюструє, чому показники не варто оцінювати у відриві один від одного: подорожчання кліку може супроводжуватися зростанням загальної ефективності.

Коли лід вважати кваліфікованим

Кваліфікованим вважається лід, який відповідає критеріям цільової аудиторії (бюджет, потреба, регіон). Критерії узгоджуються бізнесом, відділом продажу та маркетингом.

З чого розпочати діагностику дорогих лідів

Перш ніж змінювати ставки, виявите, на якому етапі вирви втрачається ефективність:

Перевірка аналітики: чи коректно фіксуються унікальні дії.

Аналіз якості лідів: чи відповідають заявки критеріям кваліфікації.

Оцінка попиту: за якими запитами надходять користувачі.

Аналіз оголошень: чи релевантна пропозиція запиту.

Аналіз посадкової сторінки: чи зручна форма замовлення.

Контроль обробки заявок: швидкість зв'язку менеджерів із клієнтами.

Налаштування відстеження конверсій: що перевірити в Google Ads, GA4 та GTM

Коректний збір даних є фундаментом для роботи автоматичних стратегій. Для точного відстеження конверсій в одному з проектів ITForce налаштували GA4 та GTM та підключили необхідні події.

У процесі ведення кампаній важливо керувати пріоритетами цілей. У згаданому проекті спочатку основною конверсією Google Ads була add_to_cart. Після накопичення статистики її перевели у додаткові конверсії, а основну зробили Purchase. Такий підхід дозволяє системі навчатися на цінних діях у міру накопичення статистики.

Яка конверсія має бути основною

Як основна макроконверсія вибирайте найбільш цінну дію (підтверджене замовлення, відправлення форми). Використання мікроконверсій як основних може запровадити алгоритми оптимізації у бік нецільових дій.

Керуйте попитом, а не лише ставками

Щоб скоротити витрати та зменшити CPL, необхідно регулярно аналізувати реальні пошукові запити користувачів.

При аудиті попиту важливо:

оперативно заносити нецільові запити до списку мінус-слів;

сегментувати кампанії за комерційним наміром чи категоріями на основі статистики;

контролювати зв'язок «запит — оголошення» (текст має містити актуальне УТП);

тестувати коригування ставок за пристроями чи розкладом як гіпотези, спираючись на конверсії.

Конверсія посадкової сторінки та якість обробки заявок

Після переходу за оголошенням CPL безпосередньо залежить від посадкової сторінки: ясності оффера, простоти форм і швидкості завантаження.

PPC-фахівець не може одноосібно відповідати за фінальний продаж. Завдання реклами – навести цільовий трафік. Бізнес та відділ продажу повинні забезпечувати швидку обробку вхідних заявок та фіксувати причини відмов у CRM для подальшої оптимізації кампаній.

Які кампанії обирати інтернет-магазину

Для e-commerce ключовими інструментами є пошукові кампанії (Search), Shopping і Performance Max.

Search працює із гарячим пошуковим попитом

Shopping та Performance Max підходять для масштабування, але вимогливі до якості даних.

У рамках просування e-commerce проекту після запуску Search та Shopping за три тижні запустили Performance Max з товарним фідом. Оскільки кампанія використовує різні канали (включаючи YouTube, КМС та Gmail), її оцінюють комплексно.

Чому ФІД важливий для товарних кампаній

Товарний ФІД - структурований документ з даними про асортимент. Повнота та коректність заповнення фіда у Merchant Center безпосередньо впливають на релевантність показу товарів у Google Ads.

Як тестувати зміни, контролювати бюджет та роботу підрядника

Тестуйте зміни послідовно та оцінюйте їхній вплив на ключові показники, щоб точно розуміти результат кожної гіпотези.

Вибираючи послуги контекстної реклами , важливо заздалегідь оцінити прозорість умов роботи підрядника. У плані робіт мають бути чітко зафіксовані:

поділ разових завдань (налаштування GA4, інтеграція з CRM) та регулярних процесів;

регулярний менеджмент (чистка запитів, оновлення оголошень, перерозподіл бюджету);

обсяг регулярної звітності зі зрозумілими KPI (кліки, конверсії);

ліміти на зміни в рамках тарифу та відкриті доступи до кабінетів.

Вибудовування прозорих процесів взаємодії та контроль якості трафіку дозволяють знаходити точки зростання у будь-яких нішах. Систематичний аналіз даних допомагає вчасно коригувати стратегію та уникати неефективного витрачання рекламного бюджету.

Матеріал підготовлено редакцією агентства інтернет-маркетингу ITForce.