Сурогатне материнство: як стати сурмамою і скільки за це платять

Сурогатне материнство — це можливість допомогти іншій родині народити дитину і отримати за це серйозну фінансову винагороду. В ADONIS вона сягає 1 000 000 гривень. Цифра реальна, не рекламний хід. Нижче — з чого саме вона складається, і що потрібно, щоб приєднатись до програми.

Хто може стати сурогатною мамою

Не кожна жінка, яка бажає, автоматично підходить — і це нормально, адже мова йде про здоров'я.

Вимоги чіткі, і це працює на вашу користь так само, як на користь генетичних батьків. Кожен пункт існує не для формальності, а щоб убезпечити вагітність і саму учасницю програми.

Вік від 18 до 36 років

Власна здорова дитина

Відсутність шкідливих звичок — або готовність відмовитись від них одразу

Відсутність психічних, онкологічних, спадкових генетичних захворювань

Відсутність ВІЛ, туберкульозу, гепатиту B/C, цукрового діабету, сифілісу

Природні пологи щонайменше за 12 місяців до вступу в програму

Не більше одного кесаревого розтину, і не раніше ніж 2 роки тому

Відсутність недостатньої або надлишкової ваги

Медичне обстеження в лабораторії ADONIS — повністю безкоштовне для кандидатки і зазвичай займає один день. Точну дату узгоджує особисто ваш координатор, без черг і зайвого очікування.

Скільки платять: сурогатне материнство ціни на кожному етапі

Прозорість тут принципова — жодних розмитих обіцянок на кшталт «домовимось пізніше».

Виплати прив'язані до конкретних етапів вагітності, а не видаються одним платежем в кінці — так простіше планувати бюджет протягом усіх дев'яти місяців.

Підписання договору — 200 доларів плюс компенсація проїзду

Перенесення ембріонів — 200 доларів плюс 100 на транспорт

Підтвердження вагітності за ХГЛ — 200 доларів плюс 100 на транспорт

Щомісячні виплати на харчування — від 300 до 700 доларів залежно від місяця, плюс транспорт

Одноразова виплата на одяг на 6-му місяці — 500 доларів

Фінальна виплата після пологів — 17 000 доларів за одну дитину

За двійню нараховується надбавка 40 відсотків, за кесарів розтин — 10 відсотків. Точну підсумкову суму визначає медичний координатор індивідуально, після анкети та розмови — це не той випадок, де можна дати універсальну цифру наперед, адже кожна вагітність і кожен договір по-своєму унікальні.

Як виглядає програма крок за кроком

Одинадцять етапів, і жоден не пропускається — саме тому програма займає в середньому близько року від першої анкети до пологів.

Анкета і перевірка відповідності вимогам

Підписання договору з агентством та клінікою ADONIS Family

Безкоштовне медичне обстеження, зазвичай один день

Знайомство з генетичними батьками і підписання договору з ними

Синхронізація циклу — 14-20 днів, візити кожні 10 днів

Перенесення ембріонів — 15 хвилин, без наркозу

Аналіз на ХГЛ для підтвердження вагітності

УЗД через 14 днів для підтвердження серцебиття

Постановка на облік у клініці ADONIS Family — анонімно, без прив'язки до місця проживання

Переїзд у орендовану квартиру в Києві на 7-му місяці вагітності

Пологи у власному пологовому будинку ADONIS і фінальна виплата

Куди звертатись

Залиште заявку на сайті або зателефонуйте координатору напряму — +38 067 662-16-99. Усі особисті дані залишаються конфіденційними на кожному етапі участі в програмі, від першої розмови до фінальної виплати.