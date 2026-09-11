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Запуск нового IT‑проєкту в Україні: МФОХА як сучасний сервіс підбору фінансових продуктів

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Український фінансовий ринок активно змінюється: користувачі дедалі частіше шукають онлайн‑сервіси, які допомагають швидко орієнтуватися серед десятків кредитних пропозицій. На цьому тлі з’являються нові технологічні платформи, що роблять процес вибору фінансових продуктів простішим і прозорішим. Одним із таких проєктів став запуск МФОХА — сучасного IT‑сервісу, який працює за принципом агрегатора та допомагає користувачам знаходити актуальні пропозиції від ліцензованих фінансових компаній.

МФОХА — IT‑сервіс, а не кредитор

Головне, що відрізняє МФОХА на ринку, — це повна відсутність кредитної діяльності.

Платформа не видає кредити, не залучає кошти, не приймає фінансових рішень і не є МФО чи банком.

МФОХА здійснює діяльність у сфері IT, а саме:

  • надає онлайн‑послуги з підбору фінансових продуктів;
  • співпрацює лише з організаціями, які мають ліцензію НБУ;
  • розміщує інформацію виключно в ознайомчих цілях;
  • не впливає на рішення фінансових компаній щодо видачі кредитів.

Усі умови, тарифи, ставки та рішення щодо кредитування ухвалюються безпосередньо фінансовими організаціями, а не сервісом МФОХА.

Кредит на картку: лише підбір пропозицій, а не оформлення

На сторінці платформи користувач може ознайомитися з доступними варіантами кредитування, які пропонують різні фінансові компанії.

Сервіс допомагає:

  • порівняти умови;
  • переглянути доступні ліміти та ставки;
  • перейти на сайт фінансової установи для оформлення заявки.

Важливо: оформлення кредиту відбувається не на платформі МФОХА, а на сайті компанії, яка надає фінансову послугу “кредит на картку”.

Чому запуск МФОХА важливий для ринку

Поява нового IT‑агрегатора має кілька позитивних наслідків для ринку:

  • Прозорість — користувач бачить умови різних компаній в одному місці.
  • Зручність — не потрібно шукати інформацію на десятках сайтів.
  • Безпека — сервіс працює лише з ліцензованими установами.
  • Цифровізація — розвиток сучасних онлайн‑інструментів у фінансовій сфері.

МФОХА фактично стає навігатором у світі мікрокредитування, допомагаючи користувачам приймати більш усвідомлені рішення.

Перспективи розвитку проєкту

Команда сервісу планує розширення функціоналу:

  • додавання нових категорій фінансових продуктів;
  • покращення алгоритмів підбору;
  • інтеграцію з державними сервісами;
  • запуск рекомендаційних систем на основі поведінкової аналітики.

Це дозволить МФОХА стати одним із ключових IT‑сервісів у сфері фінансової аналітики та підбору пропозицій.

Висновок

Запуск МФОХА — це важливий крок у розвитку українських IT‑рішень для фінансового ринку.

Сервіс не видає кредити, а лише допомагає користувачам знаходити актуальні пропозиції від ліцензованих компаній.

Платформа МФОХА створена для того, щоб зробити процес вибору фінансових продуктів простішим, прозорішим і технологічним — без ризиків, без прихованих умов і без втручання у фінансові рішення.

 

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