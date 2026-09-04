Український PriceHub.AI залучив грант EIC для розвитку ШІ-платформи

Український технологічний проєкт PriceHub.AI, який розвиває команда E-Katalog, отримав грант European Innovation Council у межах програми підтримки українських технологічних компаній.

Головна ідея PriceHub.AI — змінити звичний сценарій онлайн-шопінгу, коли користувачеві доводиться самостійно порівнювати десятки моделей, характеристик, оглядів і пропозицій магазинів.

Замість складних фільтрів користувач може просто описати свою задачу звичайною мовою. Наприклад: «Порадь легкий ноутбук для роботи та подорожей до 40 тис. грн» або «Чим ці два смартфони відрізняються і за який варто доплатити?».

PriceHub.AI аналізує запит, порівнює доступні моделі та формує рекомендацію з поясненням, чому конкретний товар краще відповідає заданим критеріям.

Понад 20 років даних E-Katalog

Одна з ключових особливостей PriceHub.AI — поєднання можливостей сучасних мовних моделей зі структурованою товарною базою, яку екосистема E-Katalog формувала понад 20 років.

Система працює не лише з текстовими описами товарів, а й з їхніми характеристиками, цінами, пропозиціями магазинів, рейтингами та відгуками. Це дозволяє використовувати ШІ не як універсального чат-бота, а як спеціалізований інструмент саме для вибору та порівняння товарів.

Не просто рекомендація, а пояснення вибору

PriceHub.AI може не лише назвати кілька відповідних моделей, а й пояснити різницю між ними: де краща автономність, де вища продуктивність, які характеристики справді важливі для конкретного сценарію використання та чи виправдана різниця в ціні.

Користувач може продовжувати діалог і уточнювати вимоги: змінити бюджет, додати нові критерії або попросити порівняти вже відібрані моделі. Система враховує контекст попередніх запитів, тому процес вибору більше нагадує консультацію, ніж роботу з каталогом.

Ще одна важлива функція — робота з актуальними пропозиціями магазинів. PriceHub.AI може враховувати ціну та наявність товару і після вибору моделі показати пропозиції продавців.

Розуміння зв’язків між товарами

У PriceHub.AI також використовується knowledge graph — система зв’язків між товарами, моделями, поколіннями, характеристиками та альтернативами. Вона допомагає ШІ краще розуміти, які продукти є прямими конкурентами, чим відрізняються різні покоління пристроїв і які моделі можуть бути альтернативою одна одній.

Платформа розрахована на роботу на різних ринках і може адаптувати рекомендації до локальних магазинів, цін, валют і мов.

Таким чином, PriceHub.AI намагається перенести онлайн-вибір товарів від класичної моделі «каталог + фільтри» до діалогу, в якому користувач формулює потребу, а система допомагає пройти шлях від запиту до конкретної моделі та пропозиції магазину.