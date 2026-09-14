Як подовжити термін служби фена для волосся: поради користувачам

Термін роботи будь-якої техніки залежить від якості збірки, але важливу роль відіграє і правильність експлуатації. Якщо ваш фен для волосся часто працює на максимальній потужності або його повітрозабірник забитий пилом, двигун сильніше нагрівається. Кілька простих правил допомагають зменшити навантаження на техніку та підтримувати стабільний потік повітря.

Як правильно користуватися феном

Основне навантаження припадає на двигун і нагрівальний елемент, тому перегрів та забруднення скорочують ресурс пристрою. Щоб техніка працювала довше, корисно дотримуватися таких рекомендацій:

очищення фільтра – знімну решітку варто регулярно звільняти від пилу, волосся та ворсу;

паузи в роботі – після тривалого сушіння пристрою корисно дати охолонути перед наступним увімкненням;

помірна температура – максимальний нагрів не потрібен для кожного етапу сушіння;

правильне зберігання – шнур не варто туго намотувати навколо корпусу, адже це навантажує місце його з'єднання;

захист від вологи – фен не потрібно залишати біля наповненої ванни, раковини або використовувати мокрими руками.

Регулярне очищення особливо важливе для моделей із потужним повітряним потоком. Якщо задня решітка перекрита пилом, двигуну складніше охолоджуватися, а корпус може нагріватися сильніше.

На які параметри зважати перед купівлею

Потужність впливає на швидкість сушіння. Для домашнього використання поширені моделі приблизно на 1600–2200 Вт, а густе або довге волосся зручніше сушити пристроєм із більшим запасом продуктивності. Водночас сама кількість ватів не визначає якість фена – важливі конструкція двигуна та повітряного каналу.

Корисно перевірити кількість температурних і швидкісних режимів. Окреме регулювання дає змогу сушити волосся теплим повітрям, а для фінального етапу використовувати холодний потік. Функція іонізації може зменшувати статичну електризацію волосся.

Для частого використання має значення тип двигуна. AC- та сучасні безщіткові мотори зазвичай орієнтовані на інтенсивніші навантаження, ніж базові DC-рішення, хоча ресурс залежить від конкретної моделі та умов експлуатації.

Перед купівлею також варто оцінити вагу, довжину кабелю та комплектацію. Концентратор потрібен для спрямованого сушіння, а дифузор – для роботи з хвилястим або кучерявим волоссям. Знімний фільтр спрощує регулярне очищення.

У COMFY можна порівняти фени за потужністю, типом двигуна, кількістю режимів, іонізацією та насадками. Правильно підібрана модель і регулярний догляд допомагають зменшити ризик перегріву та передчасного зношування. Перейдіть на сайт comfy.ua, щоби переглянути доступні варіанти.