10-й Тиждень науково-технічних інновацій та 1-й Фестиваль користувацького способу життя Dongfeng Motor стартували в Ухані

14 вересня в Ухані відбулося відкриття 10-го Тижня науково-технічних інновацій та 1-го Фестивалю користувацького способу життя Dongfeng Motor. Під девізом «Вітер зі Сходу — створюємо розумне життя» захід продемонстрував інноваційні досягнення китайського автовиробника у сфері інтелектуальної та екологічної мобільності, а також результати його глобальної експансії.

10-й Тиждень науково-технічних інновацій та 1-й Фестиваль користувацького способу життя Dongfeng Motor стартували

На церемонії відкриття Dongfeng Motor представила План «Чисте небо — нульовий вуглецевий слід», План комплексного захисту автомобілів із втіленим штучним інтелектом та План «Подорож до горизонту». План «Чисте небо — нульовий вуглецевий слід» передбачає використання моделі «1331» для створення інтегрованої екосистеми автомобіля та енергетики. План має на меті забезпечити щорічне сукупне скорочення викидів вуглецю більш ніж на 1 млн тонн і сприяти перетворенню автомобілів на мобільні енергетичні активи. План комплексного захисту автомобілів із втіленим штучним інтелектом базується на технологічній системі «1+6+4» та спрямований на формування нової парадигми комплексної безпеки автомобілів в епоху втіленого штучного інтелекту. План «Подорож до горизонту» передбачає глобальну бізнес-стратегію «125»: інвестиції в розмірі 50 млрд юанів і запуск понад 50 моделей автомобілів, а також досягнення закордонних продажів на рівні 1,5 млн автомобілів до 2030 року.

За десять випусків, що відбулися протягом десятиліття, Тиждень науково-технічних інновацій Dongfeng Motor ще більше зміцнив зв’язок між технологіями та користувачами. На 1-му Фестивалі користувацького способу життя Dongfeng Motor в Ухані зібралися понад 240 представників власників автомобілів різних брендів компанії. Dongfeng також запустила сервісний бренд «Dongfeng Youxin» для широкої користувацької аудиторії, створивши комплексну систему обслуговування користувачів протягом усього життєвого циклу автомобіля.

Того ж дня в Ганновері, Німеччина, відкрилася 72-га Міжнародна виставка комерційних автомобілів і автокомпонентів. На стенді C20 у павільйоні H12 представлені три водневі автомобілі Dongfeng та паливний елемент потужністю 400 кВт, уперше представлений на світовій арені.

Компанія: Dongfeng Motor Corporation

Контактна особа: Ван Їлінь

E-mail: [email protected]

Вебсайт:

http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal