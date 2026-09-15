Ринок басейнового обладнання в Україні 2022–2026: експертний огляд від Aquafamily

Автор: Команда експертів Aquafamily.ua

Aquafamily.ua – один з провідних інтернет-магазинів та дистриб'юторів обладнання для басейнів в Україні. Команда працює з 2002 року. Сьогодні каталог Aquafamily налічує понад 9 000 товарних позицій (SKU) від більш ніж 60 світових брендів-партнерів. На базі підприємства створено дилерську мережу, яка об'єднує 170 надійних партнерів, зокрема монтажні компанії по всій країні.

У цьому матеріалі ми зібрали структурний огляд ринку басейнового обладнання в Україні за період 2022–2026 років, спираючись на внутрішню статистику продажів.

Загальна динаміка 2022–2026: повне відновлення зі структурним зсувом

2022-й став роком різкого скорочення попиту. 2023–2024 роки – поетапне відновлення базових категорій. 2025-й вперше перевищив довоєнні обсяги на сукупному ринку. 2026-й продовжив зростання з прискоренням у частині технологічних категорій.

Ринок зміщується у бік дорожчого технологічного обладнання – теплових насосів для басейнів і для дому, інверторних роботів-пилососів, автоматики водообробки. Цей зсув впливає і на структуру попиту, і на пропозицію.

Хімія для басейну: найбільша категорія за обсягом

Хімія залишається найбільшою категорією за обсягом у структурі ринку. Особливість категорії – зростання у всі роки без винятку, включно з 2022-м, коли більшість інших просіли.

Сезонність висока, але м'якіша, ніж у басейнів: пік у червні дає приблизно 20% річного обсягу, період травень–серпень – близько 64%. Помітні також продажі у квітні (передсезонна закупівля) та у вересні–жовтні (консервація). Це робить категорію відносно прогнозованою для планування запасів.

Роботи-пилососи для басейну: ставка на технології

Роботи-пилососи – друга категорія з вираженим прискоренням у 2022–2026 роках. Сезонність висока: пік у червні дає близько 20% річного обсягу, період червень–серпень – приблизно 53%.

Структурний тренд категорії – заміна класичних брендів на дві групи гравців. Перша – вузькі технологічні спеціалісти з фокусом на AI-навігацію, бездротові акумулятори, відеоаналітику дна та інтеграцію з мобільними застосунками. Серед таких – Beatbot, нові лінійки Fairland. Друга група – OEM-бренди з ширшим асортиментним, до яких належить Aquajoy із серією Cyclone.

Серед перевірених класичних брендів категорії – Aquabot і Water Tech, Kokido – продовжують утримувати свої сегменти, але без прискорення. Загальна тенденція в категорії – попит зміщується в бік бездротових моделей з акумулятором та AI-функціями.

СПА-басейни та крижані ванни: новий сегмент вибухового зростання

СПА-сегмент почав активно прискорюватися з 2024 року – спочатку як приватний попит (приватні будинки, дачні комплекси, котеджні містечка), потім із підключенням комерційного сегмента (готелі, фітнес-клуби, СПА-центри). Крижані ванни як окрема підкатегорія стали додатковою хвилею у 2024–2025 – на тлі поширення тренду на холодову терапію серед спортсменів і ентузіастів wellness.

У структурі брендів СПА-сегмента в портфелі Aquafamily домінує Aquajoy – за період 2022–2026 це підкатегорія, що зростає найшвидше серед усіх брендів.

Що ринок витісняє і що приходить на зміну

Загальний патерн 2022–2026 років – ринок витісняє мононішеві та класичні бренди без активного технологічного оновлення лінійок. На їхнє місце приходять дві категорії гравців: OEM-лінійки з ширшим асортиментним покриттям (приклад – Aquajoy у теплових насосах, СПА-сегменті, насосах, переливних системах) та вузькі технологічні спеціалісти (Beatbot у роботах-пилососах, Fairland з лінійками X30 на R290 у теплових насосах).

Споживач у 2026 році готовий платити більше за енергоефективність, автоматизацію, віддалене керування і подовжений робочий діапазон. Бренди, які не оновлюють лінійки під ці очікування, втрачають частку.

Підсумок: ринок у 2026 і що це означає

Український ринок басейнового обладнання у 2026 році – це «новий нормальний» стан після п'яти років турбулентності. Загальний обсяг перевищив довоєнні рекорди, структура змістилась у бік технологій, середній чек зріс. Категорії-драйвери – теплові насоси для басейну та для дому, інверторні роботи-пилососи, СПА-сегмент.

У двох сегментах з найвищими темпами зростання – теплові насоси для басейну та СПА-басейни – Aquajoy, власна торгова марка Aquafamily, за п'ять років трансформувалася з нішевого бренду у прямого конкурента категорійних брендів. У хімії AquaDoctor стабільно утримує панівну позицію в портфелі магазину всі п'ять років спостереження.

Для 2027 року ключові питання – як себе покаже регуляторний тиск ЄС у бік R290 і наскільки швидко український споживач піде за цим трендом; як розвиватиметься СПА-сегмент (збереже темпи, прискориться чи стабілізується); та чи продовжать базові категорії свій повільний наздоганяльний темп. Слідкуємо за змінами та будемо оновлювати огляд у наступних матеріалах від Aquafamily.