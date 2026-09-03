Як дзвонити через інтернет. Гайд з IP-телефонії для тих, хто чує про неї вперше

Ви вже дзвоните через інтернет. Кожен дзвінок у Viber, WhatsApp чи Telegram іде не через телефонну мережу оператора, а через інтернет у вигляді пакетів даних. IP-телефонія працює за тим самим принципом, тільки зі справжніми телефонними номерами, і саме на ній тримається зв'язок більшості компаній, до яких ви телефонуєте як клієнт. Пояснюємо без термінів, як це влаштовано, що потрібно для старту і скільки це коштує.

Що відбувається, коли ви дзвоните через інтернет

Звичайний телефон передає голос по мідному дроту або через базову станцію мобільного оператора. При дзвінку через інтернет пристрій перетворює голос на цифрові пакети, відправляє їх на сервер провайдера, а той доставляє їх співрозмовнику. Приймати такий дзвінок можна на що завгодно, хоч на спеціальний IP-телефон, хоч на звичайний мобільний. Усе це відбувається за долі секунди, тому людина на іншому кінці не відчуває різниці.

Для стабільної роботи потрібен інтернет від 128 Кбіт/с. Якщо ви читаєте цей текст, вашої швидкості вже досить. Хто хоче зрозуміти глибше, що таке IP-телефонія і як влаштований маршрут дзвінка, знайде детальний розбір у базі знань Binotel.

Чим це відрізняється від дзвінка у месенджері

У Viber обидва співрозмовники мають бути в одному застосунку і мати інтернет. В IP-телефонії у компанії є звичайний номер, міський 044, мобільний або безкоштовний 0800. Клієнт набирає його з будь-якого телефону і не знає, що на іншому боці дзвінок приймають через інтернет. Різниця для нього одна. Він не чує «зайнято», бо на один номер можуть одночасно дзвонити десятки людей.

Що потрібно, щоб почати

Три речі. Інтернет, пристрій і номер.

Пристрій. Є три варіанти. Спеціальний IP-телефон на столі для тих, кому важлива звична слухавка. Ноутбук з гарнітурою і програмою для дзвінків, найпоширеніший варіант у відділах продажів. Або звичайний смартфон із застосунком чи спеціальною SIM-картою, який стає корпоративною лінією.

Номер. Старий номер, який клієнти знають роками, змінювати не потрібно. Його підключають до системи через GSM-шлюз або розміщують SIM-карту в дата-центрі провайдера. Новий номер можна взяти за кілька хвилин.

Провайдер. Обладнання купувати не треба, сервер стоїть у провайдера. У Binotel підключення займає близько години, а налаштування сценаріїв дзвінків і інтеграцію з CRM компанія робить безкоштовно.

Навіщо це бізнесу, якщо мобільний і так є

Мобільний працює, поки компанія маленька. Далі з'являються чотири проблеми, які він не вирішує.

Другий клієнт чує «зайнято», бо лінія одна. Розмови ніде не записуються, і спірні ситуації вирішуються на слово. Пропущені дзвінки зникають, бо ніхто не веде їм облік. Менеджер звільняється разом зі своїм номером і базою в телефоні.

IP-телефонія закриває всі чотири. Номер стає багатоканальним, кожна розмова записується, пропущені виклики зберігаються у списку, поки менеджер не передзвонить, а співробітники говорять з клієнтами через номер компанії з будь-якого міста. Плюс інтеграція з CRM, яких у Binotel понад 100. При вхідному дзвінку менеджер бачить картку клієнта ще до того, як підняв слухавку.

Що з дзвінками, коли зникає світло

Питання, яке в Україні ставлять першим. Відповідь залежить від того, де стоїть обладнання. Якщо компанія тримає власний шлюз в офісі, без світла і мережі дзвінки приймати не вийде. Якщо SIM-карта розміщена в дата-центрі провайдера, вхідні продовжують надходити завдяки генераторам і незалежним інтернет-провайдерам, а менеджери відповідають з мобільних там, де є зв'язок.

Скільки це коштує