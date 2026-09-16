Майбутнє фінансів можна не лише обговорити, а й створити: EDTOP запрошує студентів на конкурс «Фінансовий світ 2030»

Якими будуть гроші через кілька років? Чи зникне готівка, наскільки важливою стане фінансова приватність і яку роль у повсякденних платежах відіграватимуть криптовалюти та цифрові гаманці?

EDTOP за підтримки Trustee Plus пропонує студентам відповісти на ці питання у межах конкурсу шкільних та студентських робіт «Фінансовий світ 2030».

Учасники можуть написати аналітичне есе або створити власний цифровий продукт. Головний приз у студентській категорії есе – 500 USDC.

Партнерський склад конкурсу також безпосередньо пов'язаний із темами, які пропонують досліджувати учасникам.

Трасті Плюс – генеральний партнер конкурсу та платформа цифрових активів. Її основний продукт поєднує криптогаманець із платіжною карткою. Компанія робить акцент на контролі користувача над активами, приватності та простоті роботи з цифровими фінансами.

Kraken - міжнародна криптовалютна платформа, яка працює з 2011 року. У травні 2026 року компанія оголосила про офіційний запуск Kraken в Україні. Українським користувачам стали доступні сервіси платформи для роботи з цифровими активами.

Superteam Ukraine – український хаб Solana-екосистеми. Спільнота допомагає запускати Web3-стартапи, отримувати гранти та інвестиції, знаходити менторів і команди. Для студентів Superteam проводить освітні програми, хакатони та співпрацює з університетами.

Incrypted – медіапартнер конкурсу та українське медіа про блокчейн і криптовалюти. Проєкт працює з 2017 року, розвиває новинний та освітній напрями, проводить галузеві події. За інформацією Incrypted, сайт відвідують понад 400 тисяч людей щомісяця.

Два формати участі

Студенти коледжів і ЗВО можуть обрати аналітичне есе або практичний проєкт.

Серед тем для есе – майбутнє безготівкового суспільства, фінансова доступність, особиста відповідальність за кошти у цифровій економіці, регулювання фінансових технологій, вплив ШІ на особисті фінанси та професії, міжнародні розрахунки й Україна у цифровій економіці.

Практичний напрям дозволяє перетворити ідею на прототип. Це може бути сайт, мобільний застосунок, Telegram-бот, освітня гра, калькулятор, AI-інструмент або сервіс візуалізації даних. Команда – до трьох осіб.

Які призи

Переможці студентського конкурсу есе отримають 500, 300 і 200 USDC відповідно за I, II та III місця.

За найкращий практичний проєкт передбачений 3D-принтер.

Окремо Trustee Plus відзначить переможця номінації «Фінансові сервіси майбутнього».

Дедлайн – 31 грудня 2026 року, 23:59. Шорт-лист буде опубліковано 20 січня 2027 року, результати – 2 лютого.

Довідка

Trustee Plus – криптогаманець із вбудованою платіжною карткою. Серед функцій платформи – купівля криптовалюти, обмін цифрових активів, їх зберігання та використання криптобалансу для платежів. Платформа заявляє про підтримку понад 30 віртуальних активів.