Shandong Heavy Industry презентує рішення у сфері нової енергетики на виставці IAA Transportation 2026

На фото представлено презентацію продукції Shandong Heavy Industry Group на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері, Німеччина. (Фото надано Shandong Heavy Industry Group)

Shandong Heavy Industry Group (SDHI) та її дочірні компанії Sinotruk, Weichai Power і Hande Axle представили на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері, Німеччина, рішення для комерційного транспорту на нових джерелах енергії, що охоплюють транспортні засоби, силові системи та електричні ведучі мости.

Під час виставки Sinotruk представила нове покоління електричних сідельних тягачів, призначених для логістичних перевезень на середні та далекі відстані з нульовими викидами. Автомобіль привернув увагу закордонних відвідувачів завдяки акценту на розв’язанні ключових завдань електрифікації великовантажних автомобілів, зокрема забезпеченні запасу ходу та енергоефективності.

У сфері силових установок Weichai Power представила три нові продукти, зокрема передові рішення на природному газі, гібридну систему з водневим двигуном внутрішнього згоряння та акумуляторну систему нового покоління для великовантажних автомобілів. Ці технології, розроблені з урахуванням вимог європейського ринку, спрямовані на розв’язання ключових завдань електрифікації та декарбонізації комерційного транспорту, пропонуючи різні шляхи переходу від транспорту зі зниженим рівнем викидів вуглецю до мобільності з нульовими викидами.

Як ключовий компонент силових установок великовантажних автомобілів, електричні ведучі мости відіграють важливу роль у підвищенні ефективності та надійності вантажівок на нових джерелах енергії. Hande Axle представила свої новітні технології електричних ведучих мостів, що вирізняються високою вантажопідйомністю, ефективністю та потужністю. Ці рішення можуть інтегруватися із системами керування транспортним засобом та акумуляторними системами, допомагаючи зменшувати втрати енергії, збільшувати запас ходу та забезпечувати надійність під час експлуатації з високим навантаженням. Технології викликали зацікавленість представників міжнародної галузі на виставці.

Виставка IAA Transportation 2026, що проходить під гаслом «WE DELIVER», відкрилася 14 вересня 2026 року. Це один із найбільших світових заходів комерційної автомобільної галузі, який об’єднує виробників, постачальників технологій і фахівців галузі з усього світу.

SDHI заявила, що продовжить розширювати глобальну присутність своїх відповідних технологій і продукції.

Компанія: Shandong Heavy Industry Group Co., LTD.

Контактна особа: Ma Xiaojing

E-mail: [email protected]

Вебсайт: https://www.shig.com.cn/index.html