Пілоти 114-ї бригади ТрО знищили російську САУ "Мста-С" на півночі України

Пілоти 114-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" на півночі України, повідомила пресслужба бригади.

За її даними, ворожа артилерійська система діяла з лісового масиву, регулярно змінювала позиції та використовувала маскування, намагаючись залишатися непоміченою.

У бригаді зазначили, що пілоти 1-го батальйону безпілотних систем "Архангел" виявили ціль та завдали їй ураження.

"За успішним знищенням ворожої техніки стоїть злагоджена взаємодія розвідників та операторів БпЛА. Саме спільна робота дозволяє знаходити артилерію противника, навіть коли вона постійно маневрує, маскується та діє під прикриттям інших підрозділів", – наголосили у бригаді.

114-та ОБр ТрО також повідомила про набір кандидатів на посади пілотів безпілотних систем за мобілізацією або контрактом:

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