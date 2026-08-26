В Україні запрацював монобрендовий інтернет-магазин оптики Holosun

Holosun Technologies Inc. – молода за мірками галузі компанія, яка спеціалізується на розробці та випуску прицільних систем і засобів підсвічування для стрілецької зброї. Бренд було засновано у 2013 році, і за відносно короткий час він встиг здобути репутацію одного з найпомітніших інноваторів на ринку коліматорної оптики.

Головна відмінна риса компанії – вдале поєднання інженерних рішень з високою якістю виконання. У ніші, де традиційно панують консерватизм і стриманість щодо нових технологій, бренд послідовно привносить дещо дійсно нове: від фірмових систем енергозбереження до гібридних оптичних рішень. При цьому виробник уважно прислухається до запитів цільової аудиторії, пропонуючи продукти, які реально затребувані кінцевим користувачем, а не просто доповнюють модельний ряд заради розширення.

За час свого існування компанія випустила на ринок понад 200 оригінальних найменувань – від класичних коліматорів до лазерних цілевказівників, тепловізійних гібридів і оптичних збільшувачів. Більшість моделей пропонується з довічною гарантією на оптичні системи, що для сегмента, де подібні зобов’язання донедавна були радше винятком, стало вагомим аргументом на користь бренду. Сьогодні весь основний перелік асортименту Holosun доступний і для українського споживача.

Фірмовий інтернет-магазин

У Києві знаходиться офіційний дистриб’ютор продукції, який також має власний спеціалізований інтернет-магазин Holosun для покупців з України. Новий магазин дає змогу придбати офіційну техніку з гарантією і відповідною сервісною підтримкою. Статус офіційного постачальника означає, що покупець отримує оригінальний товар, а не сіру продукцію сумнівного походження, – а отже, і повноцінний захист гарантійних зобов’язань виробника.

Каталог магазину налічує понад 150 найменувань Holosun у наявності та під замовлення, а асортимент охоплює:

коліматорні приціли

лазерні цілевказівники

оптичні збільшувачі (магніфери)

аксесуари до оптики

Якщо говорити конкретно про коліматорну оптику, Holosun сьогодні – одна з найцікавіших пропозицій на ринку: бренд пропонує преміальні опції у доступному ціновому сегменті, поєднуючи технологічність із розумною ціною. Виробник постійно рухається вперед, щороку (а часом і частіше) представляючи нові моделі та інженерні рішення.

Увага до деталей, якість виконання, надійність у польових умовах, збалансована ціна та гарантійні зобов’язання – саме ця комбінація факторів і зробила бренд таким, про який згадують першим, щойно мова заходить про коліматорні приціли.