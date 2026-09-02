Подарункові книжки від видавництва ArtHuss про мистецтво та творчість

Подарункове видання може поєднувати змістовне наповнення, виразні ілюстрації та якісне оформлення. До цієї категорії належать не тільки великоформатні coffee-table books, а й артбуки, мистецтвознавчі альбоми, ілюстровані довідники та професійні посібники. Такі книжки добирають відповідно до інтересів людини, якій призначений подарунок.

Купити подарункові книжки про мистецтво видавництва ArtHuss можна в сучасній онлайн-книгарні MEGOGO BOOKS. Звернемо увагу, що зараз можна купити книги “Пакунок школяра 2026″ для дітей різного віку. У каталозі представлені видання для художників, дизайнерів, поціновувачів української культури та читачів, які цікавляться природою.

Які книжки випускає видавництво ArtHuss?

Українське видавництво ArtHuss засноване в Києві у 2016 році. Воно спеціалізується на літературі про мистецтво, дизайн, фотографію, архітектуру та інші напрями візуальної культури. Видавництво також підтримує українські мистецькі проєкти й випускає книжки, розраховані як на професійну аудиторію, так і на читачів без спеціальної підготовки.

У каталозі ArtHuss на сайті MEGOGO BOOKS можна знайти практичні посібники, артбуки та масштабні ілюстровані видання. Тому під час вибору варто враховувати не лише оформлення книжки, а й тему, рівень підготовки та інтереси майбутнього читача.

Які видання подарувати художнику чи дизайнеру?

Практичні посібники стануть доречним подарунком для тих, хто вивчає малювання, працює з цифровою графікою або хоче удосконалити професійні навички. У добірці ArtHuss можна розглянути такі видання:

«Колір і світло (Від майстрів мистецтва)» Чарлі Пікарда, Джаміли Кнопф, Гувейза та Натана Фоукса — великоформатний практичний посібник з колористики та роботи з освітленням. Автори пояснюють принципи побудови кольорової гами, створення атмосфери й передавання різних типів світла. У книжці поєднано підходи традиційного живопису та цифрової ілюстрації;

«Анатомія для художників. Наочний посібник із зображення людського тіла» Джахірула Аміна — видання про будову тіла, пропорції, м’язи, рухи та пози людини. Автор працює у сфері комп’ютерної анімації та викладає візуальні ефекти, тому пояснює, як застосовувати анатомічні знання у реалістичних і стилізованих зображеннях;

«Велика важлива книга про мистецтво (тепер і про жінок)» Даніелле Кризи — збірка історій про художниць різних епох, які тривалий час залишалися поза увагою широкої аудиторії. Крім розповідей про мисткинь, видання містить приклади творчих проєктів та ідеї для власної роботи.

Перші дві книжки орієнтовані передусім на практику, тому підійдуть художникам, ілюстраторам, аніматорам і студентам творчих спеціальностей. Видання Даніелле Кризи більше зацікавить читачів, які прагнуть розширити уявлення про історію мистецтва та роль жінок у її формуванні.

Які книжки розповідають про українське мистецтво?

Окремий напрям каталогу ArtHuss становлять видання, присвячені культурній спадщині та сучасній творчості українських авторів. Вони можуть зацікавити як досвідчених поціновувачів мистецтва, так і тих, хто лише починає знайомитися з цією темою:

«Скарби України: Культурна спадщина нації» — колективне ілюстроване видання, над розділами якого працювали Андрій Пучков, Діана Клочко, Андрій Курков та інші автори. Книжка охоплює період від доісторичних часів до сучасності й представляє українське мистецтво в історичному контексті. Матеріал доповнюють світлини пам’яток, артефактів, архітектурних об’єктів і творів мистецтва;



«Життя починається з точки… нею і закінчується» Ростислава Царенка — графічний артбук, виконаний в техніці дотворк. Зображення в ній формуються з окремих крапок, поєднаних у деталізовані композиції. ArtHuss називає цю роботу першим українським графічним артбуком, створеним у такій техніці.

«Скарби України» підійдуть читачеві, якому потрібен структурований огляд культурної спадщини країни. Артбук Ростислава Царенка варто розглянути як подарунок людині, яка цікавиться сучасною графікою, авторськими техніками та колекційними мистецькими виданнями.

Що вибрати для людини, яка цікавиться природою?

Зв’язок природи з культурою, фольклором і сезонними традиціями розкривають ілюстровані довідники. Виразне оформлення робить їх придатними як для читання, так і для неспішного розглядання деталей.



«Колесо року: Ілюстрований путівник ритмами природи» Фіони Кук розповідає про сезонні цикли, дні сонцестояння і рівнодення, традиції сівби та збору врожаю. Видання також містить творчі завдання, рецепти, медитації та ідеї сезонних занять. Воно підійде читачам, які цікавляться природним календарем, фольклором і практиками усвідомленого спостереження за зміною пір року.

У книжці «Орнітографія. Ілюстрований довідник із пташиної символіки та легенд» Джессіка Ру зобразила сто видів птахів. Кожну ілюстрацію супроводжує коротке дослідження символічного значення виду у фольклорі, міфології та історії різних народів. Роботи авторки нагадують старовинні природничі атласи, тому видання насамперед зацікавить поціновувачів птахів, вінтажної естетики й культурної символіки.

Як вибрати подарункову книжку ArtHuss?

Насамперед варто визначити, що більше цікавить майбутнього читача. Для вдосконалення практичних навичок підійдуть посібники з кольору, світла й анатомії. Для знайомства з культурною спадщиною можна вибрати «Скарби України», а для поціновувачів сучасної графіки — артбук Ростислава Царенка. Ілюстровані видання про птахів і сезонні цикли стануть доречним подарунком для людей, які цікавляться природою, фольклором та символікою.

Перед замовленням також бажано перевірити формат, тип обкладинки, кількість сторінок і наявність кольорових ілюстрацій. Купити подарункову книжку видавництва ArtHuss у MEGOGO BOOKS можна, порівнявши доступні видання в каталозі та вибравши варіант відповідно до своїх інтересів.