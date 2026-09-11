Запуск нового IT‑проєкту в Україні: МФОХА як сучасний сервіс підбору фінансових продуктів

Український фінансовий ринок активно змінюється: користувачі дедалі частіше шукають онлайн‑сервіси, які допомагають швидко орієнтуватися серед десятків кредитних пропозицій. На цьому тлі з’являються нові технологічні платформи, що роблять процес вибору фінансових продуктів простішим і прозорішим. Одним із таких проєктів став запуск МФОХА — сучасного IT‑сервісу, який працює за принципом агрегатора та допомагає користувачам знаходити актуальні пропозиції від ліцензованих фінансових компаній.
МФОХА — IT‑сервіс, а не кредитор
Головне, що відрізняє МФОХА на ринку, — це повна відсутність кредитної діяльності.
Платформа не видає кредити, не залучає кошти, не приймає фінансових рішень і не є МФО чи банком.
МФОХА здійснює діяльність у сфері IT, а саме:
- надає онлайн‑послуги з підбору фінансових продуктів;
- співпрацює лише з організаціями, які мають ліцензію НБУ;
- розміщує інформацію виключно в ознайомчих цілях;
- не впливає на рішення фінансових компаній щодо видачі кредитів.
Усі умови, тарифи, ставки та рішення щодо кредитування ухвалюються безпосередньо фінансовими організаціями, а не сервісом МФОХА.
Кредит на картку: лише підбір пропозицій, а не оформлення
На сторінці платформи користувач може ознайомитися з доступними варіантами кредитування, які пропонують різні фінансові компанії.
Сервіс допомагає:
- порівняти умови;
- переглянути доступні ліміти та ставки;
- перейти на сайт фінансової установи для оформлення заявки.
Важливо: оформлення кредиту відбувається не на платформі МФОХА, а на сайті компанії, яка надає фінансову послугу “кредит на картку”.
Чому запуск МФОХА важливий для ринку
Поява нового IT‑агрегатора має кілька позитивних наслідків для ринку:
- Прозорість — користувач бачить умови різних компаній в одному місці.
- Зручність — не потрібно шукати інформацію на десятках сайтів.
- Безпека — сервіс працює лише з ліцензованими установами.
- Цифровізація — розвиток сучасних онлайн‑інструментів у фінансовій сфері.
МФОХА фактично стає навігатором у світі мікрокредитування, допомагаючи користувачам приймати більш усвідомлені рішення.
Перспективи розвитку проєкту
Команда сервісу планує розширення функціоналу:
- додавання нових категорій фінансових продуктів;
- покращення алгоритмів підбору;
- інтеграцію з державними сервісами;
- запуск рекомендаційних систем на основі поведінкової аналітики.
Це дозволить МФОХА стати одним із ключових IT‑сервісів у сфері фінансової аналітики та підбору пропозицій.
Висновок
Запуск МФОХА — це важливий крок у розвитку українських IT‑рішень для фінансового ринку.
Сервіс не видає кредити, а лише допомагає користувачам знаходити актуальні пропозиції від ліцензованих компаній.
Платформа МФОХА створена для того, щоб зробити процес вибору фінансових продуктів простішим, прозорішим і технологічним — без ризиків, без прихованих умов і без втручання у фінансові рішення.