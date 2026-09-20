Лабораторна перевірка протеїнових батончиків: чи відповідає склад на етикетці реальності

Коли ми купуємо протеїновий батончик, довіряємо даним на упаковці, де вказано вміст білка, жирів, вуглеводів та інші показники. Саме вони дають змогу зрозуміти, чи відповідає продукт нашим потребам. Але чи варто їм вірити? Лабораторна перевірка, яку провів інтернет-магазин Muscle Ua , дала різні результати. Якщо в одних продуктах зазначені на етикетці показники майже відповідали результатам перевірки, в інших лабораторія виявила помітні розбіжності.

Батончики під мікроскопом: що перевіряв Muscle Ua

Основним завданням дослідження було визначити фактичний вміст білка та зіставити його з інформацією на упаковці. Для цього зразки перевірили у двох незалежних лабораторіях, зокрема у державній. Подвійний контроль дав змогу порівняти результати та оцінити причини розбіжностей.

При цьому дослідження не обмежилося лише визначенням кількості білка у батончику. Додатково Muscle Ua перевірив:

Жири. Одна лабораторія визначала вміст загальної кількості жирів, інша — лише вільних, тому результати дещо відрізнялися. Водночас цих результатів виявилося достатньо для загальної оцінки, оскільки основна увага була зосереджена на вмісті білка.

Клітковина. Методи, що використовували лабораторії, з якими співпрацював Muscle Ua, дали змогу визначити лише нерозчинну клітковину, тоді як розчинну вони виявити не змогли. Тому було вирішено на цей показник не зважати.

Щодо інших компонентів — цукру, горіхів, рисових кульок тощо — окремих лабораторних досліджень не проводили, оскільки основну увагу зосередили на показнику, який можна було об’єктивно порівняти в усіх зразках: вмісту білка

Результати лабораторної перевірки щодо вмісту протеїну

Перевірка 7 протеїнових батончиків на вміст білка дала неоднозначні результати:

Батончик Заявлено Виявлено (за результатами двох лабораторій) Білок у батончику, г Go On Protein 33%, 50 г (Польща) 33% 32,78–33,46% ≈16,5 Power Pro «Нутела», 60 г (Україна) 32% ≈20% ≈11,9 Fitwin «Тірамісу», 60 г (Україна) 33% ≈27% ≈16,3 Amix Exclusive Bar, 85 г (Чехія) 26,9% ≈23% ≈19,7 Sporter Zero One, 50 г (Україна) 32% 22–28% ≈12,6 Monsters Strong Max, 80 г (Україна) 35,8% 18–21% ≈15,8 Nutrend Excellent Protein Bar, 85 г (Чехія) 25% 25% ≈21,6

Чому лабораторні дані можуть відрізнятися

Різниця між даними на упаковці та результатами лабораторного аналізу не завжди означає, що виробник помилився. На показники можуть впливати різні чинники, зокрема:

Метод дослідження. Білок у лабораторії визначають непрямим методом — за кількістю азоту у зразку, після чого за спеціальним коефіцієнтом розраховують орієнтовний вміст білка. Якщо у складі є інші азотовмісні сполуки, вони можуть вплинути на результат.

Особливості проведення аналізу. Різні лабораторії можуть використовувати різні методи, обладнання та умови проведення аналізу. Через це результати одного й того самого зразка можуть відрізнятися. Саме це й показало дослідження: батончики перевіряли у двох лабораторіях, і значення не завжди були однаковими.

Склад продукту. Окрім білків, батончик містить жири, вуглеводи, клітковину, горіхи, підсолоджувачі та інші компоненти. Все це може впливати на проведення аналізу та його результат.

Похибка вимірювання. Жодне лабораторне обладнання не є абсолютно точним. Існує певна похибка, пов’язана з підготовкою зразка, обладнанням та самим методом. Тому невелике відхилення від заявленого значення саме по собі ще не свідчить про проблему.

Важливий момент: лабораторія аналізує не всю продукцію бренду, а конкретний зразок із певної партії. Склад сировини та рецептура можуть дещо змінюватися від партії до партії. Тому результати аналізу одного зразка не можна автоматично переносити на весь товар виробника.

І наостанок

Попри розбіжності між фактичним і зазначеним на упаковці вмістом протеїну, протестовані батончики містять в середньому 15 г білка. Тому такі батончики — зручний спосіб додати білок до раціону.