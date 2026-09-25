Chery Commercial Vehicle презентує продукцію та рішення у сфері нової енергетики на виставці IAA Transportation 2026

На фото зображено стенд Chery Commercial Vehicle на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері, Німеччина. (Фото надано компанією Chery Commercial Vehicle)

Компанія Chery Commercial Vehicle разом зі своїми брендами DELIVAN і C&C TRUCKS представила низку нових продуктів і рішень у сфері нової енергетики на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері, Німеччина.

Китайський автовиробник представив легкі комерційні електромобілі, великовантажні автомобілі на нових джерелах енергії, автономні транспортні засоби для логістики та технології, пов’язані з енергетикою. Крім того, компанія уклала партнерські угоди з кількома європейськими компаніями у сфері переобладнання транспортних засобів, сервісного обслуговування та інших напрямів.

Гун Юецюн, віцепрезидент Chery Holding Group і генеральний менеджер Chery Commercial Vehicle, повідомив, що компанія розробила лінійку продукції, яка охоплює комерційні автомобілі на нових джерелах енергії, інтелектуальні цифрові технології та рішення для поповнення запасів енергії.

На виставці бренд DELIVAN, що належить компанії, представив електричні легкі комерційні автомобілі та спеціалізовані рішення з переобладнання для європейського ринку, призначені для таких сфер застосування, як доставка товарів із дотриманням температурного режиму, перевезення інструментів і виконання інженерних робіт.

Продукцію було розроблено та перевірено з урахуванням потреб європейського ринку, місцевих умов експлуатації, а також відповідних нормативних вимог і вимог щодо допуску на ринок. Запас ходу деяких моделей сягає 426 км, також вони підтримують швидке заряджання. За словами Chery Commercial Vehicle, очікується, що продукція поступово виходитиме на європейські ринки, починаючи з 2027 року.

Chery Commercial Vehicle представила великовантажні автомобілі на нових джерелах енергії для середніх і далекомагістральних перевезень, оснащені як акумуляторними електричними силовими установками, так і технологіями збільшення запасу ходу. Компанія також представила рішення для екологічного транспорту, що об’єднують транспортні засоби, системи поповнення запасів енергії та управління автопарком, а також зарядне обладнання й системи зберігання енергії. Ці системи підтримують управління енергоспоживанням і можуть працювати із сонячною енергією, що виробляється на місці, сприяючи ефективнішому використанню відновлюваних джерел енергії.

У відповідь на зростання попиту на автоматизовані перевезення в логістичному секторі Chery Commercial Vehicle також продемонструвала автономні транспортні засоби для логістики. Компанія заявила, що планує продовжити дослідження інтеграції технологій автономного водіння з комерційними автомобілями, щоб зменшити кількість повторюваних завдань водіїв у визначених умовах експлуатації.

IAA Transportation — один із найбільших світових заходів комерційної автомобільної галузі. Цьогорічна виставка проходить із 15 до 20 вересня 2026 року та об’єднує виробників комерційного транспорту, постачальників комплектувальних виробів і логістичні компанії з усього світу.

Компанія: Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

Контактна особа: Shengyan

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